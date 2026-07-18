Dubai doveo odličnog kombo-beka

Radi se punom parom u Dubaiju. Od kada je zvanično predstavljen novi trener Ćavi Paskval, krenulo je i sada redovnim predstavljanjem novih pojačanja. Dres šampiona ABA lige zadužio je tandem iz Monaka Džerod Blosomgejm - Eli Okobo, a sada je stigao i odlični kombo-bek – Devion Minc.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu ekipe iz UAE, američki bek je sa klubom potpisao višegodišnji ugovor. Naplatio je odličnu sezonu koju je imao u Nemačkoj, gde je blistao u dresu Vurcburga.