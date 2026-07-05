Ostoja Mijailović: Imaćemo veći budžet za igrače nego prošle sezone, pravimo konkurentan tim

Fokus je na potpunom remontu ekipe i istorijski velikom budžetu za igrački kadar, koji će biti dodatno uvećan u odnosu na prošlu godinu, uprkos specifičnim i nerealnim uslovima na evroligaškom tržištu. Temelj tog novog projekta biće Karlik Džons , a klub paralelno kreće u borbu za najvažniji vansportski cilj u modernoj istoriji – kupovinu vlasničkog udela i dobijanje trajne evroligaške licence.

Iza košarkaškog kluba Partizan je turbulentan period, o odlasku Željka Obradovića se već sve zna i jasno je svima da je to ostavilo trag na klub iz Humske. Nisu osvojeni trofeji uprkos plasmanu u finale ABA lige. Ipak, crno-beli u novu epohu ulaze sa visokim ciljevima uprkos svim preprekama i poteškoćama. U intervjuu za Mozzart Sport, predsednik Partizan Mozzart Beta Ostoja Mijailović otvoreno govori o greškama iz prošle sezone, ali i donosi ekskluzivne vesti koje zanimaju svakog navijača.

Kakva je danas situacija u Partizanu?

„Iza nas je jedna veoma teška sezona. Teška rezultatski, ali i emotivno – kako za navijače, tako i za sve nas koji svakodnevno radimo u klubu. Nažalost, pokojni Duško Vujošević je u jednom trenutku vrlo precizno opisao atmosferu koja je vladala: posle novembarskih događaja emocije su potpuno preuzele razum. U javnosti su dominirale lažne informacije, optužbe bez dokaza i pokušaji da se odgovornost prebaci na druge kako bi se prikrile sopstvene greške.

Činjenica je da prelazni rok nije urađen dobro. Uložili smo istorijski veliki novac u tim, imali ogromna očekivanja, ali rezultat nije bio onakav kakav smo želeli. Neka od najskupljih pojačanja nisu donela ono zbog čega su dovedena, narušena je hemija ekipe i umesto da svi zajedno preuzmemo odgovornost, krenulo je traženje krivaca. Ne želim danas da se vraćam unazad niti da vodim polemike sa bilo kim. Istorija će svakoga oceniti po njegovim odlukama i rezultatima. Ono što želim da kažem jeste da je Partizan iz svega izašao jači. Klub je danas finansijski potpuno stabilan. Nemamo dugovanja prema igračima, trenerima ni partnerima. Organizacija kluba je ozbiljnija nego ikada. Završićemo sezonu sa pozitivnim finansijskim rezultatom, iako sportski rezultat nije bio na nivou naših ambicija. To govori da smo kao sistem sazreli. Naravno da profit nikada neće biti važniji od trofeja – Partizan postoji da bi pobeđivao. Ali da bismo pobeđivali godinama, prvo smo morali da napravimo zdrav klub. Danas mogu odgovorno da kažem da je Partizan upravo to.“ Navijače najviše zanima prelazni rok. Kako napreduje formiranje tima za novu sezonu i šta može da se očekuje kada je u pitanju budžet?

„Na tome radimo svakodnevno, ali za razliku od nekih drugih, više volimo da radimo nego da pričamo. Već imamo potpisane igrače, imamo nekoliko ugovora koji još nisu zvanično objavljeni i radimo na još nekoliko veoma važnih pozicija. Siguran sam da ćemo imati izuzetno konkurentan tim. Budžet za igrački kadar biće nešto veći nego prošle godine, iako je prošlogodišnji bio najveći u istoriji kluba kada govorimo o apsolutnim brojevima. Moramo ovde biti pošteni pa reći i da je stanje na tržištu takvo da je novac u velikoj meri izgubio vrednost, ali moramo to da prihvatimo i da se borimo u datim okolnostima. Evroligaško tržište danas je postalo veoma specifično. Pojedini klubovi praktično unapred rezervišu igrače i nude ugovore godinu ili dve pre isteka postojećih. Nisam siguran da je to dugoročno zdrav model. Mi želimo da gradimo tim planski.

Jedan od najvećih poslova ovog leta bio je da zadržimo Karlika Džonsa. Oko njega sportski sektor gradi novu ekipu i izuzetno sam srećan što je ostao u Partizanu, jer nije bilo nimalo lako sačuvati igrača tog kvaliteta. Ipak, moram da kažem i nešto što nije prijatno. Mesecima smo bili izloženi organizovanoj kampanji u kojoj su meta bili igrači, stručni štab, sportski direktor, uprava, sponzori i ja kao predsednik kluba. Takve stvari ostavljaju posledice. Kada potencijalni igrač ili veliki međunarodni sponzor svakodnevno čita da je u Partizanu haos, da niko nije dobar i da ništa ne valja, to utiče na njihove odluke. I zato svi moramo da budemo svesni da svaka izgovorena ili napisana neistina ima svoju cenu. Tu cenu ne plaća predsednik. Plaća je Partizan. Ja sam u ovom klubu dugo. Uložio sam godine svog života, svoje znanje, svoje kontakte i veliki lični novac. Kada sam došao, Partizan je imao oko 15 miliona evra nasleđenih dugova. Za vreme mog mandata kroz klub je prošlo više od 150 miliona evra potpuno transparentno. Ovu sezonu završavamo pozitivno, a samo od obeštećenja igrača klub će prihodovati oko 4,3 miliona evra. To je prihod kojim bi se ponosili i mnogi veliki fudbalski klubovi u regionu. Naravno da nisam srećan jer uz sve to nije došao rezultat koji smo želeli, ali sam siguran da smo napravili temelje da se Partizan veoma brzo vrati tamo gde pripada.“ Šta je danas najveći, strateški cilj Partizana?

„Pred nama je možda najvažniji posao u istoriji modernog Partizana. Ulazimo u razgovore oko kupovine vlasničkog udela u Evroligi i dobijanja dugoročne, praktično stalne licence. To je ogromna investicija, ali još veća prilika.