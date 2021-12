Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Kiks partije Verone, Njukasla i Anderlehta

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas.

ZAOKRUŽENO

ATALANTA - VENECIJA (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 4:0

Atalanta se u Bergamu poigrala sa Venecijom - 4:0 i prišla na četiri boda od lidera Napolija, istina, uz utakmicu više. Bilo je dovoljno 12. minuta igre na stadionu Gevis da niko ne bi sumnjao u trijumf Boginje. Dva bljeska Marija Pašalića i Venecija je bila u ozbiljnom nokdaunu. Atalanta ju je pustila da predahne do poluvremena, a onda nastavila teror u drugom delu.

Opširnije OVDE.

SALERNITANA - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,38) - rezultat 0:2

Istorijski debakl od Čelsija u Ligi šampiona, prvi poraz od Atalante u Torinu posle više od tri decenije, na sve to i problemi sa finansijskom policijom usled sumnjivih transfera. Predah od svega što ga je "sastavilo" u samo nedelju dana Juventus je uhvatio u Salernu. Istorijskom, prvom prvenstvenom pobedom na gostovanju Salernitani - doduše, u tek trećoj utakmici na Arekiju - Stara dama je makar na kratko rasterala crne oblake i vratila se na pobednički put - 2:0 (2:0).

Opširnije OVDE.

BRAGA - VIZELA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 4:1

Pred duel sa Vizelom u Kamenolomu, Braga je na tri poslednje utakmice doživela dva poraza. Vratila se na pobedničke staze posle neuspeha u duelu sa Midtjilandom u petom kolu Lige Evrope i to sa stilom. Ubedljivo je pred svojim navijačima porazila Vizelu i napravila sjajnu uvertiru pred jako bitan duel sa Estorilom u Primeiri, a potom i sa Crvenom zvezdom u poslednjoj rundi grupne faze drugog najkvalitetnijeg takmičenja na evrosceni.

Opširnije OVDE.

FJORENTINA - SAMPDORIJA (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 3:1

Pre tri dana Fiorentina je dozvolila Empoliju da je u razmaku od 87. do 89. uzme već upisana tri boda. Večeras je u 15. kolu Serije A protiv Samdorije Viola bila ta koja otima, ulepšavši tako veliki jubilej i 100. utakmicu Dušana Vlahovića za klub iz Toskane. Dozvolio je domaćin Sampdoriji da povede u ranoj fazi utakmice, da bi je do kraja poluvremena postepeno uništavao uz sjajan trzaj glavom reprezentativca Srbije - 3:1. Nastavila je Viola da teroriše rivale na Artemio Frankiju gde je vezala četvrtu pobedu i to sa bar tri postignuta gola.

Opširnije OVDE.

MONCA - KOZENCA (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 4:1

Verovatno najbrže zaokružen par za danas. Monca je već do sredine prvog poluvremena na krilima Danija Mote (dva pogotka) stekao tri gola prednosti, pa do kraja nije bilo neizvesnosti. Kozenca je pripretila sredinom drugog dela, smanjila zaostatak, ali je Gitkjer u nadoknadi ponovo vratio na plus tri.

LIDS - KRISTAL PALAS (tip 1, kvota 2,25) - rezultat 1:0

Fudbalska uspavanka na Eland Roudu odlučena je u trećem minutu sudijske nadoknade golom Rafinje sa bele tačke, a pogotku Brazilca prethodilo je igranje rukom Guehija nakon udarca Kupera. Ko je odigrao keca večeras će slaviti Rafinju.

Opširnije OVDE.

PRECRTANO

VERONA - KALJARI (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 0:0

Ko bi rekao da će u duelu timova čije odbrane slove za neke od najslabijih u Italiji mreže ostati mirne. Umesto golova dosta čarki i kartona, početkom drugog dela umalo da dođe i do tuče posle oštrog starta Đovanija Simeonea nad Keitom Baldeom.

NJUKASL - NORIČ (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 1:1

Nove gazde Njukasla ne mogu da dočekaju januarski prelazni rok, da istresu milione na pojačanja i pokušaju da preokrenu sezonu koja za sada nikako ne ide. Ni nakon 14. kola Premijer lige Svrake nisu skinule okove jedinog tima koji ne zna za pobedu u ostrvskoj eliti. Večeras je protiv Noriča od 61. do 79. minuta imao rezultat koji mu je garantovao probijanje leda i premijerni trijumf u sezoni, ali je navijače na Sent Džejmsis parku rastužio Temu Puki - 1:1.

Opširnije OVDE.

SEREN - ANDERLEHT (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 3:3

Kakav početak, takav i kraj. Anderleht je posle 18 minuta imao dva gola minusa, uspeo da se vrati u meč golovima Kristijana Kuamea, čak i povede početkom drugog dela, ali je posle ravno sat vremena igre Seren izjednačio i utakmicu odveo u produžetke.

LIDS - KRISTAL PALAS (tip GG, kvota 1,85) - rezultat 1:0

S ozbirom na to kako ove dve ekipe igraju u tekućoj sezoni, logično je bilo pretpostaviti da nas na Eland Roudu očekuje goleada. Ipak, izgleda da je želja obe ekipe da pre svega ne izgube stvorila uspavanku. Palasu se takav pristup na kraju nije isplatio, pošto je posle pogotka Rafinje sa bele tačke u trećem minutu nadoknade ostao i bez boda.

Opširnije OVDE.