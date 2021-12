Rezzime jučerašnjeg dana (subota): Igrajte na Engleze, isplati se

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

VULVERHEMPTON - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 0:1

Delovalo je kao da bi ova subota mogla da bude kobna po favorite u Premijer ligi. Čelsi je u uvodnom meču kola poražen u gradskom derbiju, a na dobrom putu da upiše kiks bio je i Liverpul. Kao da ga je i dalje držao mamurluk posle slavlja u gradskom derbiju sredinom nedelje, hevi-metal Jirgena Klopa potpuno je utihnuo na Molinou, propisno su se fudbaleri Redsa ispromašivali na gostovanju Vulverhemptonu, sve do duboke nadoknade bio nemoćan u nameri da probije jednu od najčvršćih odbrana, ali je ubedljivo najefikasniji tim Premijer lige na kraju ipak odneo pobedu - 1:0 (0:0).

MILAN - SALERNITANA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 2:0

Lako su na San Siru povratili mir. Milan se vratio pobedničkim navikama. I pobede ostvaruje sa lakoćom. Vezani porazi od Fjorentine i Sasuola poljuljali su Rosonerima veru u Skudeto, ali ju je ekipa Stefana Piolija vratila za svega četiri dana. Sredinom nedelje je rutinski dobila Đenovu, a ove subote u uvodnom meču 16. runde “sa pola gasa“ arhivirali Salernitanu i preuzeli čelo kolone u Seriji A – 2:0. Pride i nakrcali samopouzdanje pred odlučujuću utakmicu poslednjeg kola Lige šampiona sa Liverpulom u utorak, u kojoj će tražiti prolaz u nokaut fazu.

LEVERKUZEN - GROJTER (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 7:1

U demoliranju skromnog Grojter firta (7:1), ubedljivo najslabijeg tima nemačkog prvenstva, Šik je postao prvi grač u istoriji kluba koji je na utakmici vrednoj bodova postigao četiri gola! Ništa toliko ne bi bilo čudno, ima takvih slučajeva na nekim drugim evropskim adresa, ali je bivši član Rome dospeo u centar pažnje zato što je to uradio za samo 27 minuta.

VOTFORD - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 1:3

Premijer liga ima novog lidera. Dvomesečnoj vladavini Čelsija na vrhu tabele došao je kraj, šampion Evrope je porazom od Vest Hema uručio rani novogodišnji poklon najbližim pratiocima, koji oni nisu odbili. Na kratko je Liverpul zaseo na vrh, da bi čelo kolone dva sata kasnije pobedom nad Votfordom preuzeo Mančester Siti - 3:1 (2:0).

KLUB BRIŽ - SEREN (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:2

Igra Klub Briž uzbudljivo u poslednje vreme, dobio je Genk u gostima sa 3:2 posle preokreta, a i na meču protiv Serana je palo pet golova - 3:2 (3:2). Prvo lice meča bio je robusni napadač Bas Dost koji je dva puta tresao mrežu gostiju.

LIL - TROA (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 2:1

Oscilirale su od početka Doge sezone, ali su sada vezale drugi trijumf i počele proboj ka vrhu Lige 1. Posle velikog preokreta Lil je večeras opravdao ulogu favorita i bio bolji od Troa – 2:1.

DORTMUND - BAJERN (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 2:3

Hvala! Na fudbalu u kakav smo se nekad zaljubili. Na potezima koji su se u međuvremenu negde izgubili. Na odluci da se napada. Na želji da se melje. Na igri iz druge dimenzije. Hvala i srećno: Bajernu u pohodu na još jednu titulu, Borusiji u jurnjavi za aktuelnim prvakom koji posle Der Klasikera u 14. kolu Bundeslige ima četiri boda prednost u odnosu na najvećeg izazivača u spektaku po kvalitetu u rangu završnice Lige šampiona. Bavarci su dobili treći put uzastopno prvenstveni derbi na Vestfalenu (3:2) i pokazali da stvarno imaju najboljeg fudbalera sveta, koliko god Frans fudbal obesmislio ovu nagradu.

PRECRTANO

ATLETIKO MADRID - MAJORKA (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 1:2

Ako hoćeš titulu u Primeri, ne smeš da ispuštaš ovakve utakmice. Atletiko Madrid je dočekao Majorku, vodio je do 80. minuta sa 1:0 i dopustio da se gosti vrate, a onda i da potpuno preokrenu posle gola Takefusa Kuba u 91. minutu - 1:2 (0:0)! Prosto neverovatno šta je uradio tim Čola Simeonea. Pravi šok na stadionu Vanda Metropolitano!

LANS - PSŽ (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 1:1

Vratiće Pari Sen Žermen krunu od Lila, u to niko ne sumnja. Učiniće to gotovo sigurno sa dvocifrenom razlikom u odnosu na najbliže pratioce. Ali da nešto ne štima u Parizu - ne štima. Pokazalo se to po ko zna koji put večeras na severu Francuske. Po prvi put u sezoni Parižani su vezali dve utakmice bez pobede. Sredinom nedelje remi bez golova na Parku Prinčeva, u subotu još jedan remi na gostovanju kod Lansa - 1:1 (0:0). A, i taj bod nisu imali sve do drugog minuta nadoknade kada je rezervista Žoržnjo Vajnaldum neodbranjivo gađao glavom sa peterca i matirao do tada neprobojnog Žan-Luja Leku.

JANG BOJS - SERVET (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:2

Malo ko je mogao da zamisli ovakav ishod s obzirom na to da je Jang Bojs poveo već u 10. minutu preko Kange. Međutim, švajcarski šampion ove sezone ne igra u kontinuitetu, što je još jednom pokazao na delu večeras. U nadoknadi prvog dela je ostao sa igračem manje, sredinom drugog poluvremena napravio penal i doslovno dao krila Servetu da režira preokret koji je sa dva gola potpisao Imeri.