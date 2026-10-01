Održan sastanak oko spora sa sudijama, Evroliga rešava probleme ABA lige

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Iz Evrolige su tokom razgovora poslali jasnu poruku da rešenje koje je ponudila ABA liga nije dobro na duže staze i da se uključivanjem sudija bez adekvatnog nivoa kvaliteta deljenja pravde samo trenutno lokalizuje problem.

Podsetimo, interes koji je Evroliga pokazala da reši goruću problematiku je veliki, pošto je ABA manjinski vlasnik elitnog klupskog takmičenja. Osim toga, pravdu na utakmicama ABA lige deli veliki broj arbitara sa evroligaškog nivoa.

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Sudije već neko vreme pokušavaju da se izbore za veća prava u ABA ligi. Prvenstveno, da se poveća iznos naknade, koja bi po utakmici trebalo da iznosi 562,5 evra bruto za takmičarsku 2026/27, u prvoj fazi, Top 8 i plej-autu. Sudije su tražile da se suma poveća na 1.200 evra, što je ABA liga automatski odbila i nudila 630 evra po meču. Posle više neuspešnih razgovora, počela je da kao rešenje provejava suma od 700 do 750 evra po meču, uz dalji progresivan rast do finala. Pošto ni tada nije došlo do dogovora, ABA liga se oglasila da takmičenje kreće sa novim sudijama i da komesar Migel Anhel Perez sastavlja listu koja je prošla glasanjem tesnom većinom.

Evroliga je lopticu uzela od ABA lige i sada ćemo videti šta će joj "servirati".