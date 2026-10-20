Čak 17 sudijskih grešaka na meču Igokee i Cedevite Olimpije

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Meč je vodila trojka Vojkan Živković - Vladimir Mihajlović - Mohamed Alkurdi. Trener Igokee Nenad Stefanović je posle utakmice čestitao Cedeviti Olimpiji i nije želeo da umanjuje pobedu rivala iz glavnog grada Slovenije, ali je na konferenciji za novinare govorio o detaljima koji su mu zapali za oko.

"Znam da su se prošle godine izvlačili neki podaci, koliko u kom takmičenju se šutira bacanja. Ja ću vam reći - u Laktašima su za tri utakmice naši protivnici izveli 109 slobodnih bacanja. Utakmica već treći put izlazi na dva i po sata, imamo zbirno 90 slobodnih bacanja na utakmici... Moram da iznesem podatak da u dve utakmice FIBA Lige šampiona naša dva protivnika nisu zbirno izveli slobodnih bacanja koliko Cedevita Olimpija sada. Nisam siguran da će do kraja takmičenja u BCL, a to su još četiri utakmice, naši protivnici preći 100 slobodnih bacanja. Neće biti ni toliko", rekao je Stefanović i dodao:

"Stvarno, nije lako igrati. Nisam hteo da pričam posle prve utakmice, kada smo pobedili, namerno nisam hteo posle Borca jer nisam hteo da ispadne da se ne priča o pobedi Borca, kao što su neki pojedinci radili kada se izgubili. Degutantno je komentarisati, 109 izvedenih slobodnih bacanja. Ne znam šta da očekujemo u gostima, kako da se prilagodimo. Ovo je van svake pameti. Teško je za nas, jer mi u druga dva takmičenja koja igramo imamo totalno drugačiji kriterijum, na koji smo uspeli da se naviknemo. Ako se ovako bude nastavilo, verujem da ćemo obarati mnoge rekorde do kraja sezone".

Susret između Igokee i Cedevite Olimpije završen je sa čak 84 izvedenih slobodnih bacanja. Cedevita Olimpija je izvela 44, a Igokea 40 penala. Ove sezone treći je Borac Mozzart sa 35 slobodnih bacanja baš na gostovanju Igokei pre desetak dana, dok je četvrti Spartak iz Subotice sa 33 penala, na otvaranju sezone protiv Bosne. U pomenutom susretu sa Borcem Mozzart, tim Nenada Stefanovića izveo je 31 penal, dok je Slovan iz Bratislave takođe u Laktašima imao 30 penala.

Utakmica je trajala gotovo dva i po sata bez produžetka, a uz to zabeleženo je zbirno čak 69 prekršaja na obe strane, što je istorijski meč sa najvećim brojem zvaničnih reakcija arbitara u ovom segmentu.