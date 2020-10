Oko Luke Jovića vlada potpuno šizofrena situacija! Mišljenje javnog mnjenja menja se gotovo posle svakog meča, a tri dana pre zatvaranja transfer pijace niko i dalje nema ni najmanju predstavu šta će biti sa srpskim napadačem.

Zinedin Zidan je prvi glasao za to da Jović ode na pozajmicu kako bi povratio samopouzdanje, a onda ga je odjednom uveo u prvi tim protiv Betisa, a posle jučerašnjeg meča s Valjadolidom španski listovi su malo više za to da dete Crvene zvezde ostane i bude partner Karimu Benzemi u nastavku sezone. Ali, šta će biti kada se spusti zavesa na takmičarsku 2020/21?

Odgovor je ponudio španski ogranak televizije Eurosport. Iako nije jedan od izvora poput Marke ili Asa, Eurosport je ipak medijska kuća koja pokriva veliki deo Evrope i ima redakcije u više zemalja, pa i u Francuskoj. Naime, pomenuta kuća javlja da će Luku Jovića na leto 2021. zameniti Kilijan Mbape. Ma kakvu sezonu imao srpski napadač, ističe se da je Mbape taj koji je projektovan da nosi Real Madrid u narednoj deceniji, a osim toga je dugogodišnja tiha patnja Florentina Pereza i neko koga poznati biznismen i prvi čovek Blankosa vidi kao idealnu figuru za treće Galaktikose.

A, Eurosport se poziva na izvore iz madridskog kluba. I tvrdi da je Joviću rok trajanja u Madridu praktično unapred određen i da po dolasku Kilijana Mbapea teško da će biti mesta za obojicu. Pogotovo ako ne bude uspeo da podigne kvalitet igre drastično i pokaže se kao zaista dostojna zamena za neprikosnovenog Karima Benzemu.

Evropom i dalje odjekuju navodne reči Kilijana Mbapea, odnosno njegova poruka čelnicima Pari Sen Žermena da narednog leta odlazi s Parka prinčeva, što će u tom momentu biti tačno godinu dana pre isteka ugovora s francuskim šampionom.

Real Madrid je ovog leta bio maksimalno pasivan na fudbalskom tržištu i fokusirao se samo na prodaju suvišnog igračkog kadra i iz odrađenih poslova inkasirao preko 100.000.000 evra, plus se još čekaju neki bonusi. O tome su pisali i dobro obavešteni madridski mediji – sve je to deo grandioznog plana. Pre svega, cilj je da klub delimično smanji plate prvotimcima kako bi se uštedeo još koji evro, plus ekipa se već odrekla bonusa za osvajanje Primere i Superkupa u januaru, što znači da je u kasi ostalo preko 25.000.000 evra. Osim toga, zbog velikih troškova prošle godine, Real nije hteo ovog leta nikoga da dovodi kako ne bi nastala pobuna u svlačionici.

Na kraju, u klubu se nadaju da će se epidemiološka situacija u svetu promeniti do naredne godine i da će svetska ekonomija delimično oporaviti, a to bi onda trebalo da bude znak za novi megalomanski poduhvat Reala koji navodno uključuje kupovine Kilijana Mbapea, Eduarda Kamavinge i Pola Pogbe. Ali, Mbapea i Kamavinge na prvom mestu. Projekat stvaranja novih Galataktikosa planirano je da bude završen do leta 2022. godine, tvrdi Eurosport.

A, šta s Lukom Jovićem? Oko njega i dalje kruži priča o transferu u Mančester junajted, mada je sve izvesnije da će on ostati na stadionu Santjago Bernabeu u narednoj godini kako bi pokušao da opravda uloženi novac.

Sve su karte otvorene, ali izgleda da Real sprema nešto veliko…

