Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Samo Barnsli nije ispunio očekivanja

ZAOKRUŽENO

DAG & RED - WALTHAM (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 3:0

Engleski kupovi i omladinske, te niže lige, i to sami počeci istih, u nedostatku velikih utakmica kako prethodnog dana, tako i danas su dominirali najigranijim tipovima u MOZZARTU, a ovaj je, možda i na iznenađenje mnogih, bio najigraniji.

LUTON - IPSWICH M21 (tip 1, kvota 1,17) – rezultat 6:0

Možda je kvota bila niska, ali je zato pobeda bila visoka. Mnogi su se ovog, poslednjeg dana leta 2026. odlučili da stave pare na ovaj kladilački tip iz EFL trofeja i još jednom pokazali da su MOZZARTOVI igrači čudo.

PLIMUT - KRISTAL PALAS M (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 5:1

Još jedan lagani prolazak keca u okviru grupnih odmeravanaj u EFL trofeju, trećem po rangu fudbalskom takmičenju u engleskom fudbalu, nakon Premijer lige i FA kupa.

MK DONS - KROULI (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 4:1

Domaćin je prilično rutinski odradio posao na ovom obračunu Južne grupe G EFL trofeja, što je obradovalo mnogobrojne naše kladioce koji su odabrali ovaj tip za traženje kladilačke sreće. I nisu pogrešili, pošto im je MK Dons vratio upečatljivom igrom i vođstvom od 4:0 sve do prvog minuta sudijske nadoknade kada su gosti preko Tinsdejla ublažili malo poraz.

LESTER - FULAM M21 (tip 1, kvota 1,15) – rezultat 6:1

Kao što navesmo u naslovu leto je otišlo uz pljusak golova. Nažalost ili na sreću, kako ko uzme, većina kladilaca koja se odlučila na ovaj i ostale parove iz Top 10 najigranijih poslednjeg dana pre jesen nije usput vezivala i golove, to jest nije se oprobala u MOZZART KOMBINAZZIJAMA. A ko jeste, sada broji ozbiljnu lovu.

BREDFORD - NJUKASL M21 (tip 1, kvota 1,12) – rezultat 2:1

Ovaj tip je imao najmanju kvotu među deset naigranijih ovog dana u MOZZARTU, ali je ozbiljno namučio kladioce. Naime, gost ovog EFL trofej susreta je vodio od 42. minzta, ali je daleko iskusniji domaći sastav uspeo u nastavku da preokrene i spase hiljade tiketa.

ACV - HUGEVEN (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 2:1

Napeto je bilo na ovoj utakmicu odigranoj u okviru 2. kola kvalifikacija za holandski KNVB kup (Kup Holandije u fudbalu). Nekadašnji igrač niškog Radničkog, Aleksandar Janković je u 30. minutu doveo goste u vođstvo i naplašio mnoge kladioce. Na svu sreću u nastavku susreta usledio je veliki preokret u poslednjih 10-ak minuta.

BURI TAURON - HITČIN (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 1:0

Jedan gol odlučio je ovu utakmcu odigranu u okviru engleske lige Southern League Premier Division Central, tj. Južne lige Premijer divizije Central. U pitanju je 7. nivo takmičenja (Tier 7) u celokupnoj piramidi engleskog fudbala. U engleskom fudbalskom sistemu (unutar tzv. National League System), ovaj nivo se zvanično kategoriše kao "Step 3". Reč je o regionalnoj, poluprofesionalnoj ligi.

KRU - ASTON VILA M21 (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 4:1

I napadači Krua su večeras bili raspoloženi i surovi u okviru EFL trofeja. Susret je odigran u okviru Severne grupe B, a ono što je najvažnije je da je i ovaj kladilački tip iz TOP 10 najigranijih poslednje dana leta 2026. prošao bez ikakvih problema.

PRECRTANO

BARNSLI - LIDS M21 (tip 1, kvota 1,48) – rezultat 3:4

Još jedan par iz EFL trofeja i to Severne grupe G, ali ovaj nije prošao. Ako ništa, bilo je baš uzbudljivo na samom kraju pošto je u poslednjih 10-ak minuta domaćin postigao sva tri gola i bio blizu izjednačenja, možda i preokreta pošto je treći dao u 87. minutu.