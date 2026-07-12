Partizan i Dubai jedini u Evroligi koji nisu ozvaničili pojačanja

Finalna serija ACB lige protiv Valensije označila je ne samo gubitak titule, već i totalni završetak jedne ere. Klub je napustio bukvalno ceo igrački kadar, a "egzodus" nije zaobišao ni mlađe kategorije. Dva najveća bisera čuvene La Masije, Nikola Kusturica i Bumtje - Bumtje , spakovali su kofere i napustili Barselonu, ne zbog isteka ugovora, već zbog primamljivih ponuda iz američke NCAA lige.

Posle poraza od Valensije u finalu, klub je počeo svakodnevno da objavljuje odlaske, a spisak igrača koji neće nositi dres Barselone u sezoni 2026/27 popeo se na devet.

Pored legendarnog češkog centra Jana Veselog, koji je objavio povlačenje i kraj karijere pre završetka sezone, sidro su zvanično digli: Jusufa Fal, Vili Ernangomez, Tomas Satoranski, Niko Laprovitola, Majls Noris, Majls Kejl, Huani Markos i Vil Klejburn.

Podsetimo da Partizan do sada nikoga od pojačanja nije ozvaničio, ali ono što smo doznali do sada je da su u Partizan stigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs, dogovorena je saradnja i sa Alesandrom Pajolom. Sa druge strane Humsku su napustili, Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando. Takoe, Dubai je jedini tim koji uz Partizan Mozzart Bet nije promovisao nijednog igrača, iako su navodno dogovoreni Alfa Dijalo, Mamadi Dijakite i Tomas Vokap.

Brojni pregovori su propali iako su igrači poput Armonija Bruksa, Ošeja Briseta i Petija Milsa bili blizu, ali su se odlučili za druge sredine...

Podsećanja radi, u ovo vreme prošle godine Partizan je već odavno bio objavljivao nova imena, sećamo se dolaska Džabarija Parkera i Dilana Osetkovskog u istom danu, 27. juna prošle godine.

Sada se čeka da se i Partizan oglasi, kao jedini klub koji to do sada nije uradio kada su pojačanja u pitanju...