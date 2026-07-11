Kreće U20 Evropsko prvenstvo: Verujem u ove momke, želimo da igramo brzo, ali ne i brzopleto
Vreme čitanja: 9min | sub. 11.07.26. | 08:02
Kaže selektor Nemanja Jogi Jovanović, koji je pred put u Sloveniju izdvojio vreme za Mozzart Sport
Lepo je pričati o košarci u Srbiji ovih dana. Kao i uvek reprezentacija je podigla raspoloženje cele zemlje. I to ne samo A tim Dušana Alimpijevića koji je predvođen Nikolom Jokićem zabeležio dve velike pobede, već i selekcija momaka do 17 godina koja se okitila srebrnom medaljom na Svetskom prvenstvu u Istanbulu.
Ako ste pomislili da je to - to, prevarili ste se. Danas kreće Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina koje se igra u Sloveniji tokom naredne nedelje i na kome je Srbija, slobodno možemo da kažemo, među favoritima za medalju.
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Ipak, teren će pokazati da li je to tako. Par dana pred put u Ljubljanu, vreme za Mozzart Sport izdvojio je selektor U20 selekcije, Nemanja Jovanović.
Odmah smo ga pitali kako su protekle pripreme.
"Pripreme smo počeli 3. juna medicinskim testovima u Zavodu za sport u Beogradu. Nakon toga smo 8. juna otišli na Divčibare, gde smo proveli dve nedelje i odigrali kontrolne mečeve, prvo protiv Kolubare, a zatim i dve utakmice sa Slovenijom. Usledio je dan odmora, pa sedmodnevni boravak u Vršcu, odakle smo otputovali na turnir u Tursku. Tamo smo zabeležili sve tri pobede, savladavši domaćina u finalu, što je bilo zaista lepo iskustvo. Poslednjih sedam dana proveli smo u Beogradu, gde smo odigrali prijateljsku utakmicu sa Rusijom i time uspešno zaokružili pripreme," počeo je Jovanović za Mozzart Sport.
Sistem takmičenja koji očekuje Srbiju je veoma specifičan.
"Iskreno se nadam najboljem. Sistem takmičenja je specifičan jer ta jedna utakmica u osmini finala može da nam donese mnogo. Kroz trenažni proces pokušali smo da simuliramo upravo takav ritam, u Vršcu smo imali tri jaka treninga tri dana zaredom, nakon čega je usledio dan odmora. Potom smo na turniru u Istanbulu odigrali tri utakmice u tri dana, gde smo uspeli da pravilno rasporedimo minutažu kako bi svi igrači ostali sveži i izneli sve do kraja. Pripremali smo se za ovaj specifičan sistem, verujem u ove momke i siguran sam da ćemo igrati dobro i pre svega igrati zajedno."
Kakvu Srbiju možemo da očekujemo na prvenstvu?
"Iako sam dugo u američkom sistemu i van Srbije, u ovom slučaju predstavljam Srbiju i sistem Dušana Alimpijevića. Pokušaćemo da igramo naš prepoznatljiv sistem, koji se bazira na agresivnoj odbrani i kontroli tempa utakmice u našu korist. Što se napada tiče, svi mi težimo brzoj igri, ali ne želim da igramo brzopleto. Ako možemo da igramo brzo i da to pametno iskoristimo, to je dobro. U suprotnom, fokusiraćemo se na naše vrline u pozicionom napadu i na to da maksimalno iskoristimo najbolje igrače. To je neka standardna formula od koje nećemo odstupati."
Za oni koji ne znaju, Jovanović je pomoćni trener na prestižnom UCLA koledžu za koji je nedavno potpisao i supertalentovani Nikola Kusturica. Pored toga, popularni Jogi je od oktobra pomoćnik i u stručnom štabu Dušana Alimpijevića.
Zato se i samo nametnulo pitanje - kako je došlo do toga da postaneš selektor U20 selekcije?
"Ideja od prošle godine, koja je postojala i u prethodnom sastavu, jeste da postoji kontinuitet i ista linija između mlade i seniorske reprezentacije. Prošle godine je Marko Marinović vodio U20 selekciju i ujedno bio pomoćni trener u A reprezentaciji, a ta zamisao je zadržana i ove godine. Dušan Alimpijević me je pitao da li bih bio zainteresovan da preuzmem ovu selekciju i ja sam oberučke prihvatio. U dogovoru sa Savezom, Duletom i Nenadom Krstićem, potpredsednikom zaduženim za mušku košarku, odlučeno je da ovaj prozor u junu i julu preskočim sa A reprezentacijom kako bih bio sa U20 timom, a da se u seniorski stručni štab vratim ponovo u avgustu. Sve ovo urađeno je na opštu korist. Sistem Dušana Alimpijevića iz A reprezentacije prenosi se na ove momke i nadamo se da će neko od njih u budućnosti doprineti seniorskom timu, bilo kroz prozore, bilo kasnije kroz velika takmičenja. Među ovim momcima sigurno ima potencijala za igrače koji mogu da pomognu nacionalnoj selekciji u budućnosti."
Jasno je da Jogiju nije strano da sarađuje sa momcima ovog uzrasta.
"Stvarno moram da istaknem nekoliko stvari. Pre svega, želeo bih da se zahvalim Savezu na neverovatnim uslovima i podršci u svakom smislu. Uslovi na Divčibarima, broj ljudi u stručnom štabu, medicinski tim, oprema, putovanja i koordinacija sa Katarinom i Nenadom Krstićem, sve je bilo na vrhunskom nivou. Ako nešto mogu da poredim sa Amerikom, to je upravo ova organizacija, jer je sve podignuto na izuzetno visok nivo. Radim u sistemu gde sam, na neki način, razmažen uslovima koje imam, i mogu reći da su ovi ovde, sa U20 reprezentacijom, bili podjednako dobri. To je meni i celom štabu olakšalo rad. Možda zvuči kao kliše, ali atmosfera među njima je sjajna. Reč je o odraslim momcima, od kojih su neki pod ozbiljnim ugovorima i već godinama u profesionalnim sistemima, tako da nismo imali apsolutno nikakvih problema. Naprotiv, sjajno se podržavaju i dopunjuju i zaista je bilo zadovoljstvo raditi sa njima. Izuzetno sam zadovoljan celim procesom."
Ako ste gledali A tim protiv Švajcarske i Bosne, pa i U17 ekipu Stevana Mijovića (sa kojim intervju posle osvojenog srebra možete pročitati OVDE), sigurno vam je u oko upala sjajna atmosfera u reprezentaciji.
Kako kaže Jovanović, tako je i u ovoj selekciji.
"Pokušao sam da prenesem ono na čemu i Dušan Alimpijević insistira u A reprezentaciji, da nacionalni tim ne treba da bude obaveza i period u kojem igrači osećaju pritisak, već mesto gde se uživa i provodi kvalitetno zajedničko vreme. To smo preneli na ovu generaciju koja je najbliža seniorskom timu. Vidim da su seniori prošle nedelje sa Duletom uživali, a promenili smo i sistem rada u odnosu na ranije, od broja dnevnih treninga do načina na koji se kontroliše slobodno vreme. U sličnoj smo situaciji i ovde sa momcima koji su apsolutni profesionalci i odlično znaju svoje obaveze, zbog čega sve funkcioniše na vrhunskom nivou. Stvarno smo proveli predivno vreme zajedno kao stručni štab sa njima, ali i oni sami između sebe. Najvažnije je da se na terenu svakog dana pojavljuju sa maksimalnim intenzitetom i fokusom, tako da je sve zaista super."
Dušan Alimpiejvić je posle meča sa Bosnom rekao da igranje za reprezentaciju ide "pod čast i ljubav". Jogi je s toga istakao da je zahvalan svim momcima koji su se odazvali državnom pozivu.
"Zahvalan sam svim momcima koji su odvojili svoje vreme, kao i klubovima koji su ih pustili da tokom leta budu sa reprezentacijom. Ipak, moram da istaknem grupu igrača koja je došla iz Amerike, predvođenu Nikolom Džepinom. Koledž ekipe su već u punom radu neke su počele početkom, neke krajem juna i ovi momci su morali da traže dozvolu da propuste taj deo priprema. To će im sigurno donekle škoditi na individualnom planu u njihovim timovima, ali su reprezentaciju stavili na prvo mesto. Nikola Džepina se još u aprilu obavezao da će igrati, iako je pod visokim ugovorom u Vašingtonu, i uspeo je da se izbori da dođe. Imamo situacije da neki koledži nisu pustili igrače, ali ovi momci su insistirali na dolasku i ja sam im duboko zahvalan. Sa druge strane, sjajan primer je i Mitar Bošnjaković. On je tokom čitave sezone bio sa Partizanom, odradio deset meseci u punom ritmu, uz sva putovanja i Evroligu, a odmah nakon završetka utakmice sa Dubaijem javio se reprezentaciji. Iako tamo nije imao veliku minutažu, došao je bukvalno dan kasnije i postavio se kao vođa ovog tima. Da ne dužim listu i da ne odvajam njih dvojicu od ostalih, ali odnos prema reprezentaciji je od prvog dana zaista neverovatan kod svih momaka."
Na prvi pogled se čini da je lider ove selekcije Mitar Bošnjaković, igrač Partizan Mozzart Beta.
"Mi to ne krijemo, momci ga zaista vide kao lidera, a on je tu ulogu shvatio maksimalno ozbiljno. Izuzetno je željan igre za reprezentaciju. Mnogo mi je drago što je prethodni turnir odradio dobro i iskreno se nadam da će imati odlično prvenstvo u Ljubljani. Svojim odnosom je olakšao rad i meni i celom stručnom štabu. Bilo da je reč o zalaganju na treningu, disciplini van terena ili organizaciji tokom putovanja, on svojim primerom drži ovu grupu na okupu. Pokazao se kao sjajan lider i verujem da će tako nastaviti do kraja prvenstva."
Susreo se naš tim i sa povredom Aleksandra Vojinovića koji neće moći da pomogne ekipi, a trebalo je da bude jedan od lidera.
"Malo nas je iz ritma izbacila povreda Vojinovića, koji problem sa tim ramenom vuče još od januar. On je povredu blago obnovio na kampu pre priprema, ali je tokom prvih sedam dana pokušao to da zaleči. Trenirao je sa nama i delovalo je da je sve u redu, odnosno da je to nivo bola koji može da podnese. Međutim, na utakmici protiv Slovenije dobio je još jedan lakši udarac u isto rame. Naš medicinski štab ništa nije želeo da prepusti slučaju, pa su odrađeni dodatni kontrolni pregledi. Predočeno mu je da bi nastavak igranja u takvom stanju nosio rizik od teže povrede. S obzirom na to da je leto i da ima vremena da se potpuno oporavi, odluka je bila na njemu. U dogovoru sa porodicom, Savezom i klubom, doneo je odluku da pod tim uslovima ne može da nastavi. To nas je malo poremetilo, ali ne bih se više osvrtao na to. Fokusiran sam na momke koji su ostali i koji su uspeli da nadoknade taj gubitak. Bilo bi lepo da je ostao sa nama, ali to je, nažalost, sastavni deo sporta."
Morali smo da pitamo Jogija i da prokomentariše uspehe A tima i U17 ekipe.
"Iza nas je definitivno jedan lep mesec za srpsku košarku, a ja se nadam da će se to preneti i na naredne godine. Što se tiče A reprezentacije, priča je jasna, kada se pojavi Nikola Jokić sa željom da igra, to automatski podiže motivaciju i kod svih ostalih da budu tu. Ovi letnji prozori su prilično nezgodni jer se klupska sezona tek završila, momci su pod velikim opterećenjem, a sada su produžili rad za još dve nedelje. Kako je Dule i rekao, ova dva letnja prozora treba da posmatramo kao jedno malo takmičenje koje nemamo ovog leta, ali takmičenje koje jednostavno mora da se osvoji. Oni su to uradili, na pola puta smo i zabeležili smo dve pobede. Što se tiče U17 selekcije, svi smo videli da je reč o sjajnoj perspektivi. Imali smo priliku da se preklopimo sa njima tokom boravka u Vršcu i Istanbulu. Trener Mijović i njegov stručni štab su, pre svega, fenomenalni ljudi, a očigledno i odlični treneri. To su preneli na momke koji poseduju ogroman talenat, što će, nadam se, u budućnosti doneti veliki benefit srpskoj košarci."
Koliko je onda bilo lakše raditi, kada je tako dobra atmosfera ne samo u ekipi, nego i u javnosti?
"Bilo je lepo pratiti sve to. Išli smo na utakmicu sa Bosnom svi zajedno išli na utakmicu i to se odrazilo na treningu sledećeg dana. Momci su bukvalno leteli po terenu. Jasno se vidi taj osećaj pripadnosti, časti i ljubavi prema domovini, kako to Dule voli da kaže. Što se tiče U17 selekcije, pratili smo ih i u Istanbulu tokom njihovih mečeva. Ispratili smo ih iz neposredne blizine i svi smo izuzetno srećni zbog njihovog uspeha," zaključio je Jovanović za Mozzart Sport.
Nama posle razgovora nije ostalo ništa osim da Jogiju i mladoj reprezentaciji poželimo mnogo sreće uz nadu da će se i oni vratiti sa medaljom oko vrata.
SASTAV U20 REPREZENTACIJE SRBIJE: Matija Popović (Dinamik), Nikola Džepina (Vašington Haskis), Petar Radović (Borac Mozzart), Marko Tofoski (Spartak Subotica), Andrija Đurić (OKK Beograd), Andrej Lučić (Mega), Mitar Bošnjaković (Partizan Mozzart Bet), Miloš Šojić (Beko), Nikola Bundalo (Ole Mis), Aleksa Stanojević (FMP), Petar Ostojić (FMP), Uroš Šuput (Sombor).
RASPORED U20 REPREZENTACIJE SRBIJE U GRUPI B:
Subota
18.00: Srbija - Poljska
Nedelja
16.00: Litvanija - Srbija
Ponedeljak
16.00: Srbija - Letonija