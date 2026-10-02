ABA liga objavila listu sudija: Niko iz Srbije i Hrvatske! Tu su Kolumbijac, Bugarin, Šveđanin...

ABA liga je u zvaničnom saopštenju objavila da se na konkurs prijavilo 77 sudija, a od tog broja izabran je 31, od čega će 26 njih suditi drugu rundu regionalnog takmičenja.

Nedelja, 18.00: (5,50) FMP (19,0) Crvena zvezda (1,20)

Lista je živopisna. Poljsku će predstavljati jedna dama – Silvija Aleksandra Zbikovska. Ona je daleko od anonimusa u holandskoj košarci. Još 2018. holandski košarkaški Savez ju je delegirao u trojku za finale ženskog Fajnal fora. Njoj je po rasporedu dodeljeno da deli pravdu na susretu Beč – Kluž i postaće prvi ženski sudija na utakmici ABA lige još od 2015. godine.

Na listi je i Nemac Hakan Senkesen, iskusni 3x3 sudija. Slovenac Tadej Venta je neobičan slučaj jer sudi - ili je bar sudio u jednom trenutku karijere - i košarku i fudbal, a živi na Islandu. Tako je zimi (bio) košarkaški, a leti fudbalski sudija, o čemu je i sam pričao u jednom intervjuu. Bugarin Mohamed Al Kurdi je rođen u Palestini 1996. godine.