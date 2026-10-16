Čovek koga Zvezda mora da se pazi: Mnogo sam razgovarao sa Panterom i upijao njegovo znanje

Večeras puleni Ibona Navara jure četvrti vezani trijumf, a na putu im stoji uvek neugodna ekipa Pariza. Znamo kako francuski predstavnik igra - brzo, agresivno, sa mnogo šutnutih trojki i velikim brojem skokova u napadu. Upravo će skok biti važan segment, jer postoji mogućnost da Semi Odželej i Dejan Davidovac opet sami budu morali da pokriju centarsku poziciju ukoliko Ebuka Izundu nije dovoljno zdrav.

Što se tiče Pariza, trener Maksim Lefavr ne može da računa na najboljeg igrača Nadira Hifija koji nije ni doputovao sa ekipom u Beograd. Ponovo će neko morati da nadomesti njegov doprinos, a taj neko će skoro sigurno biti Tajson Etijen. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Amerikanac kome je ovo prva sezona u Evropi dao je u sredu 23 poena Virtusu, a pre toga 27 Asvelu, tako da će definitivno dosta pažnje morati da mu posveti Zvezdina odbrana. Voli da šutira za tri, o čemu svedoči podatak da je u sezoni na 18/45 iza linije 6,75, odnosno da šutira devet trojki po meču. Upravo je Mozzart Sport dobio priliku da razgovara sa Etijenom veče pred duel u Beogradskoj areni, a prvo smo krenuli od očekivanja uoči utakmice.

„Biće to definitivno takmičarska utakmica. Svaka utakmica koju igrate u Evroligi, i uopšte svaka utakmica koju imate priliku da igrate, biće takmičarska. Tako da će sigurno biti veoma uzbudljiva utakmica i uzbudljiv izazov protiv zaista dobre ekipe.“ Koliko si upoznat sa kvalitetima Crvene zvezde?

„Supertalentovana ekipa. Ima tu mnogo momaka koje poznajem iz Amerike, protiv kojih sam igrao dok sam odrastao i protiv kojih sam igrao u NBA ligi. Tako da definitivno znam šta mogu da urade na terenu. Pored toga, to je zaista dobro vođena ekipa sa odličnim trenerom, pa ćemo morati da prikažemo svoje najbolje lice.“ Da li znaš kakva atmosfera te očekuje?

„Da, naravno. Ja sam košarkaški fanatik, proučavam igru. Gledam mnogo utakmica i video sam kakva se atmosfera pravi ovde, tako da sam uzbuđen što ću igrati pred ovakvim navijačima.“

Pariz je počeo sezonu 1-4, ali je tu jednu pobedu ostvario protiv Žalgirisa. Etijen kaže da se tim i dalje prilagođava.

„Samo moramo da nastavimo dalje. Imamo mladu ekipu. Naravno, to nosi sa sobom periode prilagođavanja i dečje bolesti, ali to nije ništa što ne možemo da prevaziđemo, i prevazići ćemo. Nastavićemo da guramo napred i da napredujemo, pa će se ti porazi sa početka sezone pretvoriti u pobede. Uopšte ne sumnjam u nas, imam ogromno poverenje u našu grupu i u ovo što imamo.“ Igrajući na Vičita Stejtu, Etijen je svoju treću godinu otvorio sa 0-5 u konferenciji, ali se Vičita do kraja godine izvukla. Zato smo ga pitali da uporedi tu sezonu za ovogodišnjim startom Pariza.

„To je košarka. Retko koja ekipa izgura sezonu bez poraza. Porazi te nauče mnogim stvarima. Sve je u tome kako ekipa ostaje na okupu kroz te poraze i šta iz njih možeš da naučiš. Na trećoj godini fakulteta gubili smo utakmice na početku konferencije, ali smo na kraju preokrenuli stvari. Najvažnije je ostati na pravom putu.“ 20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70) Etijen je četiri sezone proveo u NBA i Dži ligi, pa se sledeće pitanje samo nametnulo - kako si odlučio da dođeš u Evropu?

„Osetio sam da je to najbolji sledeći korak u mojoj karijeri, da nastavim da usavršavam svoju igru. Mislim da je evropska košarka veoma posebna, a prilika da je naučim, posvetim joj se u potpunosti i razvijem se u sjajnog igrača samo će mi se višestruko isplatiti u karijeri.“ Da li si imao neke druge ponude (Etijen se dovodio u vezu sa Partizan Mozzart Betom) i zašto si se odlučio baš za Pariz?

„Jesam, imao sam i druge ponude, ali sam na neki način već dugo bio rešen za Pariz. Jednostavno sam osećao da je to mesto gde treba da budem. Srce i razum su mi govorili da tamo treba da odem i veoma sam srećan što sam izabrao ovo mesto.“ Stil igre koji se igra u Parizu ti sigurno odgovara...

„Da, igra se u brzom ritmu. Dosta je bliže NBA stilu po samom tempu, broju poseda i velikom broju ispaljenih trojki. Naravno da sam to uzeo u obzir znajući gde idem i kako moje veštine mogu da pomognu ekipi. Zato sam osećao da je Pariz pravo mesto za mene.“

Da li je šut tvoj najveći kvalitet?

„Mislim da su moji najveći aduti karakter i liderstvo. Ali što se tiče samih košarkaških veština, šut je moj zaštitni znak i nešto u čemu sam sjajan, ali u čemu ću nastaviti da napredujem. Moj cilj je da me smatraju jednim od najelitnijih šutera koji su ikada igrali ovu igru. Još imam dosta prostora za napredak i idem korak po korak, dan po dan. Naravno da će protivničke odbrane obraćati pažnju na mene, ali se tokom celog leta i sezone spremam za različite defanzivne postavke. Tako da moram samo da nastavim da napredujem i rastem iz dana u dan.“ Koji si razlike između NBA i Evrolige uočio zasad?

„Mislim da je evropska košarka veoma fundamentalna. Ne kažem da NBA nije, jer jeste, ali imam osećaj da se u Evropi igra mnogo više taktički, gde se čitaju situacije i koristi više strategije. Reč je o strategiji, raznim nijansama u igri, različitim utrčavanjima i situacijama. Ako jedno utrčavanje nije prošlo, automatski se prelazi na drugo, dok u NBA ponekad imamo malo više slobode. Mislim da je NBA usvojio dosta toga iz evropskog stila, ali to ipak nije Evropa. Sada kada sam ovde, razumevanje odakle taj uticaj dolazi izuzetno mi je važno kao igraču i nekome ko promišlja košarku da zaista razumem igru i vidim zašto se određene stvari rade, umesto da nagađam.“ Devonte Grejem je prošle godine za Mozzart Sport rekao da mu je najteže bilo da se prilagodi na iskakanje u pik end rolu. Kao neko ko dosta ima loptu kod sebe, kako vidiš taj segment igre?

„Da, veoma se razlikuju. To nije odbrana koja se često viđa u NBA ligi. U Bruklinu smo je dosta koristili, ali ne na nivou na kom se izvodi ovde u Evropi. Iskakanje na piku definitivno je drugačije, jer u NBA uglavnom viđate „drop“, preuzimanje ili odbranu sa strane („ice“), dok se u Evropi igra znatno čvršće iskakanje i agresivnije se napada igrač s loptom. Kao primarni kreator s loptom navikao si da sam donosiš odluku, ali ovde moraš brže da proslediš loptu na sledeću akciju. I to je važno, moraš da razumeš svaki tip odbrane i kako da je probiješ, a ne samo kada je lopta kod tebe u rukama.“ 20.30 (1,60) Virtus Bolonja (16,00) Baskonija (2,65) Etijen u Parizu odlično sarađuje sa Džeredom Rodenom. Zato smo ga pitali sa kim se savetovao pre dolaska u Evropi, maltene znajući odgovor, ali je onda Etijen pomenuo još dva zanimljiva momka.

„Sa Džeredom. Ali takođe poznajem dosta momaka širom Evrope. Mnogo sam razgovarao sa Kevinom Panterom. On je očigledno jedan od najboljih igrača u Evropi, video je mnogo toga, prošao kroz razne ekipe i organizacije. Stariji je i ima dosta iskustva i mudrosti, tako da sam često pričao sa njim. Letos sam u Njujorku, u Bronksu, bio u hali sa Panterom i Majkom Džejmsom. Bilo je sjajno upijati njihovo znanje, igrati i takmičiti se protiv njih i postavljati im pitanja. Razgovarao sam i sa Ilajdžom Hjuzom i drugim momcima sa kojima imam dobar odnos i u čiji sud verujem, pa sam znao da će mi dati prave odgovore. Svi su mi dali odlične informacije kako bih doneo najbolju odluku i znao šta da očekujem po dolasku u Evropu.“ Da li si razgovarao sa Panterom pred ovaj meč sa Zvezdom, budući da je on igrao za crveno-bele, ali onda postao legenda Partizana?

„Da, on je legenda. Mnogo sam razgovarao sa Kevinom Panterom o raznim stvarima na terenu, o prilagođavanju na život u Evropi i evropsku košarku. Nisam konkretno razgovarao sa njim o ovome, jer je na kraju dana to ipak košarka. Sve se svodi na to da izađeš na teren, daš sve od sebe, takmičiš se na vrhunskom nivou i veruješ u uloženi rad.“ O Majku Džejmsu.

„Niko ne želi da vidi bilo koga povređenog. Želiš da svi budu zdravi i da igraju ovu igru koju volimo. Biografija Majka Džejmsa govori sama za sebe, on je legenda. Nikada ne želiš da vidiš legendu kako se povređuje, jer je i dalje fantastičan i ima još mnogo toga u sebi. Molim se za njega i nadam se da će se potpuno oporaviti, vratiti na teren i nastaviti da pruža svoju veličinu košarci, jer je već toliko toga učinio za ovaj sport.“