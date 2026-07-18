Janisova braća više nisu privilegovana

Kud Janis, tu i Tanasis, bilo je gotovo oduvek pravilo kada su braća Adetokunbo u pitanju. Zajedno su počeli da treniraju košarku, zajedno su bili u Grčkoj, zajedno su došli u SAD, igrali su do skoro u Milvoki Baksima, sve dok Janis nije trejdovan ovog leta. Tu se i zvanično završila bratska podrška Tanasisa sa klupe jer Majamiju ne pada na pamet da potpišu nijednog više od braće Adetokunbo.

Stariji brat bio je podrška samo u vidu pojave jer su Baksi u više navrata dovodili članove njegove porodice kako bi se njihov najbolji igrač osećao što prijatnije, pa su deo organizacije postali i Tanasis i Aleks Adetokunbo. Na Floridi toga neće biti.