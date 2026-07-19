Utakmica za raju uz zanemarivanje taktike: Engleska treća, Embape pobegao Mesiju

Francuska je odigrala sramotno prvo poluvreme, Engleska ga je dobila sa 4:0, a u drugom poluvremenu Albion je bio na konopcima, Trikolori su promašivali kolosalne šanse za izjednačenje. Na kraju penal u 85. minutu prelomio je na stranu Albiona i doneo mu treće mesto na prvenstvu sveta – 6:4 (4:0).

Pričalo se danima da utakmica za treće mesto nikog ne zanima. Ni igrače, niti gledaoce. A, ispostavilo se da smo dobili najzabavniji meč Mundijala 2026. godine, koji je mogao da se završi sa 10-12 golova i to brojeći samo zicere.

Kako stvari stoje, neće se Francuzi praznih ruku vratiti kući. Ili bar jedan od njih. Kilijan Embape je dao dva gola i pobegao Lionelu Mesiju na „plus dva“ na listi strelaca, pred finalni meč u nedelju. Dok se ekipa u prvom poluvremenu nije baš potrudila da igra za Embapea, u drugom je Majkl Olize igrao i za njega i za sebe: fudbaler Bajerna je „namestio“ kolegi dva gola, a sebe je lansirao do sedam asistencija na Mundijalu, što nikad nikom nije uspelo od Urugvaja 1930. do danas. Čovek kojem je ovo bila oproštajna utakmica, Didije Dešan, mogao je na kraju malo da odahne, jer je delovalo u prvom poluvremenu da ga igrači bojkotuju, kao da namerno žele da dožive katastrofu na rastanku. Ipak, selektor Francuske je na startu drugog poluvremena poslao na teren Barkolu, Dembelea, Dinja i Upamekana, a možda je i održao neki vatreni govor u svlačionici, tek na teren je izašla potpuno druga ekipa, koja je za 20 minuta došla od 0:4 do 3:4 i nizala šanse za izjednačenje.

Utakmicu koja se igrala „za raju“ i na kojoj se zanemarivala taktika prelomio je penal u 85. minutu, koji je Saka iskoristio da odvoji Englesku na bezbednijih dva razlike. Igralo se do kraja kao u školskom dvorištu pa su i posle toga viđena još dva gola, po jedan na obe strane. Ali, dva čoveka koja su imala misiju večeras, Embape i Olize, svakako su zadovoljna otišla sa terena i pored poraza. Pre utakmice pričalo se da će pobediti tim koji je lakše preboleo poraz u polufinalu. Dešan je probao sa osmoricom novih igrača u odnosu na meč sa Španijom, a Tuhel sa sedmoricom. Jedino što su Trikolori izgledali kao da je selektor tajno, preko noći, pozvao neke poluamatere i obukao im plave dresove. Kakvo će rasulo da vlada u igri Francuske videlo se već u 3. minutu, kada je Due izgubio loptu oko centra, a Rajs neometan pretrčao pola terena i namestio se na šut i – pogodio. Trikolori su izgledali totalno nezainteresovano i za rezultat i za Embapeovu želju da postigne neki gol, dok je Engleska igrala kao da joj pobeda donosi nešto veliko. Konsa pa dva puta Saka doneli su vođstvo Albionu od 4:0 na kraju poluvremena. Ko bi i pomislio da će Francuzima odjednom da se javi želja za fudbalom posle toga...

Embape i Olize su „kliknuli“, prvi je dao dva gola uz jednu asistenciju, a drugi je upisao ostale dve asistencije, da bi u 66. minutu na semaforu stajalo 4:3. Dve ogromne šanse je promašio napadač Bajerna da izjednači, da se i sam upiše u strelce i kazna je stigla u 87. minutu kada je Engleska dobila penal, koji joj je doneo treće mesto i pored golova Dembelea i Belingema u nadoknadi. Kilijan Embape sa deset golova sada je najbolji strelac Mundijala, a sa 22 najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava. Čeka se odgovor Lionela Mesija...