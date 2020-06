Saša Obradović: Čović mi obećao takmičarsku ekipu, Miler Mekintajer interesantan, Kalinić veliko ime i igrač

Tokom razgovora u dvorani Mega Factory u naselju Braće Jerković, novi trener Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da će prvo “da probere opcije među domaćim igračima, pre nego što se fokusira na dolaske stranaca“.

Sada je tokom gostovanja u emisiji Oko magazin kod autora Gorislava Papića otišao i korak dalje, te pričao o tome kakve su njegove i klupske ambicije, ali i malo zagolicao maštu navijača po pitanju mogućih dolazaka i izgleda rostera za takmičarsku 2020/21.

“Za mene je najvažnije da imamo kompetetivan tim, da se znaju ciljevi i kako do njih doći. Igrački kadar je najvažniji da bi se stvarao pravi rezultat i da ti igrači koji dođu opravdaju očekivanja širokog auditorijuma i navijača koji su vrlo zahtevni. Osnovno je bilo da ekipa bude sastavljena od igrača koji imaju određeni karakter, da izdrže težak ritam takmičenja i da održe kontinuitet rezultata“, izjavio je Obradović u emisiji Oko magazin na Javnom servisu Srbije.

Čović vam je obećao da ćete tim?

“Jeste, mogu da kažem da u ovim komunikacijama koje se sada odvijaju da imam podršku što se toga tiče“.

Obradović je otkrio da je sa igračima Crvene zvezde obavio informativne razgovore po pitanju toga gde oni sebe vide u timu, u kakvim ulogama i s kakvim ambicijama dočekuju novu sezonu.

“Malo je rano da bismo govorili o njihovim preciznim ulogama, ali pokušavam da kroz razgovore sa njima skrojim širu sliku i da znam gde bi mogao da igra u timu. Kombinacija domaćih i stranih igrača mora da bude čista, da bih mogao svima da podelim prave uloge. Sigurno je da ima igrača koji zaslužuju bolju i veću šansu od one koju su imali u prošlosti, ima igrača i o kojim razmišljamo i iz FMP, koji mogu da pomognu u procesu. Sve u svoje vreme“.

On je priznao da je zadovoljan onim što je zatekao u trenažnom procesu, da Zvezda ima fantastične uslove za rad, ambicije i razvojni tim koji omogućava da se širi igračka baza i da to nigde dosad nije sreo u dosadašnjem trenerskom radu.

Takođe je razgovarao i o mogućim pojačanjima. Kaže da bi voleo da na tržištu pronađe plejmejkera koji bi karakteristikama podsećao na njega iz igračkih dana...

“To bi bilo idealno, jer su te fizičke osobine ponekad jako važne. Teško je pronaći idealnog igrača sada. Ima dosta i naših igrača koji imaju te karakteristike, ali teško da su dostupni ne samo Zvezdi, nego i mnogim velikim klubovima. Teodosić, Jović, Marković, Micić... Vrhunski ljudi i igrači, sa dobrim telima. Nije lako ni napraviti takvog igrača. Škakljivo je pitanje ko bi to mogao da bude i ko može da odgovori tom zadatku. Imam određene prioritete i neke ciljeve koje smo zacrtali. To je da se osvoji Jadranska liga, da se srpski igrači što više forsiraju“, kaže Obradović za Oko magazin.

Hoće li Crvena zvezda i ove godine morati da angažuje dva strana plejmejkera?

“To je deo odluke koji treba da se donese unutar kluba. Lično mislim da je to najosetljivija pozicija na kojoj moraju da se dovedu strani igrači, verovatno će to biti ideja, da se na toj poziciji dopuni ili popuni tim“.

Poslednjih dana se pominje Kodi Miler Mekintajer, dojučerašnji igrač Cedevite Olimpije. Na pitanje voditelja Gorislava Papića da li je ovaj igrač interesantan sagovorniku, usledio je odgovor:

“Interesantni su mi svi koji su slobodni iz Evrolige i Evrokupa. Ima dosta imena koja mogu s pravom da se nadaju da budu deo Crvene zvezde. Ali, dosta faktora utiče na sve to da li je pravi profil za ekipu u odnosu na ono što imaš“.

Šuška se da će Obradović postojeću centarsku liniju srezati na samo jednog “teškaša“. Klub je već napustio Džejms Gist...

“To su sve spekulacije, kao i sve dosad. Videćemo da li će Zvezda imati dva-tri, ili četiri-pet stranaca. Svakako da Zvezda sa osam-devet inostranih igrača verovatno jeste bila iritantna navijačima i za njihov odnos prema klubu. To je specifičan slučaj i teško je ponoviti tako nešto, da bude toliko stranaca, a da se možda zaboravi neko dete kluba, da ne dobije šansu zbog stranca“.

Da li su igrači cenovnog ranga Zvezde oni poput Nikole Kalinića i Nemanje Nedovića?

“To nije pitanje za mene. Možda je malo preuranjeno pričati o tome, jer nije fer ni prema igračima koji su sada u klubu“.

Autor emisije postavio je i važno pitanje - Kalinić ima političke stavove koji nisu u skladu sa onima većine navijača Crvene zvezde. Ako bi vas predsednik kluba pitao da li biste takvog igrača voleli u Crvenoj zvezdi, da li vi u tom slučaju gledali samo sportski aspekt njegove ličnosti, ili biste u obzir uzeli i to?

“Ovo pitanje ide malo dalje od sporta, gde bih mogao i ja da odgovorim hipotetički na vaše hipotetičko pitanje. Samo košarkaški gledano, Nikola Kalinić je veliko ime i veliki igrač“.

Na oproštajnoj utakmici Dejana Milojevića videli smo Nikolu Jokića u novom izdanju. Mislite li da će mu smetati u daljoj karijeri to što je toliko smršao?

“To treba da mu odgovara. Ono što on poseduje je veliki talenat i za svoju poziciju je jedan od najboljih ikada. Način na koji on igra, na koji se kreće i razmišlja je jedan od retkih. To što je smršao mislim da će mu samo pomoći da igra još bolje u odnosu na ono što glavom može da postigne. Verujem da neće biti problem da se nosi s fizički jačim centrima. On je izuzetno inteligentan, nekada fizikalije nisu toliko važne, srazmerno tome koliko koristiš glavu na terenu“.

