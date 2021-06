Dva lica crno-belih u prvoj proveri Partizana na pripremama u Sloveniji donela su i pomešane utiske Aleksandru Stanojeviću. Strateg beogradskog kluba posle remija sa Murom (2:2) sumirao je prve impresije istakavši da je njegov tim bio daleko od željenog nivoa, ali da mora da bude zadovoljan s obzirom na to da je ovo bio prvi u nizu kontrolnih duela.

"U prvom poluvremenu nismo kvalitetno odgovorili na agresiju rivala koji je bio svežiji, brži, jači u svakom duelu. Jednostavno, bilismo potpuno bezopasni, bilo je loše. Drugo poluvreme je bilo bolje, nekoliko mlađih igrača je unelo svežinu i tim delom utakmice mogu da budem zadovoljan", rekao je Stanojević.

Strateg crno-belih istakao je da je kritike, kako negativne tako i pozitivne, ostavio za sutra kada će obaviti analizu utakmice.

"Baždar je odigrao izuzetno dobro, Đorđević je bio siguran, to su momci sa 16,17, 18 godina. Jović se konstantno dokazuje. Ipak, ovo je pripremni period i variraćemo u formi. Mura je već odigrala tri meča i tempira formu, spuštaju iz najjačeg ritma, a mi tek polako ulazimo u željeni tok. Jović ima to, daje golove iz voleja i na treninzima. Uživa u fudbalu i ne želim to da mu oduzmem. Baždar je takođe sjajan talenat, dosta je pokazao danas. To su mladi momci, treba ih pustiti da uživaju, ali moraju i da se takmiče".

Pohvale uz golobrade igrače zaslužio je i Bibras Natho čija je fenomenalna asistencija za izjednačujući gol ukrasila susret.

"Natho ima to što ima i svima je poznato, mirnoća u igri, asistencije. Ubrzava igru, a to nam je falilo u prvom poluvremenu, igrali smo sporo i bez brzih rešenja".

Na kraju, šef stručnog štaba prokomentarisao je potencijalna pojačanja.

"Očekujemo Rikarda, a kada je u pitanju drugi napadač dugo smo pregovarali sa Engojem, ali sve ide u tom pravcu da ćemo morati da tražimo dugo rešenje. Mislili smo da je ovo 100 poso gotovo, dugo smo ga pratili i pregovarali, šest meseci smo ga pratili, ali prelazni rok je živa stvar. Nažalost, okončano je iznenađujuće za sve nas. U šoku smo, ali idemo dalje. Ima nekih interesantnih igrača", istakao je Stanojević i dodao da Dukens Nazon nije opcija.

Druga provera Partizan očekuje 30. juna, kada će odmeriti snage sa Koprom. Niz kontrolnih duela crno-beli će nastaviti protiv poljske Krakovije 4. jula, dok je četiri dana kasnije na programu provera protiv Rostova.