Kreće U20 Evropsko prvenstvo: Verujem u ove momke, želimo da igramo brzo, ali ne i brzopleto

Ako ste pomislili da je to - to, prevarili ste se. Danas kreće Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina koje se igra u Sloveniji tokom naredne nedelje i na kome je Srbija, slobodno možemo da kažemo, među favoritima za medalju.

Lepo je pričati o košarci u Srbiji ovih dana. Kao i uvek reprezentacija je podigla raspoloženje cele zemlje. I to ne samo A tim Dušana Alimpijevića koji je predvođen Nikolom Jokićem zabeležio dve velike pobede, već i selekcija momaka do 17 godina koja se okitila srebrnom medaljom na Svetskom prvenstvu u Istanbulu.

Ipak, teren će pokazati da li je to tako. Par dana pred put u Ljubljanu, vreme za Mozzart Sport izdvojio je selektor U20 selekcije, Nemanja Jovanović. Odmah smo ga pitali kako su protekle pripreme.

"Pripreme smo počeli 3. juna medicinskim testovima u Zavodu za sport u Beogradu. Nakon toga smo 8. juna otišli na Divčibare, gde smo proveli dve nedelje i odigrali kontrolne mečeve, prvo protiv Kolubare, a zatim i dve utakmice sa Slovenijom. Usledio je dan odmora, pa sedmodnevni boravak u Vršcu, odakle smo otputovali na turnir u Tursku. Tamo smo zabeležili sve tri pobede, savladavši domaćina u finalu, što je bilo zaista lepo iskustvo. Poslednjih sedam dana proveli smo u Beogradu, gde smo odigrali prijateljsku utakmicu sa Rusijom i time uspešno zaokružili pripreme," počeo je Jovanović za Mozzart Sport.

Sistem takmičenja koji očekuje Srbiju je veoma specifičan.

"Iskreno se nadam najboljem. Sistem takmičenja je specifičan jer ta jedna utakmica u osmini finala može da nam donese mnogo. Kroz trenažni proces pokušali smo da simuliramo upravo takav ritam, u Vršcu smo imali tri jaka treninga tri dana zaredom, nakon čega je usledio dan odmora. Potom smo na turniru u Istanbulu odigrali tri utakmice u tri dana, gde smo uspeli da pravilno rasporedimo minutažu kako bi svi igrači ostali sveži i izneli sve do kraja. Pripremali smo se za ovaj specifičan sistem, verujem u ove momke i siguran sam da ćemo igrati dobro i pre svega igrati zajedno." Kakvu Srbiju možemo da očekujemo na prvenstvu?

"Iako sam dugo u američkom sistemu i van Srbije, u ovom slučaju predstavljam Srbiju i sistem Dušana Alimpijevića. Pokušaćemo da igramo naš prepoznatljiv sistem, koji se bazira na agresivnoj odbrani i kontroli tempa utakmice u našu korist. Što se napada tiče, svi mi težimo brzoj igri, ali ne želim da igramo brzopleto. Ako možemo da igramo brzo i da to pametno iskoristimo, to je dobro. U suprotnom, fokusiraćemo se na naše vrline u pozicionom napadu i na to da maksimalno iskoristimo najbolje igrače. To je neka standardna formula od koje nećemo odstupati." (©FIBA Basketball) Za oni koji ne znaju, Jovanović je pomoćni trener na prestižnom UCLA koledžu za koji je nedavno potpisao i supertalentovani Nikola Kusturica. Pored toga, popularni Jogi je od oktobra pomoćnik i u stručnom štabu Dušana Alimpijevića. Zato se i samo nametnulo pitanje - kako je došlo do toga da postaneš selektor U20 selekcije?

"Ideja od prošle godine, koja je postojala i u prethodnom sastavu, jeste da postoji kontinuitet i ista linija između mlade i seniorske reprezentacije. Prošle godine je Marko Marinović vodio U20 selekciju i ujedno bio pomoćni trener u A reprezentaciji, a ta zamisao je zadržana i ove godine. Dušan Alimpijević me je pitao da li bih bio zainteresovan da preuzmem ovu selekciju i ja sam oberučke prihvatio. U dogovoru sa Savezom, Duletom i Nenadom Krstićem, potpredsednikom zaduženim za mušku košarku, odlučeno je da ovaj prozor u junu i julu preskočim sa A reprezentacijom kako bih bio sa U20 timom, a da se u seniorski stručni štab vratim ponovo u avgustu. Sve ovo urađeno je na opštu korist. Sistem Dušana Alimpijevića iz A reprezentacije prenosi se na ove momke i nadamo se da će neko od njih u budućnosti doprineti seniorskom timu, bilo kroz prozore, bilo kasnije kroz velika takmičenja. Među ovim momcima sigurno ima potencijala za igrače koji mogu da pomognu nacionalnoj selekciji u budućnosti." Jasno je da Jogiju nije strano da sarađuje sa momcima ovog uzrasta.

"Stvarno moram da istaknem nekoliko stvari. Pre svega, želeo bih da se zahvalim Savezu na neverovatnim uslovima i podršci u svakom smislu. Uslovi na Divčibarima, broj ljudi u stručnom štabu, medicinski tim, oprema, putovanja i koordinacija sa Katarinom i Nenadom Krstićem, sve je bilo na vrhunskom nivou. Ako nešto mogu da poredim sa Amerikom, to je upravo ova organizacija, jer je sve podignuto na izuzetno visok nivo. Radim u sistemu gde sam, na neki način, razmažen uslovima koje imam, i mogu reći da su ovi ovde, sa U20 reprezentacijom, bili podjednako dobri. To je meni i celom štabu olakšalo rad. Možda zvuči kao kliše, ali atmosfera među njima je sjajna. Reč je o odraslim momcima, od kojih su neki pod ozbiljnim ugovorima i već godinama u profesionalnim sistemima, tako da nismo imali apsolutno nikakvih problema. Naprotiv, sjajno se podržavaju i dopunjuju i zaista je bilo zadovoljstvo raditi sa njima. Izuzetno sam zadovoljan celim procesom."

Ako ste gledali A tim protiv Švajcarske i Bosne, pa i U17 ekipu Stevana Mijovića (sa kojim intervju posle osvojenog srebra možete pročitati OVDE), sigurno vam je u oko upala sjajna atmosfera u reprezentaciji. Kako kaže Jovanović, tako je i u ovoj selekciji.

"Pokušao sam da prenesem ono na čemu i Dušan Alimpijević insistira u A reprezentaciji, da nacionalni tim ne treba da bude obaveza i period u kojem igrači osećaju pritisak, već mesto gde se uživa i provodi kvalitetno zajedničko vreme. To smo preneli na ovu generaciju koja je najbliža seniorskom timu. Vidim da su seniori prošle nedelje sa Duletom uživali, a promenili smo i sistem rada u odnosu na ranije, od broja dnevnih treninga do načina na koji se kontroliše slobodno vreme. U sličnoj smo situaciji i ovde sa momcima koji su apsolutni profesionalci i odlično znaju svoje obaveze, zbog čega sve funkcioniše na vrhunskom nivou. Stvarno smo proveli predivno vreme zajedno kao stručni štab sa njima, ali i oni sami između sebe. Najvažnije je da se na terenu svakog dana pojavljuju sa maksimalnim intenzitetom i fokusom, tako da je sve zaista super." Dušan Alimpiejvić je posle meča sa Bosnom rekao da igranje za reprezentaciju ide "pod čast i ljubav". Jogi je s toga istakao da je zahvalan svim momcima koji su se odazvali državnom pozivu.

"Zahvalan sam svim momcima koji su odvojili svoje vreme, kao i klubovima koji su ih pustili da tokom leta budu sa reprezentacijom. Ipak, moram da istaknem grupu igrača koja je došla iz Amerike, predvođenu Nikolom Džepinom. Koledž ekipe su već u punom radu neke su počele početkom, neke krajem juna i ovi momci su morali da traže dozvolu da propuste taj deo priprema. To će im sigurno donekle škoditi na individualnom planu u njihovim timovima, ali su reprezentaciju stavili na prvo mesto. Nikola Džepina se još u aprilu obavezao da će igrati, iako je pod visokim ugovorom u Vašingtonu, i uspeo je da se izbori da dođe. Imamo situacije da neki koledži nisu pustili igrače, ali ovi momci su insistirali na dolasku i ja sam im duboko zahvalan. Sa druge strane, sjajan primer je i Mitar Bošnjaković. On je tokom čitave sezone bio sa Partizanom, odradio deset meseci u punom ritmu, uz sva putovanja i Evroligu, a odmah nakon završetka utakmice sa Dubaijem javio se reprezentaciji. Iako tamo nije imao veliku minutažu, došao je bukvalno dan kasnije i postavio se kao vođa ovog tima. Da ne dužim listu i da ne odvajam njih dvojicu od ostalih, ali odnos prema reprezentaciji je od prvog dana zaista neverovatan kod svih momaka."