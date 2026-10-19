SEDAM VELIČANSTVENIH, sedma epizoda: Kako spasiti Sinatru od davljenja i ostati suv
Vreme čitanja: 6min | pon. 19.10.26. | 08:37
Niko tako značajno i sveobuhvatno nije promenio način razmišljanja o raspodeli zadataka na košarkaškom terenu kao Nikola Jokić, ostavljajući dubok trag u budućnosti košarke.
Bila je 1954. godina kada je Akira Kurosava izbacio “Sedam samuraja”. Tada još uvek nedovoljno poznati glumac Jul Briner bio je uveren da taj japanski “jidaigeki” (filmski žanr koji obrađuje period samuraja u feudalnom Japanu) može da se primeni i u žanru koji je tada vladao svetskim bioskopskim salama. Šest godina kasnije, snimljen je vestern “Sedam veličanstvenih”, koji je smestio Kurosavinu priču u ambijent meksičke prerije i postao ugaoni kamen u razvoju ovog podžanra.
Sedam veličanstvenih postali su omiljeni vestern i u Jugoslaviji, ušli u kolektivno bilo ljubavi prema dvobojima u kojima dobro, po pravilu, pobedi zlo, među narodima koji su navikli da od detinjstva biraju stranu, kauboja, indijanaca, Nemaca, partizana, i ostalih ako je neophodno. Tako je čuveni film ostao važna kulturna referenca i za ljubitelje stripa i za fanove vesterna i za one koji uživaju u svakoj varijanti okupljanja sumanute družine, koja pravi plan da uradi nemoguće.
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To je život na ovim prostorima, u svom ublaženom, filmskom obliku. I to su svi oni filmovi koje smo kasnije zavoleli, od ekipa koje okupljaju Džordž Kluni i Silvester Stalone - svako u skladu sa svojim ukusom i senzibilitetom - do ekipa koje su okupljane od Topčiderskog brda i Hale sportova, do nekih udaljenih terena za čije smo majstore umeli da navijamo.
Zato smo odlučili da kroz sedam tekstova govorimo o košarkaških Sedam veličanstvenih - sedam igrača koji nikada više, dobri vam stojimo, neće biti zajedno u jednoj pretsezonskoj NBA priči.
Prirodno, za poslednju epizodu, ostavili smo najboljeg. Onog čija ekipa ispunjava sve žanrovske kriterijume, da možda baš ove sezone, odigra filmsku priču.
Sve je počelo na pola puta između Dračeva i Nevesinja. Tu su se, po legendi, sreli svatovi Marka i Ljubice. Nije puno prošlo od kako su se uzeli dok se jedne noći, u potaji, nisu ukrcali na brod i pošli preko okeana da vide šta im je sudbina namenila. Biografske zabeleške kažu, da im je namenila dva sina, Veljka i Bogdana; mada više nema nikog ko bi mogao da uskladi podatke. Prema nekim drugim podacima, jedan od sinova se zvao Boris, a ne Veljko. Boris Šošo. Zvuči poznato?
Džonu Hjustonu je zvučalo. Čuveni reditelj iz perioda nakon Drugog svetskog rata, Borisa je Šoša pozvao da glumi u njegovom filmu “Džungla na asfaltu” i već na prvom sastanku mu održao lekciju: “Taj pseudonim Beri Mičel, zvuči patetično. Ne ide uz jedno takvog dasu”.
Četvrtak, 04.00: (1,45) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,20)
Markantni tip, srpskih korean, koji će od tog kastinga, sve do kraja karijere imati vrlo upečatljive uloge, privlačeći pažnju svojom pojavom i neobičnim humorom, ostaće poznat po novom psudonimu - Bred Dekster. Pod tim imenom, dobiće i ulogu u “Sedam veličanstvenih”.
Morali smo - bilo je jače od autora i urednika - ostaviti poslednju paralelu za Jokića i jednog suludog Srbina iz ovog kaubojskog karavana. Malo zato što su obojica to što jesu, malo više zbog toga što je poput Marka i Ljubice, i Jokić preko okeana pošao u potaji da vidi šta mu je sudbina namenila, a onda prihvatio sve uloge koje su mu date; opaki lik u staromodnim odelima, čudnog humora i nikad do sada viđenog dara.
Kao ni Boris Šošo (mada će neki kritičari insistirati na imenu Veljko), obožavao je da igra negativce, ili makar sumnjive likove. “To su najbolje napisani likovi. Junaci su uvek bezlični”, ispričao je u jednom intervjuu iz 1965.
Nikola Jokić nikada nije razmišljao o tome da mu pripada uloga junaka. Možda baš zato što njegov stil nikada nije imao bilo kakve veze sa bezličnošću.
I ako vam možda na prvi pogled revolveraš Hari Lak, iz legendarnog filma, i jedan od najboljih evropskih igrača svih vremena (“jedan od” iz kurtoazije), nisu toliko slični, razmislite još jednom, ili premotajte ovo vestern remek-delo.
Hari Lak je kockar, pragmatik, račundžija. Ali je istovremeno i onaj koji stvarnost uvek dovodi u pitanje, verujući da svaki potez ima dublje značenje i višestruke posledice. On utvara da je njegov zadatak da ih prokljuvi, ne verujući da puškaranje, makar bilo i njegov veliki talenat, makar bilo i u odbrani nedužnih seljana, nema neki još dublji smisao.
Hari Lak je sumnjao da je vredno dozvoliti životu da vas prevari. Zato je želeo da on prevari njega.
Jokić na košarkaškom terenu izgleda upravo tako. Kao pragmatik, račundžija koji je dobro iskalkulisao svaki svoj potez i koji u svemu što se događa oko njega traži dublje značenje i unapred očitava višestruke posledice, kako bi im se prilagodio. Zato je on gospodar vremena i ritma, onaj koji ne dopušta da ga igra prevari. Nego iz noći u noć vara nju.
Napisani su tomovi ruskih klasika o njegovom načinu igre. I ne samo o igri, nego o tome kako deluje na saigrače, protivnike, na loptu, prostor, na narative i filozofiju. I sve to sa izrazom lica čoveka koji bi radije bio bilo gde drugo. Košarka je njegova očigledna opsesija - broj akcija, poziva, varijacija i ideja svakog rivala koje zna u pola noći je tome dokaz - ali toj opsesiji ne dozvoljava da ga zavede i postane jedino u čemu uživa. Taj otklon, taj mali međuprostor kojima pokušava da sačuva sebe, to je prostor u scenariju Sedam veličanstvenih u koji su autori smestili Harija Laka.
Još važnije, to je prostor u koji baš na svakoj utakmici, Jokić smešta svoje rivale.
Atipičan način posmatranja dešavanja na parketu, čitanje poteza svakog od aktera, atipični momenti u kojima donosi odluke i rizici koje preuzima kada jednom te odluke u svojoj glavi sam sebi odobri, čine ga unikatnim igračem i menjaju sve što smo već spomenuli: saigrače čini boljim košarkašima, dovodi u pitanje kvalitet svojih rivala, loptu čini bržom i nepredvidivom, prostor sužava i širi po svom nahođenju, tera novinare da izmišljaju nove uglova kojima bi objasnili njegov stil i menja filozofiju i trenera i generalnih menadžera.
Niko toliko drastično nije uticao na igru kao Stef Kari, ali niko tako značajno i sveobuhvatno nije promenio način razmišljanja o raspodeli zadataka na košarkaškom terenu kao Nikola Jokić. Ostavljajući dubok trag u budućnosti košarke.
I to sve baveći se jednom jedinom idejom, onako kako Hari Lak želi da pobedi partiju pokera ili revolveraški obračun, pa da mu se svi skinu s grbače: Nikola Jokić želi samo da Denver pobeđuje. Nažalost, front ofis Denvera već godinama izgleda kao da ne ume u tome da mu pomogne.
Nagetsi su tako tokom ovog leta ostali bez Pejtona Votsona, a ojačali su roster Demarom Derozanom i Marvinom Beglijem, ostavljajući Arona Gordona i Džamala Mareja kao desnu i levu ruku čoveka koji košarku igra isključivo glavom. Navijači su se nadali nekoj ozbiljnijoj rekonstrukciji, riziku koji bi neko iz kancelarija Nagetsa preuzeo kako bi u tim doneo svežu krv i najboljeg igrača na svetu okružio boljim revolverašima - ali uzalud.
Tako je pred naš jedna lakijevska sezona, u kojoj će Jokić ponovo iz noći u noć, u nameri da pobedi partiju ili dvoboj i da mu se skinu s grbače, menjati igru koju volimo. Biće lepo i spektakularno, kao biografija Breda Dekstera u kojoj detalji da je spasao Franka Sinatru od davljenja i drugovao sa Merilin Monro, stoje uzgred. Glavna je crtica iz te biografije da je bio čovek koji ne veruje u isprazne junake.
NBA LIGA - POČETAK
Utorak:
21.00: (1,90) Detroit (15,0) Boston (2,10)
Sreda:
01.00: (1,45) Njujork (16,0) Filadelfija (3,20)
03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40)
Četvrtak:
01.00: (1,45) Vašington (16,0) Milvoki (3,20)
01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)
01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)
01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)
01.30: (2,40) Bruklin (15,0) Šarlot (1,70)
02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)
02.00: (2,40) Memfis (15,0) Juta (1,70)
02.30: (1,25) Hjuston (17,0) Dalas (4,70)
04.00: (1,45) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,20)
04.00: (1,65) Portland (16,0) Finiks (2,50)
04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)
*** Kvote su podložne promenama