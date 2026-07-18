Ludi i brzi: Orlići slomili Španiju u drami i otišli u finale Evrobasketa

Blago je reći da puleni Nemanje Jovanovića dominiraju na turniru u Ljubljani. Niko ih nije ni namučio dosad. Španci jesu pokazali zube u drugom poluvremenu, učinili su utakmicu rezultatski neizvesnom, ali kada se lomilo nisu mogli da pronađu rešenje za Srbiju.

Upravo će protiv domaće selekcije Slovenije Orlići sutra od 21.00 u dvorani Stožice pokušati da se popnu na evropski tron. Srebro je obezbeđeno, međutim niko se samo time neće zadovoljiti. Slovenci igraju dobro nema šta, imaju i odlične igrače, a imaće i publiku na svojoj strani. Ništa od toga ne treba da uplaši Orlići koju su pokazali ubedljivo najviše u dosadašnjem toku turnira.

Srbiju su do finala vodili Andrej Lučić sa 20 poena i Mitar Bošnjaković sa 17, a ogromnu ulogu imao je i Nikola Džepina koji je dao 12 poena uz pet skokova, četiri asistencije i čak pet blokada. Strašnu defanzivnu ulogu imao je Stanojević koji je bukvalno zaključao reket na kraju utakmice. Moramo reći i da je izostao učinak prvog centra Nikole Bundala koji je imao problema sa faulovima i nema dileme da ovaj meč ne bi ni bio napet da se to nije desilo.

Kod Španaca se istakao Iker Garmendija sa 15 poena, dok su po 10 dali Maks Gaspa i Horhe Karot, a devet je dodao Bruno Alosen.

Ono što je najveća vrlina Srbije jeste brzina. Igraju Orlići u paklenom ritmu koji ostali ne mogu da prate. Pa ni Španci. Brzo je Jovanovićev tim došao do dvocifrenog vođstva, a početkom druge četvrtine i do ogromnih 30:11. Bošnjaković je u tim momentima delovao nezaustavljivo, posebno u prodoru, dok je Lučić sa plejmejkerske pozicije kažnjavao svaki lošiji presing rivala.

Španija se probudila posle drugog tajm-auta trenera Marka Vinasa i najavila bolje drugo poluvreme uprkos velikom zaostatku posle dve četvrtine. Kao što smo rekli, Španci su naši način da uspore ritam i unervoze Orliće.

Bili su dobri u pozicionim napadima, a vođstvo Srbije uspeli su da istope najviše zahvaljujući ofanzivnom skoku. Sakupili su ih ukupno 18 i to nešto na šta će selektor Srbije, popularni Jogi, sigurno ukazati svojim igračima sutra na video sastanku.

Možda je ovakav meč i bio potreban Srbiji. Prelako su naši mladi košarkaši dobili sve utakmice dosad i pred finale nije loše što ih je neko prodrmao.

Skoro svi igrači Srbije imaju iza sebe sezonu u seniorskoj košarci i na iskustvo smo prelomili Špance. Sada će akcenat biti na tome da se igrači odmore, a onda protiv sutra da pojuri zlatnu medalju protiv Slovenaca, koji su i te kako opasni, pre svih as Mege Urban Kroflič.

Poslednji put Srbija je osvojila zlato na U20 Evropskom prvenstvu pre 11 godina, kada su najsjanije odličje doneli između ostalih Marko Gudurić, Dejan Davidovac, Nikola Rebić, Ognjen Jaramaz i Marko Tejić.

POLUFINALE EVROBASKET U20

ŠPANIJA - SRBIJA 65:72

(11:25, 17:17, 21:17, 16:13)

Dvorana: Stožice

Sudije: Baldini, Matejek, Giorgijev

ŠPANIJA: Alosen 9, Blanko, Rodrigez, Gaspa 10, Garmendia 16, Karot 10, Arias, Tores 8, Vilar 6, Amon, Kebola 3, Enabulele 3.

SRBIJA: Popović 1, Džepina 12 (5sk, 5bl), Radović 2, Tofoski 9, Đurić, Lučić 20, Bošnjaković 17, Šojić 2, Bundalo, Stanojević 5, Ostojić, Šuput 4.