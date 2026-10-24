Nema vremena za tugovanje
Vreme čitanja: 4min | sub. 24.10.26. | 10:02
Košarkaši Crvene zvezde nisu imali ni 48 sati odmora posle bolnog poraza u večitom derbiju
Prošlo je manje od 48 sati od večitog derbija i vremena trenutno nema, niti za odmor niti za tugovanje posle poraza koji je Crvenoj zvezdi naneo Partizan Mozzart Bet. Prekinuta je pobednička serija u Beogradskoj areni, nije uspela zahuktala Crvena zvezda da savlada večitog rivala i upiše peti uzastopni trijumf u Evroligi, što je već analizirano, obrađeno i u ovom trenutku sada već mora da bude i arhivirano. Možda nije bilo ni dovoljno vremena da se sve to dobrano prođe, ali šta je tu je. Slede novi izazovi.
Crveno-beli će gostovati Igokei u Laktašima (18.00), u meču petog kola ABA lige, gde će imati priliku da preboli poraz od Partizan Mozzart Beta i spremi se za duplo kolo. Raspored je takav, kakav je, sve je zgusnuto i nema mnogo prostora za vrdanje jer posle dve utakmice u manje od dva dana, sledi povratak u Beograd i tri dana do početka duplog kola.
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Treba uzeti u obzir i da se u večitom derbiju igrao produžetak, da su košarkaši verovatno i fizički i emotivno iscrpljeni posle tog meča, ali kako Amerikanci kažu – mora da bude jak "bounce back" istog trenutka, kako ne bi krenuli nizbrdo, u ovom trenutku bez ikakve potrebe. Moraće da skupe snage na oba polja i izađu na megdan izuzetno motivisanom rivalu, koji ima jednu pobedu u regionalnom takmičenju i za njih ovo može da bude ozbiljan trenutak za podizanje. Možda na papiru stoji da su crveno-beli izraziti favoriti, da bi trebalo da na kvalitet i ako treba i gurku savladaju domaćina u Laktašima, ali daleko od toga da će biti tako.
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Glavno pitanje za Ibona Navara je koga odmoriti najviše, kako razdeliti i dozirati minutažu svima i ko bi mogao da uskoči da pripomogne, a da ranije nije provodio previše vremena na parketu. Takođe je jako bitno ko će uopšte igrati u Laktašima jer neki igrači imaju manjih problema sa povredama, nekolicina je rovita i dalje, za novog centra Kristijana Koloka je pitanje da li će baš sada debitovati jer još ništa nije potvrđeno... Mnogo je pitanja na koja treba dati odgovore pred ovu utakmicu.
Ono na šta smo navikli do sada, ne samo ove, već i prošle sezone kod Saše Obradovića, jeste činjenica da Čima Moneke baš retko igra gostujuće utakmice u ABA ligi, osim ako nisu rivali iz Evrolige i Evrokupa. S obzirom da se povredio posle sudara sa kamermanom pred početak večitog derbija, zbog čega ga nije bilo u drugom poluvremenu i u produžetku, teško da će nigerijski krilni centar biti na parketu protiv Igokee. Postoje male šanse naravno, da proba da "probije" taj problem, ali je u ovom trenutku bolje da odmori.
Gledaćemo Vojina Medarevića, koji se pokazao dobro do sada u regionalnom takmičenju, što je najvažnije za Španca, kako bi mogao da odmori Semija Odželeja. Istrošio se na večitom derbiju jer je morao da igra preveliki broj minuta, dobijao je i dosta udaraca, videlo se u produžetku koliko je umoran, pa je ovo savršena prilika da malo odmori. Kao i prilika za Ebuku Izundua da pronađe ritam jer je u slaboj formi, posebno od kada se vratio posle povrede, s obzirom da deluje da još nije baš na 100 odsto.
U najavi meča, kratko je Ibon Navaro rekao šta očekuje.
"Očekuje nas vrlo zahtevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju dobro. Za nas sa druge strane nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja ovo je utakmica koja neće biti laka, ali uz dobru energiju i dobar pristup možemo do pobede", kaže Španac.
Što se tiče Igokee, koja pet godina nije savladala Crvenu zvezdu na domaćem parketu, uspeli su da protiv Parme Perm prekinuo loš niz od četiri uzastopna poraza u svim takmičenjima. Deluje da su konačno namestili ruku, da igraju onu njihovu ubojitu košarku, pošto su ruskom timu u njihovom takmičenju ubacili 100 poena i Nenad Stefanović je konačno mogao da bude zadovoljan krajnjim rezultatom, iako i ranije nije zamerao ekipi na igri, uprkos neuspesima.
Trebalo bi da dobijemo jednu zanimljivu utakmicu.
ABA LIGA - 5. kolo
Četvrtak
Široki – Slovan Bratislava 91:98
/Luis 24 – Bjukenan 24/
Petak
Kluž - Studentski Centar 100:78
/Livingston 16 - Uskoković 19/
Borac Mozzart - FMP Železnik 95:87
/Spir 24 - Kovačević, Nil 17/
Cibona - Krka /u toku/
Subota
17.00: (2,40) Cedevita Olimpija (15,0) Budućnost (1,70)
18.00: (1,60) Beč (16,0) Mega (2,65)
18.00: (6,00) Igokea (20,0) Crvena zvezda (1,17)
18.00: (4,70) Bosna (17,0) Dubai (1,25)
20.30: (4,10) Spartak Subotica (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)
Nedelja
18.00: (1,45) Zadar (16,0) Ilirija (3,20)
*** Kvote su podložne promenama