Šta će sledećeg četvrtka na Marakani biti drugačije?

Portugalski tim je nadigrao Crvenu zvezdu kao niko drugi prošle sezone , a potom je letos održao čas Železničaru iz Pančeva. Visoko je kotirana Braga kod srpskih ljubitelja fudbala, pa otud bojazan kako će Crvena zvezda proći u okršaju sa zahuktalim Kopenhagenom.

Danci u Beograd stižu silno motivisani da se revanširaju za eliminaciju u čuvenoj penal seriji 2019. godine. U odličnoj su formi, što se ne može reći za crveno-bele koji se još privikavaju na zahteve i način rada Alberta Rijere.

Po viđenom u Švajcarskoj, srpski šampion je veći deo utakmice ostavio bolji utisak od Lugana. Imala je Zvezda inicijativu, uspela da preokrene sa 0:1 na 2:1, ali kada su joj mnogi već upisali tri boda, usledio je strmoglav pad u poraz. Doprinele su mu individualne greške i zato će naredna utakmica biti od ogromnog značaja za pojedine mlade igrače Crvene zvezde.

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Jasno je da Rijera neće odstupiti od svojih principa i menjati formaciju i stil Zvezdine igre, niti ima dovoljno vremena za to do četvrtka, ali ovaj put svakako će važnije biti da stane iza "grešnika" iz Lugana i ponovo pokaže poverenje u Gudelja, Gaštarova, pa i Badža. Vezista iz Gabona ima više slabih nego dobrih nastupa u Zvezdinom dresu, pogotovo kada se ima u vidu da je plaćen 3.500.000 evra, ali ne sme se zaboraviti da su mu tek 22 godine i da se do dolaska iz Dunajske Strede nije susretao sa izazovima ni približnim onima na koje je naišao u beogradskom klubu.

Porazi kao Zvezdin u Luganu rađaju velike igrače. Jeste pomenuta trojka napravila nedopustive kikseve za utakmicu na međunarodnoj sceni, ali najgore bi bilo da im trener sada okrene leđa. Morao bi Albert Rijera da postupi kao Dejan Stanković pre njega, koji je tokom oba mandata umeo da se očinski ponaša prema igračima i na taj način im upumpava samopouzdanje. Naišao je Rijera na podršku uprave, sada je na njemu da je pokaže igračima.