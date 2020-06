PAO i Evroliga – kolika je klauzula, kakva je uloga drugih klubova i zašto je toliko zamršen put ka izlaznim vratima?

U vremenskom intervalu od samo 24 časa Panatinaikos je zatresao evropsko košarkaško tlo sa dva zvanična saopštenja, da bi Dimitris Janakopulos dodatno pojačao udar odlukom da napusti klub u njegovom vlasništvu, odnosno da prestane da bude glavni finansijer istog.

Panatinaikos je nešto ranije pokrenuo postupak za izlazak iz Evrolige, da bi nedugo zatim od čelnika elitnog klupskog takmičenja zatražio i neisplaćeni novac na ime televizijskih i marketinških prava, koji sleduje po potpisanom kolektivnom ugovoru.

Iz Barselone zasad se nisu oglašavali, dok je odluka atinskog kluba da krene u proces prodaje A licence i udela u Evroligi podelila mišljenja. Dok jedna strana razmišlja unapred, odnosno šta bi se desilo sa najjačim košarkaškim takmičenjem na ovoj strani Atlantika ako bi Panatinaikos izašao iz istog, neistomišljenici veruju da je ovo samo taktički manevar nekadašnjeg prvaka i da se rastanak neće dogoditi.

Panatinaikos podneo zahtev za izlazak iz Evrolige!

Specijalizovani košarkaški portal Eurohoops bavio se ovom temom na nešto dubljem nivou i izvukao neke detalje koji su možda i nepoznati široj košarkaškoj javnosti.

Dakle, Panatinaikos bi za izlazak iz takmičenja morao da plati određene penale, odnosno izlaznu klauzulu od 10.000.000 evra, što je bilo otkriveno još u vreme kada je jedanaest vlasnika A licence potpisivalo desetogodišnji ugovor. Ali, da li ste znali da bi ta cena mogla značajno da poraste? Bez obzira što su četiri od pomenutih deset godina ugovora prošle, cena ostaje 10.000.000 evropskih novčanica. Ako bi ceo slučaj završio na sudu i Panatinaikos dobio parnicu, odluka ne bi bila doneta preko noći, tvrdi pomenuti sajt, inače sa centralom u Grčkoj. Ako bi Panatinaikos tužio Evroligu, gotovo je izvesno da bi usledila kontratužba za kaljanje ugleda takmičenja, koju bi atinski Zeleni sigurno izgubili i onda bi cena izlaska bila još veća. I dalje ostaje nejasna izjava Dimitrisa Janakopulosa po kojoj je njegov pravni tim u papirima pronašao “rupu“ koja okreće stvari u korist kluba. Odnosno, da bi Evroliga morala Panatinaikosu da plati za izlazak iz takmičenja, a ne obrnuto.

Fotografija iz nekih drugih vremena: Janakopulos i Bertomeu (©PAO BC)

Još jedna zanimljiva relacija je uloga preostalih deset vlasnika A licence u ovom slučaju. Da bi Panatinaikos uopšte pomislio da izađe iz Evrolige, morao bi za to da dobije dozvolu svi ostalih potpisnika desetogodišnjeg ugovora! I to ne samo da bi dramatično zakomplikovalo namere atinskog kluba da proda svoju licencu i udeo, već je gotovo nezamislivo da se ostali jednoglasno saglase i daju dozvolu Panatinaikosu da ode. Jer, to bi verovatno pokrenulo lančanu reakciju i Evroligi bi dani bili odbrojani.

Tu bi najveću ulogu trebalo da ima FIBA, kao opozicija Evroligi i kuća koja želi da preotme protivniku sve ono najbolje što ima. Nije tajna da je FIBA kao krovna košarkaška organizacija novcem namamila klubove poput Darušafake, Bilbaa, Fortituda, Ritasa, Tofaša i još neke da pređu na drugu stranu. I to ne samo za prelazak u Ligu šampiona, već je FIBA u njihove ugovore uključila određene svote i na ime bonusa za uspeh u domaćim prvenstvima, odnosno Ligi šampiona, te određene garancije po pitanju raspodele novca.

Janakopulos napustio Panatinaikos

Dok je Dimitris Janakopulos na poslednjem javnom pojavljivanju istakao da bi “voleo da Panatinaikos igra u Ligi šampiona naredne sezone“, jasno je da je FIBA i u ovom slučaju put ka transferu podmazala novcem. Kojom sumom, to i dalje ostaje tajna, ali se nezvanično može čuti da je višemilionska. S obzirom da Panatinaikos zavisi praktično od svih ostalih vlasnika A licence, FIBA bi praktično morala da “ubedi“ i ostale klubove da naprave sličan korak u bližoj ili daljoj budućnosti. A, da li je to zaista realno?

Panatinaikos od Evrolige ima prihode koji su u okviru od 5.000.000 evra. Mada je svima jasno da je u pitanju smešna suma novca za vrhunske košarkaške standarde i da je to ekvivalent jednogodišnjeg ugovora Nikole Mirotića u Barseloni, FIBA u ovom trenutku ne bi mogla da garantuje toliko bogat priliv od televizijskih i marketinških prava.

Možda Panatinaikos zaista ima nameru da ode, ali put od ideje do realizacije nije samo zamršen, već izgleda kao lutanje po lavirintu u magli. Mnogo je faktora koji utiču na rasplet kakav najviše odgovara Panatinaikosu, mada je sada verovatno i mnogo veća briga šta će biti sa klubom sada, kada je Janakopulos zvanično “otišao“. I to je delikatna konstrukcija, jer Panatinaikos je u njegovom vlasništvu i ne može nigde da ode, već samo može da zavrne slavinu i prestane da finansira tim. Što bi opet imalo jakog uticaja na njegove namere da proda Panatinaikos po ceni od 25.000.000 evra.

PAO je ušao u proces iz kojeg će svakako izaći kao gubitnik. Samo je pitanje – kako ublažiti pad?

ŠTA ĆEMO SA A LICENCOM?

Lopta Evrolige (©Shutterstock)

Na kraju ostaje da se razmrsi situacija sa licencom i udelom Panatinaikosa u Evroligi. Dok je fokus italijanskih, španskih, grčkih i srpskih medija dosad bila najviše na duelu Partizana i Virtusa za A licencu, gde praktično samo beogradski crno-beli ispunjavaju uslov da su tri godine uzastopno igrali jedno od dva Evroligina takmičenja - Virtus tek jednu godinu u Evrokupu, ali ima značajno veće finansijske mogućnosti -, nekako je potpuno skrajnuto da za tu višegodišnju licencu prava mogu da polažu i ostali učesnici Evrolige koji nemaju benefit garantovanog učešća na toliki period. Na primer, Zenit iz Sankt Peterburga ima izuzetno stabilne finansije i budžet od preko 20.000.000 evra zahvaljujući sponzorstvu naftnog giganta Gasproma. Valensijin glavni finansijer je Huan Roig, treći najbogatiji čovek u Španiji koji je Slepim miševima napravio najmoderniji trening centar sa 13 terena, a u planu je i nova dvorana koja će koštati preko 200.000.000 evra. Asvel iza sebe ima košarkaškog velikana Tonija Parkera, a minhenski Bajern fudbalski klub s enormnim obrtajem novca. Himki je jedan od najbogatijih klubova Rusije. Opcija je, dakle, jako mnogo. A svedoci smo toga da košarkaška istorija često nema mnogo uticaja na konačnu odluku o tome ko će igrati Evroligu – primer duel Partizana i Zenita za specijalnu pozivnicu prošlog leta –, dok Virtus uz slavnu prošlost poput Partizana ima i velike finansijske mogućnosti zahvaljujući vlasniku Masimu Zanetiju, čija kompanija Segafredo na godišnjem nivou ima obrt od preko milijardu i po evra...

Janakopulos s cigaretom: Liga šampiona će ugasiti Evroligu! Prodajem Pao za 25.000.000

Opcije, dakle, nisu samo Partizan i Virtus, već je spektar mnogo veći. No, sve nas ovo vraća na sam početak teksta i šta je potrebno sve da se dogodi da bi Panatinaikos izašao, a samim tim i neko drugi konkurisao za A licencu.

Čini se da će ovde moći da se primeni ona stara "tresla se gora, rodio se miš".

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com