Saša Ilić definitivno otišao iz Partizana

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Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 17:14
Uprava ga molila da "prenoći" sa odlukom, ipak on nije želeo više da čeka
Hoće-neće, hoće-neće i ipak – hoće.
Saša Ilić definitivno više nije trener Partizana, nezvanično saznaje Mozzart Sport. Uprkos naporima uprave da “prenoći” sa konačnom odlukom, sada već bivši trener crno-belih odlučio je da stavi tačku na kratku i turbulentnu epizodu u klubu sa kojim je tokom igračkih dana ostvario zapažene uspehe.
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Dva puta je nekadašnji kapiten odlagao da završi svoj mandat, treći put više nije bilo kud. Ilić je otišao posle neuspeha u duelu protiv Čukaričkog (0:2), što je bio ukupno sedmi poraz Partizana u Mozzart Bet Superligi Srbije.
Kako se može čuti, danas nije održan trening iako je bio planiran. Posle Ilićevog odlaska sa mesta šefa stručnog štaba nije poznato ko će voditi ekipu u sredu u Nišu, na gostovanju Radničkom u odloženoj utakmici četvrtog kola Mozzart Bet Superlige Srbije.
Saša Ilić je ostavku nudio dva puta, posle meča u Lučanima kada je otišao bez izgovorene reči, a zatim i posle meča sa Radnikom, već tokom poluvremena susreta, ali je zatim povukao odluku. Ipak, na konferenciji u petak rekao je da ga dosta toga tišti, ali da detalje ne bi delio sa javnošću. Posle toga je usledio duel sa Čukaričkim koji je definitivno bio njegov poslednji na klupi Partizana.
Partizan posle 13 kola ima samo 11 osvojenih bodova i - još se čeka konačni ishod susreta između OFK Beograda i Crvene zvezde - 23 boda manje u odnosu na najvećeg rivala.
Ilić je letos stigao u Humsku i među navijačima su vladala ozbiljna očekivanja. Oni su tražili ranije da nekadašnji kapiten ostane, no sada je kraj.