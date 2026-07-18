Muke šampiona: Argentinac napustio Almati, Žoržinja mnogi jure, a problem pravi i Kanje Vest

Mučio se Kairat u Almatiju prošle nedelje protiv Sutjeske na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, slavio tek u sudijskoj nadoknadi sa 2:1, ali je u revanšu bilo laganih 2:0 za kazahstanskog šampiona. Proteklih godina je Astana bila glavni takmac za titulu, a ove godine je to Ordabasi, tim nekadašnjeg fudbalera Partizana Nikole Antića. Kairat je iskoristio prvi poraz u šampionatu tima iz Šimkenta prošle nedelje, približio se na samo bod, uz meč više, pa nas čeka zanimljiva trka za titulu u poslednjoj trećini prvenstva.

Tim iz Almatija pobeđuje u poslednje vreme u domaćim okvirima iako je ostao pre mesec dana bez prve zvezde, supertalentovanog napadača Dastana Satpajeva koga je kupio Čelsi još pre godinu dana. Postao je punoletan, stigao je ovog leta na Stamford Bridž. Pre nekoliko dana Kairat je ostao i bez Argentinca Sebastijana Sebaljosa koji je stigao početkom godine u Almati. Nije se proslavio, zabeležio je samo jednu asistenciju na 11 utakmica, pa je došlo do sporazumnog raskida saradnje.