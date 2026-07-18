Muke šampiona: Argentinac napustio Almati, Žoržinja mnogi jure, a problem pravi i Kanje Vest
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 10:18
Kairat je u poteri za liderom šampionata Kazahstana, Ordabasijem, a danas (17.00) gostuje Atirau u 18. kolu, uvertura pred dvoboj sa Omonijom u kvalifikacijama za Ligu šampiona
Mučio se Kairat u Almatiju prošle nedelje protiv Sutjeske na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, slavio tek u sudijskoj nadoknadi sa 2:1, ali je u revanšu bilo laganih 2:0 za kazahstanskog šampiona. Proteklih godina je Astana bila glavni takmac za titulu, a ove godine je to Ordabasi, tim nekadašnjeg fudbalera Partizana Nikole Antića. Kairat je iskoristio prvi poraz u šampionatu tima iz Šimkenta prošle nedelje, približio se na samo bod, uz meč više, pa nas čeka zanimljiva trka za titulu u poslednjoj trećini prvenstva.
Tim iz Almatija pobeđuje u poslednje vreme u domaćim okvirima iako je ostao pre mesec dana bez prve zvezde, supertalentovanog napadača Dastana Satpajeva koga je kupio Čelsi još pre godinu dana. Postao je punoletan, stigao je ovog leta na Stamford Bridž. Pre nekoliko dana Kairat je ostao i bez Argentinca Sebastijana Sebaljosa koji je stigao početkom godine u Almati. Nije se proslavio, zabeležio je samo jednu asistenciju na 11 utakmica, pa je došlo do sporazumnog raskida saradnje.
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I jedan od najboljih igrača šampiona Kazahstana, Portugalac Žoržinjo, mogao bi uskoro da napusti tabor žuto-crnih. Za njega se interesuju azerbejdžanski Karabag i Turan, grčki OFI i kiparski Pafos. Iskusni Portugalac je ove sezone postigao osam golova i imao četiri asistencije na 17 utakmica. Prošle sezone je takođe bio odličan, sa 10 pogodaka i sedam asistencija. On je stigao 2025. godine u Kairat iz luksemburškog Diferdanža.
Problem za Kairat pravi i svetska muzička zvezda Kanje Vest. Naime, reper treba da ima koncert na stadionu u Almatiju 14. avgusta. Klub nije odobrio ovo, ali se pita gradonačelnik ovog grada, pa će verovatno evropske utakmice narednog meseca Kairat morati da igra van svom stadiona, verovatno u Astani. Rival ovog meseca u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona je kiparski prvak Omonija.
15.00: (3,20) Kizilžar (3,20) Tobol (2,20)
Uvertira pred duel sa ekipom iz Nikozije je današnje (17.00) gostovanje Atirau, timu koji je u lošoj formi, sa dva poraza u nizu. Tim iz Almatija je vezao četiri trijumfa, uz čak 15 golova na četiri poslednje utakmice. U formi je Španac, zamena za Satpajeva, iskusni Špnnac Marc Gual, nekadašnji igrač poljske Legije, koji je postigao tri gola na poslednje tri utakmice.
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KAZAHSTAN 1 – 18. KOLO
Subota
14.00: (1,95) Okžetpes (3,35) Žetsu (3,70)
15.00: (1,80) Ženis (3,40) Ulitau (4,30)
15.00: (3,20) Kizilžar (3,20) Tobol (2,20)
17.00: (2,15) Kizilorda (3,25) Kaspij (3,25)
17.00: (5,90) Atirau (3,60) Kairat Almati (1,58)
Nedelja
16.00: (3,70) Irtiš (3,35) Astana (1,95)
18.00: (1,65) Ordabasi (3,65) Jelimaj (5,10)
***kvote su podložne promenama