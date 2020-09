NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

LIL - NANT (tip1, kvota 1,70) - rezultat 2:0

Nant ne zna sa Lilom pa to ti je. Peti vezani poraz od večerašnjeg rivala doživeli su Kanarinci i ostali na jednoj jedinoj pobedu u poslednja 23 susreta sa Dogama - 0:2. Četa Kristofa Galtijea probila se s nova tri boda na prvo mesto (makar do sutra), a zanimljivo da ponovo nije blistala. I sad već možemo da konstatujemo kako se ozbiljno muči s efikasnošću. Mada imaju tri pobede i dva remija momci iz sa stadiona Pjer Moroa večeras su prvi put postigli više od jednog gola.

CSKA 1948 SOFIJA - ETAR (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 5:1

Etar je očigledno zreo za drugu ligu Bugarske. Nakon sedam kola još uvek nema osvojen bod, a novu bruku doživeo je u Sofiji, gde mu je CSKA 1948 mrežu napunio do vrha. Već do poluvremena je domaća ekipa sa tri pogotka rešila pitanje pobednika, iako je golom pred odlazak na odmor Etar sa bele tačke smanjio zaostatak. Međutim, CSKA je ekspresno, već do sredine drugog dela "petardirao" gosta i ugasio tračak nade koji se javio na pauzi.

KAMBUR - UTREHT II (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 5:2

Još jedna petarda ovog petka! Ova druga pukla je u Holandiji, gde je Kambur deklasirao rezervni tim Utrehta. Gotovo identično kao i gorepomenuti CSKA, Kambur je meč rešio u svoju korist već do poluvremena, s obzirom da je na pauzi imao dva gola prednosti. Ni deset minuta nije prošlo u nastavku, gost je imao duplo veći zaostatak. Pokušao je Utreht II da ublaži poraz sa dva gola u finišu, ali je između njih primio još jedan.

TROMSE - GRORUD (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:1

Tromse krupnim koracima grabi ka povratku u elitu. Domaćin je za svega petnaest minuta, od 13. do 28. stvorio dva gola prednosti, ali je Grorud ubrzo vratio rezultatsku neizvesnost pred nastavak meča. Međutim, po povratku sa odmora Tromse je ponovo povećao razliku i uspeo da je sačuva do kraja, a vas poštedi nervoze.

HERTA - AJNTRAHT (tip 1, kvota 2,40) - rezultat 1:3

Ajntraht je bez obzira na veliki hendikep - povredu Filipa Kostića - uspeo da slavi (3:1) i tako neutrališe onaj neočekivani remi na startu protiv Arminije. S druge strane Stara dama degradirala je sjajan trijumf sa Vezera (4:1). Gosti iz Frankfurta bili su bolji gotovo svih 90 minuta. Na vreme postigli golove i uspešno odbili sve napade Herte.

ALMER - HELMOND (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:0

Dobrih sat vremena vas je Almer držao u neizvesnosti nemogućnošću da probije odbranu gostiju. Međutim, za samo tri minuta, od 64. do 67. Helmond je poklekao dva puta, te je Almer bez problema meč priveo kraju i nastavio sigurnim koracima ka Erediviziji.

KABINTILI - VEKSFORD (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:5

Treća petarda za večeras! Poslednja u nizu odjeknula je u Irskoj, gde je Veksford deklasirao pretposlednju ekipu prvenstva, Kabintili. Gost je sa dva gola u prvom delu otišao na odmor, ali je Kabintili sa penala u 53. minutu "zakuvao" meč. Ili se barem tako činilo. Neizvesnost je trajala tek do sredine drugog poluvremena, kada je Veksford sa dva brza pogotka ponovo odmakao domaćinu, a potom u finišu utakmice zadao i konačan udarac.

ARĐEŠ PITEŠTI - CS UNIVERZITATEA (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 1:2

Univerzitatea je imala sigurna dva gola prednosti više od sat vremena, međutim, pogodak domaćina u 88. minutu morao je barem malo da vas zabrine. Srećom, Arđeš za više od toga nije imao snage, pa je rezultat ostao nepromenjen.

PRECRTANO

GORNJIK - VISLA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 0:0

Negde je moralo i da zataji. Posle četiri ubedljiva trijumfa, prvoplasirani Gornjik nije uspeo da slomi otpor Visle, mada treba istaći da nije ni bio preterano bolji rival, te je tim iz Krakova kući zasluženo odneo bod, tek treći. Visla još uvek nema pobedu u prvenstvu.

BRAGA - SANTA KLARA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 0:1

Drugi skalp za Santa Klaru na startu sezone! Posle Maritima, pala je i dosta kvalitetnija Braga. Santa Klara je do prednosti stigla dosta rano, već u 5. minutu i potom se opredelila isključivo za defanzivu. Domaćin je u nastavku bio "jedini tim na terenu", uputio 14 udaraca u drugih 45 minuta naspram samo dva gostujuće ekipe, ali je tek jedan otišao u okvir gola. Nedovoljno za promenu rezultata, te posle dva kola Braga ima isto toliko poraza.