SEDAM VELIČANSTVENIH, sedma epizoda: Kako spasiti Sinatru od davljenja i ostati suv

Sedam veličanstvenih postali su omiljeni vestern i u Jugoslaviji, ušli u kolektivno bilo ljubavi prema dvobojima u kojima dobro, po pravilu, pobedi zlo, među narodima koji su navikli da od detinjstva biraju stranu, kauboja, indijanaca, Nemaca, partizana, i ostalih ako je neophodno. Tako je čuveni film ostao važna kulturna referenca i za ljubitelje stripa i za fanove vesterna i za one koji uživaju u svakoj varijanti okupljanja sumanute družine, koja pravi plan da uradi nemoguće.

Bila je 1954. godina kada je Akira Kurosava izbacio “Sedam samuraja”. Tada još uvek nedovoljno poznati glumac Jul Briner bio je uveren da taj japanski “jidaigeki” (filmski žanr koji obrađuje period samuraja u feudalnom Japanu) može da se primeni i u žanru koji je tada vladao svetskim bioskopskim salama. Šest godina kasnije, snimljen je vestern “Sedam veličanstvenih”, koji je smestio Kurosavinu priču u ambijent meksičke prerije i postao ugaoni kamen u razvoju ovog podžanra.

To je život na ovim prostorima, u svom ublaženom, filmskom obliku. I to su svi oni filmovi koje smo kasnije zavoleli, od ekipa koje okupljaju Džordž Kluni i Silvester Stalone - svako u skladu sa svojim ukusom i senzibilitetom - do ekipa koje su okupljane od Topčiderskog brda i Hale sportova, do nekih udaljenih terena za čije smo majstore umeli da navijamo. Zato smo odlučili da kroz sedam tekstova govorimo o košarkaških Sedam veličanstvenih - sedam igrača koji nikada više, dobri vam stojimo, neće biti zajedno u jednoj pretsezonskoj NBA priči. Prirodno, za poslednju epizodu, ostavili smo najboljeg. Onog čija ekipa ispunjava sve žanrovske kriterijume, da možda baš ove sezone, odigra filmsku priču. Sve je počelo na pola puta između Dračeva i Nevesinja. Tu su se, po legendi, sreli svatovi Marka i Ljubice. Nije puno prošlo od kako su se uzeli dok se jedne noći, u potaji, nisu ukrcali na brod i pošli preko okeana da vide šta im je sudbina namenila. Biografske zabeleške kažu, da im je namenila dva sina, Veljka i Bogdana; mada više nema nikog ko bi mogao da uskladi podatke. Prema nekim drugim podacima, jedan od sinova se zvao Boris, a ne Veljko. Boris Šošo. Zvuči poznato?



Džonu Hjustonu je zvučalo. Čuveni reditelj iz perioda nakon Drugog svetskog rata, Borisa je Šoša pozvao da glumi u njegovom filmu “Džungla na asfaltu” i već na prvom sastanku mu održao lekciju: “Taj pseudonim Beri Mičel, zvuči patetično. Ne ide uz jedno takvog dasu”. Četvrtak, 04.00: (1,45) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,20) Markantni tip, srpskih korean, koji će od tog kastinga, sve do kraja karijere imati vrlo upečatljive uloge, privlačeći pažnju svojom pojavom i neobičnim humorom, ostaće poznat po novom psudonimu - Bred Dekster. Pod tim imenom, dobiće i ulogu u “Sedam veličanstvenih”.



Morali smo - bilo je jače od autora i urednika - ostaviti poslednju paralelu za Jokića i jednog suludog Srbina iz ovog kaubojskog karavana. Malo zato što su obojica to što jesu, malo više zbog toga što je poput Marka i Ljubice, i Jokić preko okeana pošao u potaji da vidi šta mu je sudbina namenila, a onda prihvatio sve uloge koje su mu date; opaki lik u staromodnim odelima, čudnog humora i nikad do sada viđenog dara.

Kao ni Boris Šošo (mada će neki kritičari insistirati na imenu Veljko), obožavao je da igra negativce, ili makar sumnjive likove. “To su najbolje napisani likovi. Junaci su uvek bezlični”, ispričao je u jednom intervjuu iz 1965.



Nikola Jokić nikada nije razmišljao o tome da mu pripada uloga junaka. Možda baš zato što njegov stil nikada nije imao bilo kakve veze sa bezličnošću.



I ako vam možda na prvi pogled revolveraš Hari Lak, iz legendarnog filma, i jedan od najboljih evropskih igrača svih vremena (“jedan od” iz kurtoazije), nisu toliko slični, razmislite još jednom, ili premotajte ovo vestern remek-delo.



Hari Lak je kockar, pragmatik, račundžija. Ali je istovremeno i onaj koji stvarnost uvek dovodi u pitanje, verujući da svaki potez ima dublje značenje i višestruke posledice. On utvara da je njegov zadatak da ih prokljuvi, ne verujući da puškaranje, makar bilo i njegov veliki talenat, makar bilo i u odbrani nedužnih seljana, nema neki još dublji smisao.



Hari Lak je sumnjao da je vredno dozvoliti životu da vas prevari. Zato je želeo da on prevari njega.



Jokić na košarkaškom terenu izgleda upravo tako. Kao pragmatik, račundžija koji je dobro iskalkulisao svaki svoj potez i koji u svemu što se događa oko njega traži dublje značenje i unapred očitava višestruke posledice, kako bi im se prilagodio. Zato je on gospodar vremena i ritma, onaj koji ne dopušta da ga igra prevari. Nego iz noći u noć vara nju.



Napisani su tomovi ruskih klasika o njegovom načinu igre. I ne samo o igri, nego o tome kako deluje na saigrače, protivnike, na loptu, prostor, na narative i filozofiju. I sve to sa izrazom lica čoveka koji bi radije bio bilo gde drugo. Košarka je njegova očigledna opsesija - broj akcija, poziva, varijacija i ideja svakog rivala koje zna u pola noći je tome dokaz - ali toj opsesiji ne dozvoljava da ga zavede i postane jedino u čemu uživa. Taj otklon, taj mali međuprostor kojima pokušava da sačuva sebe, to je prostor u scenariju Sedam veličanstvenih u koji su autori smestili Harija Laka.