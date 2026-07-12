Smrt lepoti, uživanje u mukama: Džud, cepaj norveški "red flag", Engleska ide u polufinale

Mogla je to da bude crvena zastava engleskog stradanja, ili što mladi danas popularno vole da kažu "red flag". I videla je Engleska univerzalni signal za opasnost mnogo puta u vreloj večeri Majamija iako je Erlinga Halanda gotovo savršeno neutralisala. Videla ga je posle 35. minuta fudbala kada joj je Andreas Shjelderup spakovao projektil uz stativu, videla ga je i nakon izjednačenja u drugom delu utakmice, kada je ekipa Stolea Solbakena nadigrala jednog od tri najveća favorita za pehar, naročito u 55. minutu kada se Pikfordova mreža drugi put zatresla. Srećom, bilo je jedno silovito odgurivanje Erlinga Halanda zbog kojeg su Englezi uz pomoć (apsolutno opravdanu) VAR tehnologije preživeli nove nedaće.

Tugujte, Norvežani, imate za čim! Slavite Englezi, ne zbog fudbala iz bajke, već sposobnosti da uživate u mukama, znajući da imate velikane koji će ih rešiti. Možda je Hari Kejn ofanzivno prespavao četvrtfinale sa gladnom, nadahnutom, krvoločnom norveškom, ali je fudbalska planeta videla onu savršenu mešavinu najgracioznijeg i najmoćnijeg fudbalskog koraka. Tako, kada je teško, gazi Džud Belingem . A bilo je teško, pakleno teško u Majamiju... Mučno za Engleze do nivoa najiskrenijeg straha od eliminacije. Ali je najboljih igrač Engleske na ovom Mundijalu stavom na terenu poručio naciji "Biće sve u redu, idemo u polufinale" , i odveo ju je nakon produžetka, sa dva gola - 1:2.

Nije Tomas Tuhel prvog dana 2025. godine postavljen da bi Engleska igrala najlepši fudbal na svetu. Specijalista za kup sistem takmičenja je ustoličen da taj svet pokori, da donese Gordom albionu tron koji se čeka 60 godina. A dovoljno je dugo Nemac u poslu da savršeno jasno zna da su porođajne muke i psihološki rast kroz turnir iz utakmice u utakmicu, nekada delotvorniji od fudbala koji lepotom pari oči. Uz duel sa Ganom u grupnoj fazi, bilo je ovo verovatno najslabije izdanje Engleza u Sjedinjenim Američkim Državama, a opet dovoljno kvalitetno da se eliminiše taktički gotovo savršena Norveška, Norveška koju je na kraju zakopao čovek kojeg su na severu Evrope posle eliminacije Brazila slavili kao heroja - Erjan Niland. Kao što je belgijski golman Sene Lamens sinoć nespretno odbio loptu pred Špance i poslao ih u polufinale, kiksnuo je početkom produžetaka i Niland, odbio udarac Morgana Rodžersa sa distance pred Džuda Belingema i praktično eliminisao svoj tim. Potekle su čoveku koji je na Mundijal došao bez kluba suze nakon duela... Kako i ne bi kada je Norveška imala realnu šansu za istorijski uspeh.

Imali su Norvežani prečku Kristofera Ajera u 76. minutu. Da je lopta završila u golu, možemo da samo da pretpostavljamo kakav bi talas panike zapljusnuo Engleze. Pitanje je da li bi se sabrali ili bi ih pregazila norveška vesla i zastrašujuće RUUUU! Pre toga, u smiraj prvog dela igre, mogli su i da dupliraju vođstvo. Našli su se Aleksander Serlot i Erling Haland u situaciju dva na jedan, golgeter Mančester Sitija je čekao loptu, ali kolega iz navale nije znao kako da mu je preda. Izabrao je solo završnicu i bacio zrelu šansu u nepovrat. Da je umesto Serlota loptu u nogama imao Martin Edegor, veslali bi Norvežani ka polufinalu, ali umesto toga, kažneni su u sudijskoj nadoknadi. Osuli su ljudi na društvenim mrežama drvlje i kamenje po Serlotu, možda i prestrogo, jer norveški džin nije plejmejker, a pritom je Džon Stouns savršeno zatvarao liniju dodavanja.

A kada smo kod kazne, desila se samo tri minuta nakon pomenute kontre Norveške. Entoni Gordon je dodavanje za Belingema poništio kompletnu, sopstvenu inferiornost (doslovce nije mogao da prođe čoveka i delovao slabašno u duelima), a guliverovski korak zvezde Real Madrida pregazio je odbranu norvešeke, pa matirao Nilanda. Belingemov mundijalski fudbal sugeriše da se ona moćna verzija koja je u sezoni 2023/24 na leđima nosila čitav Real Madrid, vratila u punom sjaju.

Engleska jeste izjednačila, ali su se ubrzo po internetu pojavile optužbe da je pogodak neregularan. Navodno, lopta je prilikom ispucavanja Nilanda, a pre nego što je iz vazduha pala u noge večeras odličnog Eliota Andersona, pogodila žicu one spider kamere koja snima kadrove sa visine. Već se postavljaju pitanja kako je senzor u lopti prepoznao kontakt lopte i pramena kose Igora Matanovića, a nije očitao dodir sa žicom.

Kako bilo, Englezi su se oporavili do odlaska na petnaestominutu pauzu, nakon koje su ostali bez Deklana Rajsa. Protutnjao je poslednjih dana stomačni virus kroz vezistu Arsenala, a tako izmorenog organizma imao je snage za jedno poluvreme. Koliko je nedostajao u drugom, videlo se i po posedu lopte Norveške koji je naprasno porastao (u prvom delu 68-32, a u drugom 44-56). Tomas Tuhel je od 46. minuta umesto Rajsa i Maduekea uveo Ezea i Saku, onda od 71, na teren poslao Risa Džejmsa umesto Entonija Gordona, a kako se bližio 90. minut, uvodio je Đeda Spensa i Morgana Rodžersa umesto O'Rajlija i Konse koji je prinudno igrao ne poziciji desnog beka. A kako dobar deo izmena nije bio iz kategorije pozicija za poziciju, Tuhel se igrao tetrisa sa svojom jedanaestorkom. Šaltao Ezea iz centralnog dela veznog reda na krilo, igrao sa Džejmsom na zadnjem veznom, pa ga slao na desnog beka kada je izvukao Konsu. Solbakenove izmene bile su konkretnije, Antonio Nusa i Oskar Bob su doneli Norveškoj silnu brzinu, a ovaj dvojac nemir u šesnaesterac Engleske... Ali prava lopta za Erlinga Halanda je izostala.

Imao je jedan od najboljih golgetera planete dva pokušaja glavom (po jedan u oba poluvremena), ali je Engleze ipak načelo krilo Benfike Shjelderup. Beše pre vodećeg gola 35 minuta uspavanke, ekstremno opreznog fudbala nedostojnog četvrtfinala svetskog prvenstva, da bi se sve otvorilo posle Shjelderupove golčine. Engleska je postala konkretnija, Norveška tek počela da pokazuje koliko može da bude opasna.

Iako su Norvežani bili daleko konkretniji i opasniji rival u drugom poluvremenu, Engleska je imala šansu da golom spreči produžetke. Aursnes u 87. minutu intervencijom verovatno spasao Norvešku ispadanja. Da nije raščisto, nakon Sakinog dar-mara u šesnaestercu i lopte na drugu stativu, Kejn ili Eze bi je lako spakovali mrežu.

Kejn je kroz čitav meč imao posla po čitavom terenu, a i njemu je laknulo kada je Belingem pogodio za 2:1. Ne samo zbog crtanja puta ka polufinalu sa Argentinom ili Švajcarskom, već zbog činjenice da je on izgubio loptu na centru igrališta pre vodećeg gola Norveške. Patrik Berg ga jeste "kresnuo" po nozi, ali uz upitan intenzitet i činjenicu da je vezista Bode Glimta prvo pogodio loptu, sudija Klemon Turpan nije poništio pogodak. To je jedna od nekolicine večerašnjih, spornih situacija. Ona o kojoj se najglasnije priča jeste faul Halanda nad Eliotom Andersonom pre nego što je izveden korner iz kojeg je Norveška preko Hegema pomislila da je povela sa 2:1. VAR soba je zvala Francuza, a on nakon gledanja snimka dosudio ponavljanje kornera. I ništa nije pogrešio jer tako nalaže novi FIFA pravilnik. Takođe, Turpan je u 99. minutu prvo dosudio, a nakon gledanja snimka poništio penal zbog faula nad Đedom Spensom. Razlog koji je obrazložio preko razglasa - Spens je podmetnuo nogu ispred Oskara Boba tražeći kontakt i penal. I mnoge nije ubedio da je ispravno postupio. Odluka koja je samo trenutno narogušila Engleze. Sada im je već svejedno. Oni čekaju svog rivala u polufinalu.