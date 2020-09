NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

ISLAND - ENGLESKA (tip 2, kvota 1,35) - 0:1

Na stadionu Laugardalsvolur meč prvog kola najjače divizije Lige nacija, izmešu Islanda i Engleske, sudio je najbolji srpski sudija Srđan Jovanović. I može se reći da je bio u centru pažnje na ovoj utakmici jer je poništio gol Hariju Kejnu, dao dva crvena kartona na meču i svirao dva penala. Englezi su svoj iskoristili u 90. minutu, Islanđani nisu svoj u 93. i zato Gordi Albion ide kući s tri boda - 0:1 (0:0).

Opširnije OVDE.

ŠVEDSKA - FRANCUSKA (tip 2, kvota 1,90) - 0:1

Francuska je u Stokholmu savladala Švedsku golom Kilijana Mbapea posle veleslaloma u 41. minutu utakmice (1:0). Trikolori su meč dobili na čist kvalitet, mada su i Šveđani imali svoje prilike. Na kraju, rezultat je mogao da bude i ubedljiviji da je Antoan Grizman iskoristio jedanaesterac u petom minutu nadoknade.

Opširnije OVDE.

DANSKA - BELGIJA (tip 2, kvota 2,05) - 0:2

Belgija je bila sigurna u Kopenhagenu, gde je na krilima Drisa Mertensa savladala domaću Dansku sa 2:0. Omaleni napadač Napolija prvo je namestio pogodak Denajera u devetom minutu utakmice, a onda je stavio pečat na slavlje svoje selekcije u 77. minutu kada je dobro ispratio napad svog tima i odbijenu loptu posle šuta Tilemansa poslao u protivničku mrežu.

Opširnije OVDE.

PORTUGALIJA - HRVATSKA (tip 1, kvota 2,00) - 4:1

Da li Hrvati baš toliko zavise od Luke Modrića i šta će se dogoditi kada vremešni majstor fudbala više ne bude u stanju da predvodi Vatrene? To bi u komšiluku morali ozbiljno da se zapitaju posle debakla na Dragau, koji je mogao da bude još neprijatniji da je domaćin iskoristio još nekoliko odličnih šansi - 1:4 (0:1).

Opširnije OVDE.

REDING - KOLČESTER (tip 1, kvota 1,55) - 3:1

Veljko Paunović nije vodio svoj Reding na utakmici Liga kupa protiv Kolčestera (3:1), već je meč posmatrao iz karantina u kojem se nalazi. Ipak, njegov pomoćnik Džon O Šej kaže kako je srpski strateg već imao pozitivan uticaj na ekipu. Heroj Redingovog slavlja bio je Portugalac Lukas Žoao, koji je postigao het-trik.

Opširnije OVDE.

MILAN - MONCA (tip 1, kvota 1,30) - 4:1

Milan je uspešno odradio pripremni meč protiv Monce. Poveo je u 6. minutu preko Kalabrije, Finoto je izjednačio, a onda je Maldini pogodio u 40. minutu za 2:1. I taj rezultat stajao je sve do 89. minuta kada je precizan bio Kalulu, dok je Kolombo postavio konačan rezultat u 92. minutu.

BENFIKA - REN (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:0

Uprkos činjenici da je prvenstvo u Francuskoj počelo pre dve nedelje, dok se Portugalci još uvek spremaju za novu takmičarsku sezonu, Benfika je bez problema izašla na kraj sa Renom. Vicešampionu Portugalije u velikoj meri pomoglo i to što je Žulijen Stefan malo promešao karte, kako bi video na koga može da računa u nastavku sezone. Orlovi su sa penala koji je u 33. minutu u gol pretvorio Pici, da bi po isteku sat vremena igre Gabrijel duplirao prednost.

FENERBAHČE- SIVAS (tip 1, kvota 2,10) – rezultat 1:0

Jedno od iznenađenja prethodne sezone u Superligi, Sivas, nije uspeo da još jednom “uštopuje” Fenerbahče, kakav je slučaj bio u obe međusobne utakmice dva tima u prvenstvu. Turski velikan je do pobede stigao golom iskusnog levog beka Čanera Erkina sredinom drugog poluvremena.

RODA - OS BV (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 3:0

Već posle dva kola, Roda je svima u drugom rangu stavila do znanja da želi ekspresan povratak u Erediviziju. Crno-žuti su do pobede nas OS-om stigli već nakon prvih 45 minuta, kada su blickrigom u periodu od 30. do 41. ninuta postigli sva tri gola na meču. U nastavku je gost bio nešto konkretniji, ali nije uspeo da stigne do gola, te ostaje na poslednjem mestu na tabeli, bez bodova posle 180 minuta u sezoni.

PRECRTANO

VILJAREAL - LEVANTE (tip 1, kvota 1,80) – 1:2

Novi trener Viljareala, Unaj Emeri, još uvek nije posložio sve kockice. Videlo se to danas i na test utakmici sa Levanteom, koja je pripala ekipi iz Valensije. Žuta podmornica jeste povela preko Paka Alkasera na isteku pola sata igre, ali je već nakon pet minuta Serhio Leon izjednačio. U nastavku se usledio potpuni preokret, koji je režirao iskusni Hoze Morales, nakon čega su gosti izvršili čak šest izmena, dok je u Viljarealu viđena samo jedna, te je svežina u velikoj meri uticala na krajnji ishod meča.