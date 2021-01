“Veoma sam srećan. Sad će nas biti dvojica da plašimo igrače“.

Tako je Zlatan Ibrahimović reagovao na najavljeni dolazak Marija Mandžukića, koji je danas i zvanično zadužio Milanovu “devetku“ pokazavši tako da se ne plaši izazova koji predstavlja kultni dres Rosonera, bez obzira na to što je poslednju takmičarsku utakmicu odigrao još pre 10 meseci, i to u Kataru, dok je od ozbiljnog evropskog fudbala odvojen još od proleća 2019. kada je napustio Juventus.

Dugo je čekao poziv da se vrati na veliku scenu i na kraju je dočekao. Milan Stefana Piolija. Ili bolje reći Milan Zlatana Ibrahimovića. U svakom slučaju Milan kadar da se porve za titulu šampiona u Seriji A. Ibrahimović od početka sezone teroriše rivale, pride lekovito utiče na sve mlađe igrače, ali i takvom asu potreban je “partner u zločinu“.

“U fudbalu, nisu vam dovoljni samo dobri momci. Ne kažem da Mario nije dobar, ali ekipa mora nekad da se osloni na osobu koja se po karakteru od nje razlikuje“, plastično objašnjava Milanov direktor Paolo Maldini na pitanja navijača zabrinuti zbog dva vulkanska temperamenta na terenu.

Dva Balkanca, da budemo jasni.

Kako bilo, Mandžukić je potpisao ugovor koji će mu do kraja sezone doneti 1.800.000 evra. Ako Rosoneri izbore plasman u Ligu šampiona – a to sada deluje kao sasvim realan scenario, jer imaju 10 bodova više od petoplasiranog Juventusa – Hrvat će automatski dobiti ugovor i za narednu sezonu, naravno sa duplo većom zaradom od 3.600.000 evra.

Ali da bi se to desilo Mandžukić će u polusezoni u kojoj će proslaviti 35. rođendan morati da razbije prokletstvo Milanovog dresa sa brojem 9. Jedan od kultnih u svetu fudbala, nešto nalik “sedmici“ Mančester junajteda. Na “San Siru“ su taj broj proslavili asovi poput Marka van Bastena, Žan Pjera Papena, Žorža Vee, na kraju Pipo Inzagi.

Od legendarnog Pipa i njegovog odlaska u penziju 2012. godine – kanal. “Devetka“ je izbledela, izgubila sjaj.

Prvo je Alešandre Pato poklekao pod njenim teretom na leđima kad je odustao od “sedmice“ baš u nameri da stane uz rame Milanovim velikanima. Odigrao je sedam utakmica i postigao dva gola pre no što su ga vratili za Korintijans.

Onda je stigao Alesandro Matri, došao je iz Juventusa, odigrao 11 mečeva i samo jednom zatresao protivničku mrežu pre no što su svi shvatili da to nije to i šansu pružili već dokazanom golgeteru Fernandu Toresu. Avaj, 10 utakmica i još jedan gol potvrdili su da je nešto trulo u temeljima San Sira.

Zatim Matija Destro i tri njegova pogotka na 15 utakmica, pa Luiz Adrijano i četiri gola koja su ga toliko uplašila da se već u drugoj sezoni po dolasku iz Šahtjora prešaltao na “sedmicu“. “Devetku“ je zadužio Đanluka Lapadula – on je još i podigao lestvicu, ali osam golova na 29 utakmica mršav je učinak za dres pred kojim su rivali podrhtavali. Lapadula je prognan u Đenovu, Andre Silva je stigao kao bombastično pojačanje samo da bi posle 10 golova na 40 utakmica morao je da ode kako bi se napravilo mesto za Gonzala Iguaina.

Rešetao je on i u Realu i u Napoliju i u Juventusu, ali Milanova “devetka“ ga je ugušila. I mada osam golova na 22 meča nije katastrofalan učinak nije ni bio dovoljan da se saradnja produži, pa je i Argentinac otišao isceđen, da bi na njegovo mesto posle sjajnih izdanja u Đenovi došao Kšištof Pjontek i brzo shvato da Milan ipak nije ista dimenzija, posebno sa tom kletvom na leđima. Odigrao je Poljak 20 mečeva, postigao pet golova i zatim otišao u Nemačku.

Sve skupa, od te 2012. godine sa “devetkom“ na dresu Pato, Matri, Tores, Destro, Adrijano, Lapadula, Silva, Iguaina i Pjontek su odigrali 190 utakmica i postigli skromna 44 gola.

Sam Inzagi je prethodno za Milan odigrao okruglo 300 utakmica i postigao 126 golova. Da ne pominjemo Van Bastena i njegovih 125 komada na 201 meču.

Sad je red na Mandžukića. U februaru stiže i u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi u šesnaestini finala Lige Evrope.