Ovaj tim Vojvodine pravljen je da puni mreže: Da vidimo može li protiv OFK Beograda

Biće to savršena uvertira za ono što nas čeka dva sata kasnije na globalnoj sceni. Naravno, ni ne pomišljamo da poredimo Lale i Romantičare sa Crvenom furijom i Gaučosima, ali opravdano očekujemo da duel Vojvodine i OFK Beograda bude sve, samo ne dosadan. Motiva napretek imaju i jedni i drugi. Novosađani pre svega zbog načina na koji su eliminisani od Ferencvaroša u uvodnom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Velikan iz Budimpešte uspeo je da ih potpuno „uguši“, oduzme im prostor i ne dozvoli im da se razigraju i pokažu svoj puni napadački potencijal.

Upravo zato bi izabranici Miroslava Tanjge trebalo da izađu na teren maksimalno motivisani, kao „psi pušteni sa lanca“. Osim emotivnog pražnjenja, ne bi trebalo da bude previše fizičkog umora u redovima crveno-belih, pa se ne očekuje ni da iskusni strateg previše rotira startere. Ipak su tri boda na ovom meču od ogromne važnosti za Vojvodinu, realno važnija od samog duela sa Ajaksom koji ih očekuje u četvrtak. Kako to reći naglas i isto objasniti navijačima Stare dame koji jedva čekaju da velikan iz Amsterdama konačno istrči na Karađorđe?

Sa druge strane, ekipa Jovana Damjanovića će imati dodatni motiv da se pokaže protiv tima o kojem se, uz Crvenu zvezdu, možda i najviše pričalo pred početak nove sezone Mozzart Bet Superlige. Glasine o milionskim transferima odzvanjale su gotovo svaki dan sa najvećeg novosadskog stadiona i nema sumnje da će svi timovi u prvenstvu silno želeti da se „izmere“ sa ekipom koja u sastavu ima igrače poput Ifeta Đakovca, Dejana Zukića, Njegoša Petrovića i najboljeg asistenta prošlosezonskog šampionata, Lazara Ranđelovića.

Kvota da će na utakmici u Novom Sadu biti bar četiri gola je 2,70

Uz to, tim sa Karaburme ostao je bez samo trojice fudbalera iz prošlosezonskog kadra, pa se ne očekuje da previše menja prepoznatljivu filozofiju – brz, direktan i napadački fudbal. Istina, odlazak najboljeg čuvara mreže iz prošle sezone Balše Popovića sigurno predstavlja udarac za defanzivnu liniju, a napad će morati da pronađe nova rešenja bez Uroša Kabića i Egora Pruceva. Pojačanja u vidu Tidžeja Debara i Serhija Penje trebalo bi da budu i više nego dostojne zamene u navali plavo-belih.

Zato, bilo da ćete biti na tribinama Karađorđa ili utakmicu pratiti iz fotelje, pripremite kokice i osveženje, jer se u Novom Sadu očekuje pravi fudbalski vatromet! Preduslovi za tako nešto svakako postoje. Izabranici Miroslava Tanjge daće sve od sebe da podignu raspoloženje u klubu posle rane eliminacije iz Lige Evrope, brzo arhiviraju dvomeč sa vicešampionom Mađarske i pripreme teren za istorijsko gostovanje Ajaksa u Novom Sadu. A usput, i da napune mrežu OFK Beograda do vrha. Jer, na kraju krajeva, upravo za to je i projektovan ovaj moderni tim Vojvodine kada su ga sklapali čelnici kluba.