Nema vremena za tugovanje

Crveno-beli će gostovati Igokei u Laktašima (18.00), u meču petog kola ABA lige, gde će imati priliku da preboli poraz od Partizan Mozzart Beta i spremi se za duplo kolo. Raspored je takav, kakav je, sve je zgusnuto i nema mnogo prostora za vrdanje jer posle dve utakmice u manje od dva dana, sledi povratak u Beograd i tri dana do početka duplog kola.

Prošlo je manje od 48 sati od večitog derbija i vremena trenutno nema, niti za odmor niti za tugovanje posle poraza koji je Crvenoj zvezdi naneo Partizan Mozzart Bet. Prekinuta je pobednička serija u Beogradskoj areni, nije uspela zahuktala Crvena zvezda da savlada večitog rivala i upiše peti uzastopni trijumf u Evroligi, što je već analizirano, obrađeno i u ovom trenutku sada već mora da bude i arhivirano. Možda nije bilo ni dovoljno vremena da se sve to dobrano prođe, ali šta je tu je. Slede novi izazovi.

Treba uzeti u obzir i da se u večitom derbiju igrao produžetak, da su košarkaši verovatno i fizički i emotivno iscrpljeni posle tog meča, ali kako Amerikanci kažu – mora da bude jak "bounce back" istog trenutka, kako ne bi krenuli nizbrdo, u ovom trenutku bez ikakve potrebe. Moraće da skupe snage na oba polja i izađu na megdan izuzetno motivisanom rivalu, koji ima jednu pobedu u regionalnom takmičenju i za njih ovo može da bude ozbiljan trenutak za podizanje. Možda na papiru stoji da su crveno-beli izraziti favoriti, da bi trebalo da na kvalitet i ako treba i gurku savladaju domaćina u Laktašima, ali daleko od toga da će biti tako. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Glavno pitanje za Ibona Navara je koga odmoriti najviše, kako razdeliti i dozirati minutažu svima i ko bi mogao da uskoči da pripomogne, a da ranije nije provodio previše vremena na parketu. Takođe je jako bitno ko će uopšte igrati u Laktašima jer neki igrači imaju manjih problema sa povredama, nekolicina je rovita i dalje, za novog centra Kristijana Koloka je pitanje da li će baš sada debitovati jer još ništa nije potvrđeno... Mnogo je pitanja na koja treba dati odgovore pred ovu utakmicu.