Verner neće više igrati Ligu šampiona s Lajpcigom!

Nemačkom odjekuje – Timo Verner neće više braniti boje Lajpciga u Ligi šampiona!

Tek što su isplivali datumi preostalih mečeva u oba evropska klupska takmičenja, nemački tabloid Bild, koji je potpisao i vest da je Verner dogovorio transfer u Čelsi, stigao je do saznanja da nemački centarfor neće igrati najveći evropski meč u klupskoj istoriji, što predstavlja značajan udarac! Lajpcig je u dvomeču osmine finala rutinski pregazio Totenhem sa ukupnim rezultatom 4:0 (1:0, 3:0) i još čeka ime protivnika u narednoj fazi.

Pomenuti izvor javlja da je Vernerov plan da sa Lajpcigom odradi preostale obaveze u Bundesligi i da se po završetku sezone momentalno završi transfer u Čelsi. Takva odluka i ima logike s obzirom da će se završnica Lige šampiona od četvrtfinala igrati u Lisabonu u periodu od 12. do 23. avgusta, kada bi transfer pijaca trebalo uveliko da bude otvorena.

Povratak velikog Čelsija i plodovi jednogodišnjeg posta

Podsetimo, Čelsi je nedavno aktivirao Vernerovu otkupnu klauzulu u Lajpcigu od 60.000.000 evra koja je važeća do 15. juna, što znači da je cilj Frenka Lamparda i uprave Plavaca da Nemac što pre bude na raspolaganju šefu struke. Međutim, Čelsi ne bi mogao da računa na Vernera u nastavku Lige šampiona, pošto je UEFA potpuno jasna s tim da klubovi do kraja takmičenja mogu da koriste samo igrače koji su već bili prijavljeni. To jasno znači da ni Čelsi ne može da koristi Vernera u drugoj utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Bajerna u Minhenu, gde treba da nadoknadi zaostatak od tri gola.

Verner bi sa obavezama u Bundesligi trebalo da završi 27. juna, posle čega je plan da spakuje kofere i otputuje u London kako bi završio transfer! Čelsi sezonu u Premijer ligi nastavlja već u nedelju gostovanjem Aston Vili, a prvenstvo će trajati do 26. jula, do kada će Verner imati voljno da odmori i započne pripreme za novu sezonu i izazove koji ga čekaju.

Verner je s Čelsijem potpisao ugovor na pet godina vredan 50.000.000 evra!

