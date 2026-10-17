Šta će sledećeg četvrtka na Marakani biti drugačije?

Vreme čitanja: 4min | sub. 17.10.26. | 08:28
Osim rezultata, ne mora mnogo toga
Još jedan bolan poraz, hičkokovski režiran, je iza Crvene zvezde i Alberta Rijere. Posle stradanja u Plzenju ispuštena je i pobeda u Luganu. Za razliku od letošnjeg izdanja, ovaj put igra je bila dosta bolja. Plodovi rada španskog trenera se sve više primećuju, ali do narednog velikog ispita, sledećeg četvrtka protiv Kopenhagena, nema mnogo vremena za dodatno uigravanje.
U nedelju je utakmica protiv Mladosti iz Lučana koja verovatno ni po čemu neće ličiti na ono što crveno-bele čeka u drugom kolu Lige konferencije i protiv rivala koji je u četvrtak sa 3:0 savladao dobro nam poznatu Bragu.
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Portugalski tim je nadigrao Crvenu zvezdu kao niko drugi prošle sezone , a potom je letos održao čas Železničaru iz Pančeva. Visoko je kotirana Braga kod srpskih ljubitelja fudbala, pa otud bojazan kako će Crvena zvezda proći u okršaju sa zahuktalim Kopenhagenom.
Danci u Beograd stižu silno motivisani da se revanširaju za eliminaciju u čuvenoj penal seriji 2019. godine. U odličnoj su formi, što se ne može reći za crveno-bele koji se još privikavaju na zahteve i način rada Alberta Rijere.
Po viđenom u Švajcarskoj, srpski šampion je veći deo utakmice ostavio bolji utisak od Lugana. Imala je Zvezda inicijativu, uspela da preokrene sa 0:1 na 2:1, ali kada su joj mnogi već upisali tri boda, usledio je strmoglav pad u poraz. Doprinele su mu individualne greške i zato će naredna utakmica biti od ogromnog značaja za pojedine mlade igrače Crvene zvezde.
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Jasno je da Rijera neće odstupiti od svojih principa i menjati formaciju i stil Zvezdine igre, niti ima dovoljno vremena za to do četvrtka, ali ovaj put svakako će važnije biti da stane iza "grešnika" iz Lugana i ponovo pokaže poverenje u Gudelja, Gaštarova, pa i Badža. Vezista iz Gabona ima više slabih nego dobrih nastupa u Zvezdinom dresu, pogotovo kada se ima u vidu da je plaćen 3.500.000 evra, ali ne sme se zaboraviti da su mu tek 22 godine i da se do dolaska iz Dunajske Strede nije susretao sa izazovima ni približnim onima na koje je naišao u beogradskom klubu.
Porazi kao Zvezdin u Luganu rađaju velike igrače. Jeste pomenuta trojka napravila nedopustive kikseve za utakmicu na međunarodnoj sceni, ali najgore bi bilo da im trener sada okrene leđa. Morao bi Albert Rijera da postupi kao Dejan Stanković pre njega, koji je tokom oba mandata umeo da se očinski ponaša prema igračima i na taj način im upumpava samopouzdanje. Naišao je Rijera na podršku uprave, sada je na njemu da je pokaže igračima.
Od Gudelja i Gaštarova već je Rijera napravio A reprezentativce, sada ima obavezu da ih učini ozbiljnim adutima Crvene zvezde. Uživanje je bilo gledati s kakvom lakoćom je mladi Makedonac igrao u Luganu do kobne loše procene centaršuta, kada je zaplivao kroz vazduh u nameri da glavom izbije loptu. Ali to je danak neiskustvu, baš kao i izgubljena lopta Gudelja za prvi gol rivala. Badžovo držanje rukama za penal je već nešto drugo i sa njim bi trebalo ozbiljno popričati kako mu se takvi potezi ne bi ponavljali.
Trebalo bi da Rijera za meč sa Kopenhagenom ima na raspolaganju Lukasena, samo što to ne bi smelo da znači ispadanje Gaštarova iz startne postave, već njegovo pomeranje u vezni red pored Krunića i Elšnika, koji se odlično snašao izvučen udesno. Na klupu bi se u tom slučaju vratio Hendel. Očekuje se i povratak kapitena Mirka Ivanića umesto Mihaila Ristića, koji je odigrao korektno u Švajcarskoj, mada bi igrač njegove biografije morao više da doprinosi u napadima ekipe. Možda će se to promeniti kada bude fizički maksimalno spreman i uigran.
Izgledala je Zvezda dobro u Luganu sve do izmena. Sužen je bio Rijerin izbor povredama i suspenzijama, čemu je i sam doprineo, ali ako već Krunić nije imao snage za ceo meč, postavlja se pitanje zašto nije uveden Veljković koji ima dovoljno iskustva da zatvori prilaze golu i spusti tempo igre. Gaštarov bi u tom slučaju preuzeo Krunićevu ulogu, što je pokazao da može. Umesto toga, Badžo je bačen u vatru i sagoreo...
Tako nešto već se dogodilo u Plzenju i ne bi smelo da se ponovi protiv Kopenhagena. Vreme je da Albert Rijera počne da vodi računa i o krajnjem rezultatu, pored uživanja u lepoti igre. To se ne dobija uvođenjem trojice neiskusnih igrača u poslednjih 15 minuta, ali kao što je na igračima da pokažu reakciju, tako je i na treneru da uvidi gde je pogrešio. I pokuša da to promeni.