Dubai doveo odličnog kombo-beka
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 10:53
Devion Minc novo pojačanje ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata
Radi se punom parom u Dubaiju. Od kada je zvanično predstavljen novi trener Ćavi Paskval, krenulo je i sada redovnim predstavljanjem novih pojačanja. Dres šampiona ABA lige zadužio je tandem iz Monaka Džerod Blosomgejm - Eli Okobo, a sada je stigao i odlični kombo-bek – Devion Minc.
Kako se navodi na zvaničnom sajtu ekipe iz UAE, američki bek je sa klubom potpisao višegodišnji ugovor. Naplatio je odličnu sezonu koju je imao u Nemačkoj, gde je blistao u dresu Vurcburga.
Izabrane vesti
Prošle sezone je sjajno igrao u nemačkom šampionatu. Na 31 odigranoj utakmici prosečno je beležio 16,4 poena, 3,3 skoka i tri asistencije. Dobre partije nastavio je i u plej-ofu, gde je prosečno imao 15 poena, 3,6 skokova i 2,4 asistencije po meču. Zapažen učinak ostvario je i u FIBA Ligi šampiona, sa prosekom od 15,6 poena, 3,2 skoka i 2,3 asistencije na 14 utakmica.
Radi se o kombo-beku, koji igra na obe spoljne pozicije, ali uglavnom najviše vremena provodi na dvojci. Ozbiljno je potentan poenter, ima odličan šut za tri poena i najviše voli da sam sebi kreira poziciju za šut, pravi 'skorer', kako to vole da kažu Amerikanci.
Na koledžu je proveo čak šest godina, gde je nastupao od 2016. godine za Krejton, kasnije od 2020. za Kentaki. Bio je najbolji poenter i asistent na Kentakiju, ali ga je pandemija koronavirusa unazadila i nije izašao na draft posle te prve sezone, nego je ostao još jednu na koledžu i na kraju nije ni draftovan.
Proveo je dve godine u razvojnoj Dži ligi, zatim igrao u Portoriku - konkretno za tim Metros de Santjago - i za belgijski Ostende, pre nego što je došao u Vucrburg.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Obaveštavaj me
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
1
X
2