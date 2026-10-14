Dorsi sklonjen iz ekipe, već se vratio u Grčku

U sredu je rekao šta mu je na duši, u četvrtak je već izbačen iz tima. Čima Moneke je smatrao da Olimpijakos treba da nagradi Dorsija, a ne da ga stavlja u drugi plan, dok je Blosomgejm bio konkretan i naveo je da takav igrač može da bude zamenjen i da nije neophodan Olimpijakosu.

Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan

To je naljutilo Tajlera Dorsija, koji je odlučio da se oglasi na ovu temu i nekako odmogne samom sebi.

"Ako neko drugi može da radi ono što ja radim, zašto mi ne dozvole da odmah odem, naročito ako ne žele da me plaćaju? Zašto bismo gubili vreme i stvarali dramu? Zašto se stručni štab toliko plaši? Hajde da saznamo! Moja minutaža je odjednom smanjena, bez ikakvog razloga. Ali ne moram sada sve da otkrivam. Istina o tome kako su se ovde ponašali prema meni izaći će na videlo. Nije sve onako kako izgleda iz daljine!", napisao je Dorsi.

Pošto to tako neće moći u redovima grčke ekipe, momentalno je izbačen iz tima i poslat za Atinu, pa će crveno-beli u neku ruku biti i oslabljeni protiv Barselone, ako ga je Barcokas uopšte i planirao jer je igrao tek pet minuta protiv Valensije.

Minutaža mu je gotovo prepolovljena u odnosu na sam početak sezone, a sada je pitanje da li će uopšte i ostati u klubu. Za 18 minuta u proseku beleži za sada 12,6 poena, 1,6 skokova i 1,4 asistencije po meču.