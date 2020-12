Godina čije poslednje dane upravo brojimo ostaće upamćena kao nesvakidašnja iz pregršt razloga. Prva asocijacija biće svakako pandemija korona virusa, a sa njom i posledice koje je ona imala na sport i fudbal.

Pošast koja je paralisala svet odrazila se i na domaće šampionate, među njima i na prvenstvo Norveške u kojem je planirani početak zakazan za mart prolongiran, pa je trka za trofej počela je u junu.

Potpuno nesvakidašnja situacija uticala je na većinu, ali ne i na Bode Glimt, klub koji je ostvario istorijski uspeh. Četa u žutim dresovima iz senke je stigla do državnog trona i tako postala planetarni fudbalski hit, a jedan od junaka je danski ofanzivac Filip Sinkernagel. Desno krilo šampiona Norveške je na putu do trona upisalo 28 utakmica koje je ukrasio impresivnim učinkom 19 pogodaka i 24 asistencije.

Takva statistika doprinela je da bude najtraženiji igrač šampionskog tima, posebno jer će od 1. januara biti slobodan, a mogli ste već da čitate na Mozzart sportu da je u red stala i Crvena zvezda. Konkurenciaj je, međutim, jaka, o čemu je i sam Danac pričao u opširnom intervjuu za norveške mediije.

"Dobijam brojne pozive i poruke od menadžera i navijača širom Evrope. Instagram profil mi se usijao, ali treba imati u vidu da su turski navijači 'ludi', ima ih svuda. Čak su kontaktirali moju porodicu i prijatelje. Video sam 10-15 snimaka na Jutjubu o sebi, ali moj menadžer i ja ne pridajemo previše značaja tome", istakao je 26-godišnji fudbaler.

Sinkernagel ne krije da ga najviše privlače Italija i Španija, ali izbor novog kluba će najviše zavisiti od procene da li će biti standardan.

"Biće teško doneti odluku. Dopadaju mi se Španija i Italija, ali su to dva prvenstva u kojima nije lako probiti se. Najvažnije mi je da izaberem klub u kom ću redovno igrati. Ima mnogo interesovanja iz Španije, a u poslednje vreme se javljaju i Italijani".

Svestan je reprezentativac Danske da će morati strpljivo da bira.

"Španski klubovi imaju ekonomskih problema. Korona ih je jako pogodila i sigurno će biti klubova koji će bogato prodavati svoje igrače. To bi moglo da mi otvori određena vrata, samo je pitanje koliko ću biti strpljiv. Što više čekam, stižu bolje ponude, ali ne postoji precizan put kojim treba ići u ovakvim situacijama", ističe Sinkernagel.

Pored toga što je otvoreno govorio o svojim planovima vezanim za karijeru, dao je osvrt i na fantastičnu sezonu Bodo Glimta.

"Iza nas je potpuno divlja sezona od prvog kola. Igrali smo odlično i bilo je lako da se u takvim okolnostima istaknu individualci. Prešli smo fenomenalan put i nadam se da ćemo uskkoro imati malo vremena da sednemo i sumiramo utiske, da malo uživamo u uspehu. Bilo bi dobro da stignemo da odemo i na odmor", rekao je ofanzivac koji tri godine nosi dres Bode Glimta.

Fudbaleri Bodo Glimta na San Siru (©Reuters)

Sjajnu godinu iza Sinkernagela ukrasilo je i zvanično priznanje za najboljeg igrača šampionata Norveške. Fenomenalne igre predstavljale su svojevrsan odgovor kritičarima koji su pre samo pola godine, posle dve sezone u kojima je zbirno postigao 12 golova, dovodili u pitanje kvalitet Danca.

"Veoma sam srećan. Dobio sam veoma značajnu nagradu i ponosan sam zbog toga. Zahvalan sam na priznanju. Smatram da je sezona bila fantastična za mene i tim. Velika godina koja je prošla veoma brzo".

Osvojen 81 bod uz čak 103 postignuta pogotka i samo jedan poraz u 30 utakmca učinili su šampionski put još impresivnijim.

"Nismo pričali mnogo o svemu što smo proživeli. Bili smo fokusirani na naredne mečeve i to je verovatno i razlog zato što smo ostvarili uspeh. Ostali smo nogama vrsto na zemlji, koncentrisani".

Bode Glimt je do titule stigao pet kola pre kraja prvenstva, ali se to nije odrazilo na igru šampiona u završnici godine.

"Radili smo potpuno isto kao i prvog dana. Ključnan je bio stav stručnog štaba koji nas je gurao napred, motivisao, postavio visoke standarde, čak i kad smo osvojili titulu. Probudili su u nama glad, želeli su da vide da li možemo da pružimo još bolje igre što nas je motivisalo da igramo čak i bolje nego što je to bio slučaj dok su utakmice imale takmičarski značaj".

Adaptaciju makon dolaska iz Sonderjiska 2018. godine prekinula je povreda, a tokom teškog perioda značajnu ulogu imao je trener Kjetil Knutsen.

"Bio sam među najboljim igračima u prvoj sezoni, ali sam potom slomio zglob i bio primoran na dugu pauzu. Na kraju prethodne sezone vratio sam se u vrhunsku formu, ali sam tek ove godine zablistao punim sjajem. Pričao sam sa trenerom koji mi je rekao da ukoliko budem želeo imam potencijal da ostanem najbolji igrač lige. Stručni štab je na to gledao beoma ozbiljno. Poverenje je postojalo od prvog dana, pokazali su da imaju veru u mene. Na kraju je sve prošlo dobro".

Vrlo visoki zahtevi stručnog štaba uticali su da Sinkernagel i njegovi saigrači napreduju i da na terenu pruže maksimum.

"Imamo veoma dobar odnos. On je, bez dileme, jedan od najboljih trenera, ako ne i najbolji sa kojim sam radio. Imamo odnos od ljubavi do mržnje u kojem on postavlja visoke ciljeve i gura me napred kroz treninge kako bi u meni izazvao varnicu što me tera da napredujem. Velika je čast što on i njegov stručni štab veruju u mene, ali i način na koji se ophode prema meni. Način rada i svakodnevni zahtevi su jedinstveni, ume da lupi šakom o sto kad trening nije dobar. Nisam imao slična iskustva ranije, u Danskoj nismo trenirali tako naporno. Bilo je znatno opuštenije, više se pažnje posvećivalo taktici. Trening kultura je drugačija ovde i novi igrači moraju na to da se naviknu".

Ofanzivac rođen u Kopenhagenu, priznaje da mu u početku nije bilo lako da iz prestonice Danske, svetske metropole, pređe u gradić u Norveškoj.

"Bila je to velika promena koja je zahtevala dugu adaptaciju. Sa druge strane, ima nešto što sam izabrao zbog fudbala, imao sam osećaj da je ovo pravi izazov, da ga treba prihvatiti. Kroz fudbal je prilagođavanje bilo lakše. Sada sam izgradio dobre odnose sa ljudima u i oko kluba i definitivno ću se vraćati u Bode na odmor u budućnosti. Možda po završetku karijere ovde kupim i vikendicu".

Sinkernagel nije bio jedini Danac u redovoma Bode Glimta na putu do trofeja. Svlačionicu je između ostalog delio sa sunarodnikom Kasperom Junkerom, a zahvaljujući dvojcu uspeh norveškog kluba nije prošao nezapaženo ni u njihovoj domovini.

"Kasper i ja smo privukli dosta pažnje u Danskoj ove godine. Percepcija ljudi se očigledno promenila i otvorili su oči shvatajući da norveški fudbal nije tako loš kao što su mislili. Danci su malo prebrzi u etiketiranju i otpisivanju igrača. Norveški klubovi se ne plaše da angažuju igrača iz nižih liga. Nemaju problem sa dovođenjem neafirmisanih igrača. Ima znatno više prostora za fudbalere u Norveškoj u odnosu na Dansku, gde ste brzo označeni ukoliko ste malo drugačiji. U Norveškoj postoji sloboda da budete posebni".

Sinkernagel ispred Čalhanoglua na utakmici protiv Milana, Foto: Reuters

Posebno iskustvo za ceo klub predstavljao je dvomeč u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Milana. Šampionska generacija Bode Glimta će pamtiti vrlo dobru igru na San Siru uprkos porazu 2:3. Sjajno izdanje uticalo je da ubrzo potom u redove Rosonera iz Norveške stigne Jens Piter Hauge.

"Bio je to duel koji nam je svima doneo mnogo uzbuđenja i pregršt iskustva. Zahvalan sam zbog toga. Jens Piter je odigrao odličan meč i na osnovu toga je prodat. Igra dobro u Italiji što je dobro i za nas, potvrdio je kvalitet. Smatram da će nam njegov iskorak mnogo pomoći. Ljudi sumnjaju u nivo fudbala u Norveškoj, ali utakmica u Milanu je pokazala igrači odavde imaju šta da pokažu i u velikim ligama".

Posebno iskustvo za krilnog napadača bio je duel sa odličnim bekom italijanskog kluba Teom Ernandezom.

"Bilo je sjajno igrati protiv takvog igrača, odmeriti snage sa njim. Taj duel je bio potvrda da mogu da budem na visokom nivou. Istovremeno, bila je to prilika da vidimo kako oni fenomenalno zatvaraju prostor. Kratko sam razgovarao sa Kjaerom posle meča, bio je impresioniran našim dobrim izdanjem. Bilo je lepo čuti da ima takav stav. Sve to probudilo je u meni još veću želju da postanem jednog dana deo najboljeg evropskog fudbala", rekao je Sinkernagel.