ZAOKRUŽENO

MILAN - TORINO (tip 1, kvota 1,73) - rezultat 2:0

Rosonere su večeras do pobede vodili Rafael Leao i Frank Kesi. S tim da je važnu ulogu kod oba gola imao Braim Dijaz. Mladi Španac je u 25. minutu lepo prigrao Portugalca za vođstvo Milana, da bi desetak minuta kasnije iznudio penal. Pao je posle duela sa Andreom Belotijem, sudija Marseka otišao je da pogleda snimak nakon kojeg je pokazao na belu tačku odakle je Kesi bio neumoljiv.

PSŽ - BREST (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:0

Iako je ove sezone recimo savladao Lil, Brest nije uspeo da pokvari trenerski debi Poketina na Parku Prinčeva - 3:0. Sveci nikada u istoriji nisu dozvolili Brestu da im nanese poraz, a rivala u prestonici Francuske u 16. minutu načeo je Moise Ken koji igra sezonu karijere. Odolevao je gost do završnih petnaestak minuta kada su ga dotukli Ikardi i Sarabija.

GRANADA - BARSELONA (tip 2, kvota 1,48) - rezultat 0:4

Proigrao je Mesi, pa je proigrala i Barselona. Konačno jedna ubedljiva pobeda Katalonaca, na kakve smo od njih navikli u ranijim sezonama, ali u poslednje vreme se često muče. Zaplesao je ipak kapiten protiv Gradane, postigao dva pogotka, dok je sa još dva domaćina dokusurio Grizman. Lepa pobeda Barse i još lepša zaokružena kvota.

NIM - LIL (tip 2, kvota 1,50) - 0:1

Lil ima taliju ove sezone, ime joj je Burak, a prezime Jilmaz. Iskusni trukski napadač našao se u pravo vreme na pravom mestu i ispostavilo se da je njegov pogodak iz 29. minuta, deveti prvenstveni, bio dovoljan da se Doge dočepaju važna tri boda i dođu do brojke od 39, koliko ima i Pari Sen Žermen i da priđu Lionu na svega bod zaostatka.

MONAKO - ANŽE (tip 1, kvota 1,68) - rezultat 3:0

Monaku je na stadionu Luj II protiv Anžea rutinski došao do tri boda. Maripan je zatresao mrežu, ali ga je pre toga Kevin Foland častio šmekerskim dodavanjem, zatim se deveti put u sezoni upisao u strelce, a do kraja zabeležio još jednu asistenciju i to Stevanu Jovetiću za prvi gol u Ligi 1 od februara 2020. godine.

MANČESTER JUNAJTED - VOTFORD (tip 1, kvota 1,35) - 1:0

Borio se Votford, pokazao da može da se nosi sa jednim od najboljih timova u Premijer ligi, ali Junajted ipak slavi trijumf. Otvorio je utakmicu na najbolji mogući način i u nastavku igrao smireno, dobro su se branili domaći igrači i povremeno pretili, što je bilo dovoljno za plasman u četvrtu rundu najstarijeg fudbalskog takmičenja na svetu (1:0). Gostima je nedostajalo kvaliteta u završnici, pa im sada ostaje da se sa novim trenerom posvete povratku u elitni rang.

PRECRTANO

OSASUNA - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,57) - rezultat 0:0

Stade Real. Ideje Zinedina Zidana izgubile su se u snegom zajevanoj Pamploni. U nevremenu kakvu Španija odavno nije videla, ostala su dva boda zarobljena na terenu Osasune, koja je ukočila favorita, pa je jedini pravi dobitnik krnjeg 18. kola La Lige Barselona.

LEVERKUZEN - VERDER (tip 1, kvota 1,55) - 1:1

Totalna dominacija Farmaceuta, ali je to bilo dovoljno samo za bod u 15. kolu. Dozvolili su Verderu samo tri šuta za 90 minuta, jedini koji je išao u okvir gola završio je iza leđa Hradeckog, Toprak je bio strelac protiv bivšeg kluba. Veliki bod za ekipu iz Bremena, dok je posle razočarenja na Baj Areni ekipa Pitera Boša izgubila korak za vodećim Bajernom.

EVERTON - ROTERAM (tip 1, kvota 1,25) - 2:1/posle produžetaka/

Nadali su se u plavom delu Liverpula laganom prolazu u četvrtu rundu FA kupa protiv tima koji se nalazi na pretposlednjem mestu na tabeli Čempionšipa, na kraju su jedva izbegli penal lutriju. Poveli su u ranoj fazi preko Tosuna i činilo se da će opravdati ulogu favorita, ali je Roteram uzvratio preko Olusundea na startu drugog dela igre. Tosunu je VAR poništio pogodak u samom finišu utakmice, pa se otišlo u produžetke, u kojima je zahvaljujući pogotku Dukurea Karlo Anćeloti mogao lakše da diše. Karamele su razočarale mnoge...

ARSENAL - NJUKASL (tip 1, kvota 1,45) - 2:0/posle produžetaka/

Opet ti produžeci... Fudbaleri Arsenala su se dobro pomučili da dođu do trijumfa, pa su tek u drugom produžetku uspeli da probiju bedem ispred gola Njukasla. Napadali su, ali uglavnom jalovo, gosti su se strpljivo branili i upravo je Svrakama pripala najbolja prilika u regularnih 90 minuta - Endi Kerol ju je propustio u poslednjim minutima susreta, Leno je fantastično reagovao i ostavio branioca titule u igri. Smit Rou i Obamejan su na kraju slomili rivala i obezbedili ekipi iz Severnog Londona plasman u četrtu rundu najstarijeg takmičenja na svetu.

