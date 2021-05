NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas

ATLETIKO MADRID - SOSIJEDAD (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 2:1

Preživeo je Atletiko Madrid pakao Nou Kampa i sve nasrtaje Barselone u tom meču, uspeo da sa prvog mesta isprati sve uspone i padove Reala iz Madrida, odbio je sve napade Sevilje... Šampanjac još ne može da se otvara, ali je jasno da će madridska zvona uskoro pozdraviti šampione Dijega Simeonea. Matematički još nije obezbeđena 11. šampionska titula. Ali je blizu, jako blizu... Veliki psihološki teret skinuli su Kolćonerosi posle večerašnjeg trijumfa protiv Real Sosijedada (2:1).

Opširnije OVDE.

ATALANTA - BENEVENTO (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:0

Bez većih problema Atalanta je uzela meru Beneventu i rutinskim poslom sačuvala energiju za poslednja dva kola. Do prednosti ju je doveo Luis Murijel, dokazavši da je u 2021. u izvanrednoj formi. Ovo mu je bio 15. gol u kalendarskoj godini, ima i sedam asistencija, a po doprinosu u pet najjačih liga Evrope u istom peirodu produktivniji su samo Lionel Mesi (30 golova zbirno) i Robert Levandovski (25). Sve dileme u Bergamu otklonio je rezervista Mario Pašalić, na asistenciju drugog Kolumbijca, Duvana Zapate.

Opširnije OVDE.

SEVILJA - VALENSIJA (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 1:0

Atletiko, Barselona i Real Madrid sasvim su dovoljno puta kiksnuli da je Sevilja mogla opasno da pripreti i umeša se u borbu za titulu. Nisu Andalužani još otpisani, posle večerašnjeg trijumfa nad Valensijom (1:0) prišli su lideru na minus tri, ali malo ko veruje da bi Rohiblankosi i treći put u poslednja četiri kola mogli da ostanu bez celog plena. Gol odluke postigao je najbollji strelac tima sa Sančez Pishuana Jusef En Nesri u 66. minutu, a sve posle lepog proigravanja Fernanda. Bio je to 18 pogodak En Nesirija u ligi ove sezone i čak deseti prvi na utakmici, po čemu je Marokanac bolji čak i od Lea Mesija - osam prvih golova za Barselonu ove godine.

Opširnije OVDE.

LACIO - PARMA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 1:0

Lacio je na Olimpiku tek u nadoknadi slomio otpor davno otpisane Parme, teoretski može do Lige šampiona, ali u praksi, uprkos hicu Čira Imobile, vrlo teško.

SASUOLO - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 1:3

Vrlo teško je do bodova stigao Juventus na Mapei stadionu. Čak je u ranoj fazi meča „visio“ – Đanuliđi Bufon u 16. minutu odbranio jedanaesterac Domeniku Berardiju – u drugom poluvremenu takođe u jednom trenutku se ljuljao pred naletima Sasuola, ali je zahvaljujući jubilarcima stigao do trijumfa koji mu i te kako znači. Pre svega na planu samopouzdanja.

Opširnije OVDE.

TORINO - MILAN (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 0:7

Samo tri dana posle impresivne pobede nad Juventusom (3:0), opet je Milan pokorio Torino. Rezultatski i igrački ubedljivije. Na Olimpijskom stadionu Granate su granatirane, zahvaljujući pre svega Teu Ernandezu i Ante Rebiću. Jedan od najproduktivnijih bekova današnjice postigao je dva gola u slavlju 6:0, a het-trikom ga je ispratio hrvatski napadač, uz napomenu da je nekadašnji član Ajntrahta baš Špancu namestio jednu egzekuciju.

Opširnije OVDE.

INTER - ROMA (tip 1, kvota 1,67) - rezultat 3:1

U derbiju, ali samo na papiru, Inter je pokazao da je zalsuženo osvojio titulu, a Romu ostavio bez šanse da se domogne Lige Evrope. Sastav Antonija Kontea je brzopotezno stigao do prednosti golovima Marcela Brozovića i Matijasa Vesina, da bi u nadoknadi trijumf overio Romelu Lukaku.

Opširnije OVDE.

ŠALKE - HERTA (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:2

Mogu da ga osporavaju i da mu zameraju; mogu da ga potcenjuju i svakojako karakterišu. Ali kada dobije šansu - i posebno "kada ustane na pravu nogu" - Nemanja Radonjić može da uradi velike stvari. Pokazao je to nedavno u susretu Srbije i Portugala, pokazao je to pre šest dana u veoma važnom susretu sa Frajburgom, a pokazao je i večeras u utakmici koja bi mogla da znači ključni korak Herte ka opstanku. U Gelzenkirhenu, na velelepnoj Feltins areni, na terenu na kom će se naredne sezone (nažalost) igrati Cvajta: Šalke - Herta 1:2.

Opširnije OVDE.

PRECRTANO

ČELSI - ARSENAL (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 0:1

Arsenal je maksimalno iskoristio umor Čelsijevih fudbalera i to što su mislima već na Vembliju, gde ih za vikend očekuje finale FA Kupa, i odneo čitav plen sa Stamford Bridža, po prvi put posle deset godina – 1:0 (1:0). Štaviše, po prvi put još od sezone 2003/04, Tobdžije su uspele da savladaju Plavce u oba prvenstvena duela u jednoj takmičarskoj godini. Jedna trenutak nepažnje bio je dovoljan gostima da stignu do vrednih bodova, koji ih i dalje održavaju u trci za mesto u Ligi Evrope ili makar Ligi konferencija. Pokušali su fudbaleri Čelsija da grade akciju iz poslednje linije, Kepa Arizabalaga se otvorio za povratni pas, ali ga je Žoržinjo poslao ka svom golu. Uspeo je često osporavani španski čuvar mreže da izbaci loptu sa gol-linije, no, samo do Pjer-Emerika Obamejana, koji je pospremio za Emila Smit Roua, tako da je 20-godišnjeg vezisti ostalo samo da je prosledi u nebranjenu mrežu.

Opširnije OVDE.

MONPELJE - PSŽ (tip 2, kvota 1,38) - rezultat 2:2

Mogla je da bude priča dana. Prava fudbalska bajka, ali sreća je okrenula leđa Monpeljeu kad mu je najviše bila potrebna - na penal ruletu! Pari Sen Žermen ide u finale Kupa Francuske posle velike borbe i 12 izvedenih penala. Na jednoj strani junaci su Kilijan Mbape, strelac dva gola u 90 minuta, odnosno Mojze Ken, momak koji je pogodio odlučujući šut sa bele tačke; na drugoj strani tragičar desni bek domaćeg tima Salomon Sambija, pošto je promašio šesti udarac u penal-seriji i dao šansu Kenu da sve reši.

Opširnije OVDE.