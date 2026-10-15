Odželej: Znače mi pohvale, moramo da budemo spremni

S obzirom na povrede Motlija i Izundua , mora da igra centra. "Očigledno je da sam niži za dosta centimetara, odnosno inča, znate na šta mislim? Zato moje pozicioniranje mora da bude gotovo savršeno. Mislim da, ako dobro komuniciram sa saigračima, mogu da pomognem svima da znaju gde treba da se nalaze. Samo pokušavam da se borim za svaku loptu. Kao ekipa, nije toliko važno ko igra na kojoj poziciji, već da budemo povezani na terenu, jer to svima olakšava posao" .

Trener za njega kaže da je pravi ratnik. "Znači mi što me toliko hvale. Trudim se samo da se borim i pomognem ekipi da pobedi. Mislim da neće svaka utakmica biti savršena i verujem da su svi toga svesni, tako da samo pokušavam da pomognem svom timu da dođe do pobede" .

Peticu je igrao i prošle sezone.

"Svestan sam da sam fizički niži od igrača na poziciji koju pokrivam. Zato znam da moram unapred da zauzmem pravo mesto i da koristim svoju brzinu i prednost u osloncu. Kao što sam rekao, moram da budem tamo gde treba pre nego što se situacija razvije. Ako zakasnim, dolazim u preveliki hendikep".

Često se nalazi i u ulozi kreatora sa visokog posta.

"Mislim da na terenu imamo toliko različitih oružja. Gde god da pogledate, imate igrača koji može da postigne 30 poena po utakmici. Zato mi je lako da se fokusiram na svoju ulogu jer znam da ćemo svakako postići poene".

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Ovo mu je druga godina u Beogradu.

"Osećam se sjajno. Moja supruga se oseća sjajno, ja se osećam sjajno, a i moja ćerka. Srećni smo i trudimo se da ostvarimo još neke pobede, a nadamo se da ćemo ove godine uspeti da ostvarimo i veće ciljeve".

Dobro je raspoloženje i u svlačionici posle tri pobede zaredom.

"Atmosfera je odlična, ali mislim da ne možemo da se oslanjamo samo na dobro raspoloženje. Ono se menja iz dana u dan, u zavisnosti od toga šta jedemo, da li ima sunca i sličnih stvari. Zato moramo da radimo svoj posao bez obzira na to kako se osećamo, bilo da smo pozitivni ili negativni. Postoje stvari oko kojih nema pregovora, a to su prava energija, pravi pristup i borba na svakoj utakmici. Mislim da će nas upravo to voditi ka većem broju pobeda", zaključio je.

EVROLIGA

6. kolo

Četvrtak

19.45 (1,15) Fenerbahče (20,00) Partizan Mozzart Bet (6,50)

20.30 (2,10) Olimpija Milano (15,00) Dubai (1,90)

20.30 (1,40) Valensija (16,00) Makabi (3,40)

21.00 (1,10) Real Madrid (23,00) Asvel (8,00)

Petak

19.00 (1,50) Bešiktaš (16,0) Bajern Minhen (3,00)

19.00 (1,45) Žalgiris (16,00) Efes (3,20)

20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70)

20.15 (1,30) Panatinaikos (17,00) Hapoel (4,10)

20.30 (1,60) Virtus Bolonja (16,00) Baskonija (2,65)

20.30 (2,65) Barselona (16,00) Olimpijakos (1,60)