ABA liga objavila listu sudija: Niko iz Srbije i Hrvatske! Tu su Kolumbijac, Bugarin, Šveđanin...
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 18:32
Dosta šaren spisak, a neki imaju dosta interesantnu radnu biografiju
Prva utakmica takmičarske 2026/27 u Jadranskoj ligi je počela, a sa tim obelodanjena je konačno i lista od 31 sudije delegiranih od strane novog komesara Migela Anhela Pereza.
Ono što odmah upada u oči je to da regionalnu ligu, bar trenutno, neće suditi nijedan arbitar iz Srbije i Hrvatske. Zato su tu arbitri iz Kolumbije, Švedske, Bugarske... Najviše delilaca pravde je iz Crne Gore, čak deset. Šest ih je iz Makedonije, trojica iz Bosne i Hercegovine, dok su iz Slovenije i Poljske dva arbitra.
Izabrane vesti
ABA liga je u zvaničnom saopštenju objavila da se na konkurs prijavilo 77 sudija, a od tog broja izabran je 31, od čega će 26 njih suditi drugu rundu regionalnog takmičenja.
Nedelja, 18.00: (5,50) FMP (19,0) Crvena zvezda (1,20)
Lista je živopisna. Poljsku će predstavljati jedna dama – Silvija Aleksandra Zbikovska. Ona je daleko od anonimusa u holandskoj košarci. Još 2018. holandski košarkaški Savez ju je delegirao u trojku za finale ženskog Fajnal fora. Njoj je po rasporedu dodeljeno da deli pravdu na susretu Beč – Kluž i postaće prvi ženski sudija na utakmici ABA lige još od 2015. godine.
Na listi je i Nemac Hakan Senkesen, iskusni 3x3 sudija. Slovenac Tadej Venta je neobičan slučaj jer sudi - ili je bar sudio u jednom trenutku karijere - i košarku i fudbal, a živi na Islandu. Tako je zimi (bio) košarkaški, a leti fudbalski sudija, o čemu je i sam pričao u jednom intervjuu. Bugarin Mohamed Al Kurdi je rođen u Palestini 1996. godine.
Jedan od najvećih upitnika iz regiona je Sead Babić. Naime, Antena Zadar je, istražujući ko će suditi meč Zadar – Studentski Centar, objavila da je Babić iz Rožaja trenutno na B listi KSCG i da je jedan od osnivača/vlasnika Udruženja košarkaških sudija severa Crne Gore, osnovanog 2022.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
Slovenac Benis Ćehić sudi u Nemačkoj, ali uglavnom u ženskoj Bundesligi. Šveđanin Aleksander Milan Šešević bio je među kandidatima u izboru za najboljeg sudiju švedske ženske lige 2023/24, gde se glasalo kombinacijom glasova medija, trenera, kapitena i navijača. Bio je i među prihvaćenim sudijama za Skanija Kamp 2026. Kolumbijac Karlos Havijer Duenjas Urego je diplomac Fakulteta fizičkog vaspitanja, dok je Crnogorac Miodrag Lakićević pre dve godine zajedno sa Radošem Savovićem i Vojislavom Lepetićem bio suspendovan na dve utakmice zbog ocene suđenja “ispod proseka” na meču Zlatibor – Borac.
Evo i kompletne liste arbitara za ABA ligu u kojoj, podsetimo, neće biti sudija iz Srbije i Hrvatske. A ni onih koji dele pravdu u Evroligi.
SUDIJE ABA LIGE
Austrija
Peter Gačić
Bosna i Hercegovina
Haris Bijedić
Milan Danilović
Nikola Domazet
Bugarska
Mohamed Amzad Hoder Al Kurdi
Kolumbija
Karlos Havijer Duenjas Urego
Nemačka
Hakan Senkesen
Italija
Kristijan Kalabreze
Crna Gora
Bojan Popović
Igor Janjušević
Jovan Vujović
Kenan Gušmirović
Lazar Ćetković
Lazar Knežević
Milosav Kaluđerović
Miodrag Lakićević
Sead Babić
Stefan Vuković
Makedonija
Boro Antovski
Igor Temelkov
Mario Mađoski
Petar Petrovski
Stefan Ristovski
Vladimir Mihajlović
Poljska
Robert Mordal
Silvija Aleksandra Zbikovska
Rumunija
Oktavijan Goina
Slovačka
Vladimir Karnaj
Slovenija
Benis Ćehić
Tadej Venta
Švedska
Aleksander Milan Šešević