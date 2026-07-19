Bruno Petković ljut na Turke, menja klub narednih dana
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Vreme čitanja: 1min | ned. 19.07.26. | 11:56
Dve su opcije pred njim za nastavak karijere...
Iskusni Hrvatski napadač - Bruno Petković (31), mogao bi u narednim danima da promeni klub. Kako prenose mediji u komšiluku, odnosi između nekadašnjeg prvotimca Modrih i čelnika Kodžaelija ozbiljno su narušeni zbog neizmirenih dugovanja.
Mada je Petkoviću plata u međuvremenu isplaćena, sve su glasnije priče da bi već u ponedeljak mogao da napusti klub.
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On je tokom prošle sezone bio jedan od važnijih igrača Kodžaelija. I pored problema s povredama, na 20 utakmica u prvenstvu i kupu postigao je sedam golova i upisao jednu asistenciju.
Kao naredna destinacija Bruna Petkovića pominju se Nikozija i kiparski šampion Omonija. Tamošnji velikan navodno je ozbiljno zagrizao za hrvatskog golgetera, a sve u nameri da oformi tim koji bi mogao da izbori plasman u Ligu šampiona.
Ozbiljna prepreka ovom transferu mogle bi da budu finansije, jer Petković u Turskoj zarađuje čak 1.500.000 evra neto sa bonusima. To je cifra koju Omonija teško može da izdvoji za samo jednof igrača...
Otuda se kao opcija B pojavljuju klubovi iz Saudijske Arabije. Ostaje samo dilema da li ovaj želi da napusti Evropu.