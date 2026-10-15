Motli je bolje, Izundu će igrati ako je na 100 odsto

Šta moraju crveno-beli da poprave?

"Kontrola odbrane bila je prilično dobra u Lionu. Ipak, sutra nas očekuje veoma težak zadatak. U prvom poluvremenu naša odbrana bila je veoma loša, uz užasnu koncentraciju i greške u komunikaciji. Sutra ćemo se tokom utakmice naći u takvim situacijama 40 do 45 puta. Posle svakog pogođenog ili promašenog šuta, protivnik će pokušati da istrči kontru. Ako ne budete koncentrisani tokom svih 24 sekundi u svakom napadu i odbrani, pravićete greške, a oni su veoma dobra ekipa kada je reč o kažnjavanju takvih propusta".

20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70)

Debitovao je i Nikola Đurišić.

"Mislim da mora da se prilagodi svojoj ulozi. On je neverovatan ofanzivni talenat, ali od njega tražimo nešto drugačije, nešto što je sposoban da pruži i za šta i sam smatra da može da uradi. Potrebno je samo da se prilagodi toj ulozi. Zadovoljan sam, ne toliko njegovom partijom, koliko energijom i koncentracijom koju je pokazao u određenim segmentima igre".

Crveno-beli sa tri pobede zaredom dočekuju Pariz, mada Ibon Navaro odavno spušta loptu. Očekivanja navijača su sada velika.

"Sve se uvek svodi na očekivanja. Ne želim da kažem da je to slučaj samo sa našim navijačima, već da svi imaju velika očekivanja. Kada tri utakmice zaredom igramo kod kuće, a onda se stekne utisak da nismo ispunili očekivanja, odjednom je sve katastrofalno. Međutim, ne mogu da kontrolišem tuđa očekivanja. Ono na šta mogu da utičem jesu naša očekivanja, koncentracija, energija i igra. Na to moramo da budemo usredsređeni. Ako pomislimo da ćemo, samo zato što smo vezali tri pobede, sutra igrati protiv Pariza i očekivati laku utakmicu, napravićemo ogromnu grešku".

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Pohvalio je i protivnika, usput i poslao poruku navijačima.

"Pariz je, zapravo, jedna od ekipa koje iznude najviše izgubljenih lopti kod protivnika, jedna od onih koje postižu najviše poena posle takvih grešaka i među najboljima je u ofanzivnom skoku. Dolazimo posle utakmice protiv ekipe koja u proseku šutira 32 trojke po meču, dok ovi momci u proseku upućuju 36 takvih šuteva. Pritom, Pariz dolazi posle utakmice u kojoj je protivnik šutirao 40 trojki. Sve to zahteva koncentraciju i intenzitet. Ako budemo mislili da će dobra igra doći sama od sebe, samo zato što očekujemo da se to dogodi, napravićemo veliku grešku. Navijačima mogu da poručim da će ovo biti veoma duga utakmica. Protiv Pariza nikada ne možete unapred da otpišete meč niti da budete sigurni u pobedu, jer zbog ritma i brzine njihove igre rezultat može da se promeni za samo minut, kao što je kod njih bilo juče. Biće duga utakmica".