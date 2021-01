Ekipa Mornara je izdanjima na terenu i rezultatima potvrdila da su ambicije najavljene pre starta sezone bile realne. Barani su sa 11 pobeda iz 13 utakmica doplovili do vrha tabele Jadranske lige. Žele tu da se usidre do kraja ligaškog dela sezone, a kako bi i to ostvarili angažovali su Nemanju Gordića. Međutim, prema nezvaničnim informacijama Mozzart Sporta, doskorašnji bek ne bi trebalo da bude jedino pojačanje Mornara koji je u pregovorima sa Džonijem Hamiltonom.

Američki centar koji je posle dobrih igara u Darušafaki "preplivao" sa jedne na drugu obalu Bosforskog moreuza i potpisao dvogodišnji ugovor sa Fenerbahčeom. Ipak, nije se baš najbolje snašao, pa je turski gigant spreman da ga ustupi na pozajmicu, uz mogućnost otkupa ugovora, što odgovara i Baranima koji bi s njim dobili zanačajan kvalitet u reketu.

Ostaje da se vidi da li će se tri strane dogovoriti, odnosno finalizirati ugovor, ili će se Mornar oktenuti nekom drugom pojačanju na centarskim pozicijama.

Piše: Đorđe MATIĆ