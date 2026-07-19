Karakter, atmosfera, čvrstina... Jovanović preneo principe iz A tima i već uradio sjajan posao

Kada je dolazio, Dušan Alimpijević je znao koga zove u svoj stručni štab i zašto... Nemanja Jovanović je svoje dugogodišnje iskustvo iz nekoliko NCAA programa - sada je na prestižnom univerzitetu UCLA - preneo u rad mlade reprezentacije i postao jako bitna karika unutar Saveza za praćenje naših mladih nada širom SAD... Vladimir Jovanović takođe ima ozbiljno iskustvo rada sa mladim košarkašima, a kao neko ko zajedno sa prezimenjakom Nemanjom odgovara direktno selektoru Orlova, odlično zna koliko je važno verovati u sistem, u postavljene temelje, prave vrednosti i da će kvalitet naših perspektivnih nada isplivati na površinu. To je bio slučaj sa Mijovićevom ekipom, sada je i sa Jovanovićevom.

"Naravno, to se ne dovodi u pitanje. Svi navijamo za naše momke i verujemo u njih", počinje Vladimir Jovanović razgovor za Mozzart Sport u danu velikog finala i nastavlja:

"Imali su sjajan turnir do sada i sjajno su vođeni od strane Nemanje Jovanovića. To je ekipa koja je pokazala veliki karakter, zajedništvo i dobru atmosferu. Ponašali su se onako kako treba da se ponaša svaka naša reprezentativna selekcija, a rezultati su sve to na kraju potvrdili".

Finale Evropskog prvenstva, 19.00: (2,30) Slovenija M20 (14,5) Srbija M20 (1,70)

Kakvo finale očekujete?

"Neizvesno. Da, igra se u Ljubljani, na njihovom terenu, Slovenija je takođe dobra i čvrsta ekipa. Imao sam priliku da gledam prijateljske susrete te dve reprezentacije na početku priprema. Otprilike su to ekipe sličnog kvaliteta, tako da očekujem neizvesnu utakmicu. Očekujem da bi mogla da odlučuje jedna lopta, ali, kao što si rekao, verujem u naše momke, koji su pokazali neverovatan kvalitet i karakter. Nadam se da ćemo se večeras radovati i tom zlatu, koje dugo nismo osvojili sa U20 selekcijom. Ipak, moram da kažem da je i ovo što je do sada ostvareno sjajan rezultat i da već treba da budemo ponosni na naše momke".

Reklo bi se da je selektor Nemanja Jovanović pronašao žicu ovoj generaciji, momci su prihvatili njegove taktičke i sistemske principe...

"Veliki posao radi Nemanja Jovanović. Znate da je on pomoćni trener A reprezentacije, odnosno deo stručnog štaba seniorske reprezentacije. Ideja je bila da se jedan deo sistema igre, vezan za odbranu i napad, kao i ponašanje i sve ostalo, prenese na prvu narednu selekciju ispod seniorske, a to je U20 selekcija. Mislim da su oni to uradili sjajno i da je to put kojim treba nastaviti. Potrebno je da se pravi hijerarhija i sistem od A selekcije ka ostalim mlađim selekcijama", ističe Jovanović i podseća:

"Ovog leta smo imali fenomenalan uspeh sa U17 reprezentacijom, koja je bila druga na svetu. Selektor Stevan Mijović je sa svojim stručnim štabom ponovo odradio sjajan posao. Posle evropskog zlata sa U16 selekcijom, ta ista generacija je nastavila da ostvaruje dobre rezultate i pruža dobre igre. Drugi smo na svetu. Imali smo sjajan turnir, pobedili domaćina Tursku i odigrali sjajnu utakmicu protiv Litvanije. Na kraju je došla utakmica protiv Amerike, koja nikada u svojoj istoriji nije izgubila utakmicu, a jako dugo čak ni četvrtinu. To je apsolutna dominacija i potpuno druga priča, ali naši momci su pokazali neverovatan talenat. Za nekoliko njih će A selekcija sigurno moći da računa u budućnosti. Ono što je najbitnije jeste da su, uz tu sjajnu igru, bili drugi i osvojili srebro".

Selektor Nemanja Jovanović (©FIBA Basketball)

Naglasili ste da je ideja bila da se određeni taktički principi, kao i način ponašanja u reprezentaciji prenese sa A tima na prvu narednu selekciju, što je U20. Koliko je takav pristup bitan, kada se sagleda šira slika, odnosno za budućnost?

"To je veoma važno i nešto na čemu selektor Dušan Alimpijević insistira od prvog dana. Velike zasluge za celu tu ideju i njeno sprovođenje u delo pripadaju i njemu, jer je uložio dosta truda da se određene ideje sprovedu i da našu reprezentaciju odlikuje prepoznatljiv stil igre i ponašanja. Jako je to važno. Naravno, svi selektori i sve selekcije zadržali su autonomiju da izvuku ono najbolje iz ekipe i igrača koje imaju na raspolaganju. Ipak, vodilo se računa o tome da određeni sistem igre i ponašanja prati seniorsku selekciju, kako bi svim tim igračima bilo lakše da se jednog dana uklope kada dođu do seniorske reprezentacije".

Već sada može da se govori o uspešnom letu za srpsku košarku, pošto imamo dve garantovane medalje, a možda ih bude još...

"Da, ovo je veoma uspešno leto za naše muške košarkaške selekcije. Zato koristim priliku da čestitam i Košarkaškom savezu i Nenadu Krstiću, kao potpredsedniku za mušku košarku, na svim dosadašnjim rezultatima. Ako se na to nadovežu i dve pobede seniorske reprezentacije u kvalifikacijama za Mundobasket, onda je iza nas već jedno sjajno leto. Ipak, moram da kažem da imamo još dve talentovane selekcije koje takmičenje tek očekuje. To su juniorska U18 i kadetska U16 reprezentacija. Imamo priliku da ovo leto učinimo još uspešnijim, iako je već sada, sa dve zagarantovane medalje, veoma uspešno".

PROČITAJTE INTERVJU SA NEMANJOM JOVANOVIĆEM ZA MOZZART SPORT

Nemanja je propustio junsko-julski prozor zbog priprema U20 reprezentacije, ali, s obzirom na to da ste bliski saradnici u stručnom štabu A reprezentacije, da li ste tokom priprema za ovo Evropsko prvenstvo imali vremena da razgovarate o ekipi i igračima? Interesantno je da su momci proveli oko četrdesetak dana priprema zajedno, što je retkost u današnje vreme, pogotovo u seniorskoj košarci. Kada ih gledamo sa strane, deluje da su igrači veoma povezani i da se unutar tima stvorila lepa hemija.

"Da, to je tačno. Nemanja nije bio sa nama tokom junsko-julskog prozora, ali biće u sledećim. Naravno, mnogo se razgovara o košarci. Oni su kao selekcija dolazili i na neke naše treninge. Praktično smo povezani jer smo deo istog stručnog štaba u seniorskoj reprezentaciji. Ipak, najveće zasluge za sjajnu atmosferu i dobro ponašanje tokom svih tih mesec i nešto dana priprema pripadaju Nemanji i njegovom stručnom štabu".

Šta je na tebe ostavilo najveći utisak u dosadašnjoj igri Srbije na ovom Evropskom prvenstvu?

"Pokazali su preko potrebnu čvrstinu u odbrani. Pokazali su zajedništvo i da su tim. To se možda najbolje videlo u polufinalnoj utakmici protiv Španije, kada je napad stao u drugom poluvremenu i kada više od pet minuta nismo mogli da postignemo koš iz igre. Tada su pokazali tu čvrstinu u odbrani, ali i zajedništvo kroz međusobnu pomoć. Videli ste i neke blokade na kraju utakmice koje su možda bile prelomne. Nisu odustajali, čuvali su jedni drugima leđa i upravo je to deo tog zajedništva, dobre atmosfere i timske igre, koja se na kraju isplatila".