Još jedan Srbin u NCAA
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 12:17
Mihailo Mušikić postaje član slavnog Kanzasa
Kanzas Džejhoksi, jedan od najslavnijih i najtrofejnijih programa u istoriji američke koledž košarke, aktivno su tražili pojačanje pod košem za sezonu 2026/27. Taj posao je sada praktično završen. Prema informacijama iz izvora bliskih krugovima u NCAA, srpski centar Mihailo Mušikić zvanično je doneo odluku da nastupa za Kanzas!
Mušikić je trenutno u procesu dobijanja dozvole od strane NCAA. Ukoliko administrativni proces prođe bez problema i on dobije zeleno svetlo, srpski centar će se priključiti ekipi u Kanzasu kasnije tokom ove godine.
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Za razliku od većine igrača koji dolaze na koledž, Mušikić donosi ogromno i dragoceno profesionalno iskustvo iz Evrope. Prošle sezone je igrao za tri različita tima na ovim prostorima: Borac Mozzart (ABA liga), Slogu iz Kraljeva (KLS) i Mladost iz Zemuna (KLS). Najveći deo sezone proveo je u dresu kraljevačke Sloge, gde je pružio izuzetne partije.
Iako je prelazak u Kanzas dogovoren, pred Mušikićem i klubom je ozbiljan birokratski izazov. S obzirom na to da je rođen 25. marta 2002. godine, srpski košarkaš ne ispunjava uslove pod novim NCAA pravilom "pet za pet" o podobnosti sportista.
Sportisti koji se upisuju za predstojeću akademsku godinu imaju pravo da biraju između starog i novog pravilnika o podobnosti. Prema starim pravilima, NCAA prilikom odlučivanja uzima u obzir količinu novca koju je igrač zaradio igrajući profesionalno, kao i dužinu trajanja njegove profesionalne karijere.
Upravo je ovaj stari model najbolja i najizglednija šansa za Mušikića da dobije dozvolu i zaigra na parketima prestižne koledž lige u dresu Kanzasa.