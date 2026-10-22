Španski začin na srpski način! Penjaroja i Navaro 25. runda, kao nikada do sada

Zanimljivo, nedugo posle toga, već do kraja godine, Đoan Penjaroja je dobio otkaz u Barseloni i preuzeo užarenu klupu Partizan Mozzart Beta od Željka Obradovića. Navaro je sa druge strane završio svoju epizodu u timu iz Malage i tokom leta se odlučio da prvi put u karijeri napusti domovinu i krene u nove izazove, a najprimamljiviji bio mu je poziv Miloša Teodosića i Crvene zvezde.

20.45: (2,10) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,00)

Nije tajna da Penjaroja i Navaro imaju dobar odnos, čak su i prijatelji. Nekoliko puta je trener crno-belih pohvalno pričao o svom večerašnjem rivalu. Čak i dan pred večiti derbi u Evroligi stigao je da se našali.

„Nismo se čuli pre ove utakmice, nula kontakta! On je dobar čovek i moj prijatelj, ali pokušaćemo da ga 'izbacimo' iz hale i pobedimo velikog rivala”, rekao je Penjaroja, koji je pokrenuo lavinu dolazaka španskih trenera u Srbiju, pa tako imamo Špance i u fudbalu i u rukometu:

„Nekada je u Španiji bilo mnogo srpskih trenera, a sada imamo sedam španskih trenera u Evroligi. Drago mi je što je Ibon tu, mada ćemo verovatno ići na ručak samo u Španiji, ne u Beogradu! Šalu na stranu, Zvezda je naš najveći rival i nadam se da ćemo, kao i prošle sezone, ostvariti mnogo pobeda protiv njih”, istakao je Penjaroja u intervjuu za Mozzart Sport pre početka sezone.

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Navaro je sa druge strane bio nešto uzdržaniji kada je bio upitan o svom kolegi na klupi Partizana.

„Ne bih sada da odgovaram na pitanja ko će koga da časti ručkom posle derbija, ali sjajno je pitanje”, rekao je Navaro.

Sada je glavno pitanje šta to treneri mogu da urade i kako da pomognu svojim ekipama da pobede večeras, jer iako je tek sedmo kolo Evrolige, meč je izuzetno bitan i za jedan i za drugi tim. Svima je već odavno poznato kako je Đoan Penjaroja startovao sezonu sa Partizanom. Potpuno neočekivano, unapred otpisani tim crno-belih nanizao je tri pobede, savladao Olimpiju Milano, Pariz i Bajern, razgalio navijače i pokazao da ovaj tim neće biti vreća za udaranje, već da ima borbeni karakter u sebi koji nije viđen prethodnih godina. Ipak, iako su karakter i ideja tu, u ovaj meč crno-beli ulaze sa tri vezana poraza jer je evidentno da protiv najboljih timova Evrolige ova ekipa Partizana, posebno osakaćena povredama, nema dovoljno kvaliteta.