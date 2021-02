Skauting služba Mančester sitija nastavlja da „kopa“ talente širom sveta, a prebogate gazde da troše novac na njihovo dovođenje.

Po sistemu po kojem je iz Partizana kupio Filipa Stevanovića i mnoge druge tinejdžere sa svih strana sveta, Mančester siti je pazario dvojicu najtalentovanijih dečaka iz brazilskog Fluminenzea.

Kako piše Globo, Siti Fudbal grupa, koja je vlasnik Mančestera i brojnih manjih klubova na planeti, platila je 15.000.000 evra Fluminenzeu za 17-ogodišnjeg napadača Kaikija i njegovog vršnjaka Metinja. Uz novac idu u bonusi, pa ako se svi ispune, brazilski klub će dobiti još 15.000.000 evra.

Momci koji su predvodili Fluminenzeov tim do 17 godina do titule prvaka Brazila ostaće u klubu do sledećeg leta na pozajmici. Nakon toga će Kaiki direktno u Mančester, dok će Metinjo ići na jednogodišnju pozajmicu u francusku Trou.

Siti je dobio borbu sa Šahtjorom iz Donjecka, koji je takođe želeo da dovede ovu dvojicu talentovanih momčića, ali je nudio manje novca za njih: 5.000.000 evra odmah, a uz bonuse bi suma narasla na 15.000.000.

Kaiki važi za jednog od najtalentovanijih brazilskih napadača. Bio je najbolji strelac lige do 17 godina, o njemu je već pisao španski AS, koji mu je nadenuo nadimak „levonogi Nejmar“. Metinjo je rođen u Kongu, ali se njegova porodica doselila u Brazil kada je imao godinu dana. On je kapiten tima do 17 godina.