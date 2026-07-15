Još jedan Srbin u NCAA

Za razliku od većine igrača koji dolaze na koledž, Mušikić donosi ogromno i dragoceno profesionalno iskustvo iz Evrope. Prošle sezone je igrao za tri različita tima na ovim prostorima: Borac Mozzart (ABA liga), Slogu iz Kraljeva (KLS) i Mladost iz Zemuna (KLS). Najveći deo sezone proveo je u dresu kraljevačke Sloge, gde je pružio izuzetne partije.

Iako je prelazak u Kanzas dogovoren, pred Mušikićem i klubom je ozbiljan birokratski izazov. S obzirom na to da je rođen 25. marta 2002. godine, srpski košarkaš ne ispunjava uslove pod novim NCAA pravilom "pet za pet" o podobnosti sportista.

Sportisti koji se upisuju za predstojeću akademsku godinu imaju pravo da biraju između starog i novog pravilnika o podobnosti. Prema starim pravilima, NCAA prilikom odlučivanja uzima u obzir količinu novca koju je igrač zaradio igrajući profesionalno, kao i dužinu trajanja njegove profesionalne karijere.

Upravo je ovaj stari model najbolja i najizglednija šansa za Mušikića da dobije dozvolu i zaigra na parketima prestižne koledž lige u dresu Kanzasa.