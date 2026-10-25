Saša Ilić definitivno otišao iz Partizana

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Dva puta je nekadašnji kapiten odlagao da završi svoj mandat, treći put više nije bilo kud. Ilić je otišao posle neuspeha u duelu protiv Čukaričkog (0:2), što je bio ukupno sedmi poraz Partizana u Mozzart Bet Superligi Srbije.

Kako se može čuti, danas nije održan trening iako je bio planiran. Posle Ilićevog odlaska sa mesta šefa stručnog štaba nije poznato ko će voditi ekipu u sredu u Nišu, na gostovanju Radničkom u odloženoj utakmici četvrtog kola Mozzart Bet Superlige Srbije.

Saša Ilić je ostavku nudio dva puta, posle meča u Lučanima kada je otišao bez izgovorene reči, a zatim i posle meča sa Radnikom, već tokom poluvremena susreta, ali je zatim povukao odluku. Ipak, na konferenciji u petak rekao je da ga dosta toga tišti, ali da detalje ne bi delio sa javnošću. Posle toga je usledio duel sa Čukaričkim koji je definitivno bio njegov poslednji na klupi Partizana.