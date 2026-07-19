Orlići čekaju 11 godina na zlato, traže se novi Gudurić, Zagorac i Jaramaz

Ovaj tim ima glavu, rep i neverovatnu hemiju, predvođen triom koji pravi ozbiljnu razliku na parketu. Mitar Bošnjaković se profilisao u pravog motora ekipe, momka koji preuzima odgovornost kada je najteže. Andrej Lučić donosi kreaciju i izvanredne prodore, dok je Nikola Džepina apsolutni gospodar reketa koji donosi neophodnu čvrstinu. Naravno, uz njih je tu još nekoliko sjajnih momaka koji savršeno odrađuju svoje uloge i čine ovaj tim nezaustavljivom mašinerijom.

19.00 (2,30) Slovenija (14,5) Srbija (1,70)

Sada je vreme za skidanje prokletstva i prekid posta koji traje punih 11 godina. U uzrastu do 20 godina, Srbija je u prvoj deceniji ovog veka bukvalno terorisala konkurenciju, vezavši tri uzastopna zlata čime je uspostavljena surova dominacija. Međutim, nakon toga je usledio neshvatljiv pad, prožet teškim neuspesima, pa čak i bolnim ispadanjem u B diviziju koje je svojevremeno uzdrmalo osnove naše mlađe reprezentativne košarke.

Poslednji put kada smo se popeli na krov Evrope u ovoj konkurenciji, kalendar je pokazivao sada već daleku 2015. godinu. Tada je selekciju sa klupe maestralno vodio Vladimir Đokić uz asistenciju Nenada Čanka, a na terenu su harali momci koji su kasnije napravili ozbiljne karijere poput Marka Gudurića, Radeta Zagorca, Nikole Rebića i Dragana Apića. Heroj tog čuvenog finala protiv Španije bio je Ognjen Jaramaz, koji je sa statusom najefikasnijeg srušio rivala i doneo nam poslednje zlato.

Istorija se ponavlja, krug se zatvara, ali sada su tu neka nova deca spremna da uspostave novu dominaciju. Protivnik jeste domaćin, Slovenija će imati vetar u leđa sa tribina u Ljubljani, ali računica je jasna. Ako "orlići" prikažu nivo košarke, prepoznatljivu agresivnost u odbrani i napadačku tečnost kao u dosadašnjem delu turnira, zlato jednostavno nema gde drugo nego u Beograd.