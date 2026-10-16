Uticaj Rijere: Zvezda dovodi španske trenere u Grafičar, omladince i kadete

Ruku na srce, ne u prvom timu, već u Grafičaru i u mlađim kategorijama, što je put koji bi prvaku Srbije mogao dugoročno da se višestruko isplati, jer bi deca odmalena učila španski model i bila spremna za zahteve među seniorima kad dođe vreme za prekomandu.

Oduševljen Rijerinim radom i načinom igre Zvezde u Luganu, Zvezdan Terzić je nagovestio da će uskoro na Stadion „Rajko Mitić“ stići još Španaca.

„Stvarno verujem u španski način igre, u španski način razmišljanja, sa visokim pritiskom, velikim posedom lopte i direktnim fudbalom. Ovih dana smo razmišljali, obavili smo dosta razgovora, jer planiramo da španske trenere dovedemo i u Grafičar, i za trenere omladinaca i kadeta, i da pripremamo igrače dugoročno za ovo što se pokazalo kao najbolje na svetu. Nisu Španci slučajno prvaci Evrope i prvaci sveta, a najbolji su i u svim mlađim kategorijama, u omladincima, kadetima, svugde. Znači, nije sramota ne znati, sramota je praviti se tvrdoglav, bandoglav i tvrditi da smo mi najpametniji na svetu. Ja to neću“, pojasnio je generalni direktor Crvene zvezde.

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Prema njegovim rečima, nema razloga da stručnjacima zagledamo u pasoš ili da brojimo krvna zrnca. Na kraju krajeva, svet je odavno odmakao i moramo bar da pokušamo da mu se približimo. Što kroz klupski, to kroz reprezentativni fudbal.

„Sklonite sa strane ksenofobiju koja je ranije bila u Srbiji oko naših klubova, oko našeg fudbala. Vidimo gde nam je reprezentacija, vidimo gde su nam mlađe selekcije. Moramo da prihvatimo da je globalizacija uradila sve što je uradila. Imate Benfiku kao najbolji klub portugalskog fudbala, pa nema nijednog Portugalca u prvih 11. Da ne govorim o Mančester Sitiju ili Čelsiju. Engleska je zemlja od 60.000.000 stanovnika, a neki njihovi klubovi nemaju nijednog Engleza u prvih 11, dešavaju se takve utakmice. Pratimo mi kritike, dobronamerne su sve, razumemo i želje navijača, a često je veliki raskorak između želja i mogućnosti“, dodao je Zvezdan Terzić.