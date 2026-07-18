Janisova braća više nisu privilegovana
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 10:32
"Nisam ni znao da će Janis biti trejdovan u Majami", kaže Tanasis, najstari od braće Adetokunbo
Kud Janis, tu i Tanasis, bilo je gotovo oduvek pravilo kada su braća Adetokunbo u pitanju. Zajedno su počeli da treniraju košarku, zajedno su bili u Grčkoj, zajedno su došli u SAD, igrali su do skoro u Milvoki Baksima, sve dok Janis nije trejdovan ovog leta. Tu se i zvanično završila bratska podrška Tanasisa sa klupe jer Majamiju ne pada na pamet da potpišu nijednog više od braće Adetokunbo.
Stariji brat bio je podrška samo u vidu pojave jer su Baksi u više navrata dovodili članove njegove porodice kako bi se njihov najbolji igrač osećao što prijatnije, pa su deo organizacije postali i Tanasis i Aleks Adetokunbo. Na Floridi toga neće biti.
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Janis je trejdovan u Majami za dobru porciju igrača i pikova. Baksi su dobili čak četvoricu igrača i to Tajlera Hira, Kelel Vera, Haimea Hakeza i Kasparsa Jakučionisa, zatim čak tri pika prve runde, uključujući i ovogodišnjeg koji se nalazi na 13. poziciji, plus zamenski pik i jednog pika druge runde. Dodatno objašnjenje je da Hit poslao nezaštićene pikove prve runde za 2031. i 2033. godinu, zamenski pik 2030. i izbor druge runde 2033. godine. Hit dobija i Bobija Portisa, koji je pre pet godina osvojio sa grčkim reprezentativcem titulu u Milvokiju.
Grk je ostavio broj 34 iza sebe u Milvokiju, koji će sigurno u jednom trenutku biti povučen iz upotrebe, dok će u Majamiju nositi broj sedam. Pored broja, u Viskonsinu je ostavio i braću, koja su automatski i završila mandate u Baksima.
Zanimljivo je što se Tanasis malo pravi i blesav. Stariji brat je u podkastu rekao da nije unapred znao da će Janis biti trejdovan u Majami, što je za njih nemoguće.
"Najluđe je to što nisam znao. Zaista nisam znao. To je njegov posao i njegova odluka. Što se moje reakcije tiče, i dalje se privikavam. Brate, teško mi je. Teško je, ali je i uzbudljivo", rekao je u podkastu Thanalysis.
Tanasis je sedam sezona proveo u Milvokiju i bio je stalna podrška mlađem bratu. Iako nije imao veliku ulogu na parketu, Janis je često isticao koliko mu je njegovo prisustvo značilo van terena. Sa Tanasisom u sastavu, Baksi su 2021. godine osvojili NBA šampionsku titulu. Tokom sedam sezona u Milvokiju odigrao je 230 utakmica i prosečno beležio 2,3 poena i 1,5 skokova.
Prošle sezone Baksi su angažovali i najmlađeg brata, Aleksa Adetokumba, koji je odigrao šest utakmica za prvi tim uz prosek od 3,2 poena i jednog skoka, dok je najveći deo sezone proveo u razvojnoj Dži ligi.