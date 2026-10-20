Furnije otvoreno o ratu grčkih velikana: Ovo nije zdravo; Kada čelnici žele rat, ostali ih slede

Furnijeov pogled na rivalstvo sa Panatinaikosom promenio se otkako je stigao u Grčku. Iako ceni strast koja prati ove utakmice, smatra da određeni oblici neprijateljstva nanose štetu sportu. Na pitanje da li je moguće primirje između dva kluba, priznao je da je sada manje optimističan nego tokom svoje prve sezone. "Iskreno, ne mislim da je to moguće. Tokom prve godine mislio sam da jeste. Ali video sam da ono što se dešava nije baš zdravo. Igrači i navijači obično slede rukovodstvo. Kada rukovodstvo pokaže da želi da ratuje, svi ostali ga slede. Mislim da je sjajno što Grčka ima ovakva rivalstva, ali ponekad se prelaze granice".

Javni komentari Tajlera Dorsija, dok je Olimpijakos boravio u Španiji, digli su veliku prašinu , ujedno su iznenadili i Furnijea . Smatra da je taj problem trebalo rešavati unutar ekipe. "Da, bio sam iznenađen. Pre toga ništa nije bilo rečeno. Svakako nije dobra ideja iznositi takve stvari na društvenim mrežama. Takve stvari treba rešavati privatno. On to sigurno zna. Uveren sam da se pokajao. Ipak, nisam siguran šta će se dogoditi. Ekipa mora da nastavi dalje i sačuva čvrstu povezanost. Ne smemo da dozvolimo da nas bilo šta zaustavi na našem putu".

Kao primere stvari koje bi trebalo promeniti naveo je sukobe na internetu i odsustvo navijača na Superkupu.

"Ratovi na društvenim mrežama štete samom proizvodu. Na primer, bio sam veoma razočaran što na tribinama tokom Superkupa, na kojem su učestvovali Olimpijakos, Panatinaikos, PAOK i AEK, nije bilo navijača. Svi moraju da naprave prvi korak. Ne kažem da moraju da se vole, ali bi makar trebalo da tolerišu jedni druge".

To rivalstvo utiče i na njegove planove da provodi vreme sa drugim francuskim košarkašima u Atini, uključujući bivšeg centra Olimpijakosa Mustafu Fala, koji je sada u Panatinaikosu.

"Razgovarali smo sa Falom. Nisam siguran da je sada pravi trenutak za to. Možda tokom leta. Trenutno je crveno protiv zelenog. Volim ih, ali mislim da tokom sezone nije pravo vreme za druženje. Sa AEK-om, međutim, postoji primirje. Danas sam razgovarao sa Tomasom Ertelom".

Furnije je upitan i o navodnom interesovanju San Antonio Sparsa pre nego što je produžio ugovor sa Olimpijakosom.

"Nemam pojma. Moj agent se bavi tim stvarima. Rekao sam mu da će ovo biti moja poslednja stanica u karijeri. Ne znam da li su ti navodi tačni".

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Odnos sa Jorgosom Barcokasom pomogao mu je da se oseća prijatno u klubu. Furnije je pohvalio posvećenost trenera i odbacio zabrinutost zbog njegovih emotivnih reakcija.

"Njemu je zaista stalo. Ima poseban dar. Brine o svojim igračima. Trenerski posao je veoma stresan. Njegove reakcije nisu problem. Trener je taj koji donosi odluke. Voli ekipu i Olimpijakos. Iskreno, izvanredan je. Imamo posebnu povezanost. Srećan sam".

Poseban utisak na njega ostavila je i uključenost vlasnika Panajotisa i Jorgosa Angelopulosa u svakodnevni život kluba, naročito kada to uporedi sa iskustvom iz NBA lige.

"U NBA ligi gotovo da nemate nikakav odnos sa vlasnicima. Razlika je ogromna. Vidite ih jednom ili dva puta godišnje. Ne znam kako to funkcioniše u drugim evropskim klubovima, ali ovde su oni stalno prisutni. Veruju treneru, upravi i igračima i daju nam slobodu. Pozivali su me u svoje domove. Bio sam kod Jorgosa u kući na Mikonosu, a tamo sam bio i na ručku sa Panajotisom".

Osvrćući se na težak početak sezone, Furnije je istakao da ekipa nijednog trenutka nije izgubila veru u sebe.

"Pre svega, sezonu sam započeo sa povredom. Tokom sezone uvek ima uspona i padova. Nikada nismo izgubili veru. Najvažnije je da radimo zajedno kako bismo ostvarili svoje ciljeve. Na kraju se sve završilo savršeno".

Osvajanje Evrolige, međutim, nije mu nadoknadilo zlatnu medalju koju nije uspeo da osvoji sa reprezentacijom Francuske.

"Ne, to nije bilo iskupljenje. Bilo je to nešto potpuno drugačije. Ovo je novo poglavlje sa Olimpijakosom. Uživam u njemu".

EVROLIGA - 7. kolo

Sreda:

18.00: (1,25) Hapoel Tel Aviv (17,0) Virtus Bolonja (4,70)

Četvrtak:

19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)

20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)

20.05: (3,20) Makabi Tel Aviv (16,0) Real Madrid (1,45)

20.15: (1,05) Panatinaikos (27,0) Baskonija (11,0)

20.30: (1,60) Olimpija Milano (16,0) Barselona (2,65)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)

Petak:

19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)

20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)

20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)

*** Kvote su podložne promenama