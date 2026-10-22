Španski začin na srpski način! Penjaroja i Navaro 25. runda, kao nikada do sada
Vreme čitanja: 5min | čet. 22.10.26. | 10:16
Prvi put u istoriji košarkaškog večitog derbija, dva stranca predvode Partizan, odnosno Crvenu zvezdu, ostaje samo da se vidi koji Španac odnosu pobedu u 7. kolu Evrolige
Preko osam decenija traje rivalitet Partizana i Crvene zvezde u svim sportovima, pa tako i u košarci. Davnog 6. septembra 1945. godine prvi put su koplja ukrstili košarkaši Crvene zvezde i Partizana, tada na Malom Kalemegdanu na otvorenom terenu. Danas, nešto preko 80 godina kasnije, čeka nas još jedan istorijski momenat: prvi put u istoriji institucije zvane večiti derbi, obe ekipe predvodiće treneri stranci. Da budemo precizniji, dva Španca. Kako i zašto je došlo do toga da dva najveća srpska kluba ne predvode srpski treneri, koji su nekada važili za najbolje u Evropi i od čije su trenerske škole Španci otvoreno prepisivali i učili, priča je za sebe, ali sada smo tu gde jesmo. Đoan Penjaroja predvodi crno-bele, Ibon Navaro crveno-bele, i iako su do sada vodili timove 24 puta jedan protiv drugog, nijedan okršaj nije bio specifičan kao večerašnji veliki derbi Evrolige (20:45, Arena Sport).
Rivalitet ova dva trenera traje više od 10 godina. Susreli su se prvi put još 2015. godine, Ibon Navaro je otvorio međusobne okršaje sa dve pobede, ali je Penjaroja taj koji je tokom prethodne decenije sakupio više trijumfa i ima ih 15 naspram Navarovih devet. Poslednja utakmica u kojoj su se sučelili odigrana je u oktobru 2025. godine kada je Penjarojina Barselona slavila protiv Unikahe Ibona Navara.
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Zanimljivo, nedugo posle toga, već do kraja godine, Đoan Penjaroja je dobio otkaz u Barseloni i preuzeo užarenu klupu Partizan Mozzart Beta od Željka Obradovića. Navaro je sa druge strane završio svoju epizodu u timu iz Malage i tokom leta se odlučio da prvi put u karijeri napusti domovinu i krene u nove izazove, a najprimamljiviji bio mu je poziv Miloša Teodosića i Crvene zvezde.
20.45: (2,10) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,00)
Nije tajna da Penjaroja i Navaro imaju dobar odnos, čak su i prijatelji. Nekoliko puta je trener crno-belih pohvalno pričao o svom večerašnjem rivalu. Čak i dan pred večiti derbi u Evroligi stigao je da se našali.
„Nismo se čuli pre ove utakmice, nula kontakta! On je dobar čovek i moj prijatelj, ali pokušaćemo da ga 'izbacimo' iz hale i pobedimo velikog rivala”, rekao je Penjaroja, koji je pokrenuo lavinu dolazaka španskih trenera u Srbiju, pa tako imamo Špance i u fudbalu i u rukometu:
„Nekada je u Španiji bilo mnogo srpskih trenera, a sada imamo sedam španskih trenera u Evroligi. Drago mi je što je Ibon tu, mada ćemo verovatno ići na ručak samo u Španiji, ne u Beogradu! Šalu na stranu, Zvezda je naš najveći rival i nadam se da ćemo, kao i prošle sezone, ostvariti mnogo pobeda protiv njih”, istakao je Penjaroja u intervjuu za Mozzart Sport pre početka sezone.
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Navaro je sa druge strane bio nešto uzdržaniji kada je bio upitan o svom kolegi na klupi Partizana.
„Ne bih sada da odgovaram na pitanja ko će koga da časti ručkom posle derbija, ali sjajno je pitanje”, rekao je Navaro.
Sada je glavno pitanje šta to treneri mogu da urade i kako da pomognu svojim ekipama da pobede večeras, jer iako je tek sedmo kolo Evrolige, meč je izuzetno bitan i za jedan i za drugi tim. Svima je već odavno poznato kako je Đoan Penjaroja startovao sezonu sa Partizanom. Potpuno neočekivano, unapred otpisani tim crno-belih nanizao je tri pobede, savladao Olimpiju Milano, Pariz i Bajern, razgalio navijače i pokazao da ovaj tim neće biti vreća za udaranje, već da ima borbeni karakter u sebi koji nije viđen prethodnih godina. Ipak, iako su karakter i ideja tu, u ovaj meč crno-beli ulaze sa tri vezana poraza jer je evidentno da protiv najboljih timova Evrolige ova ekipa Partizana, posebno osakaćena povredama, nema dovoljno kvaliteta.
Stvar će biti dodatno komplikovana jer Penjaroja neće moći da računa na Tonjea Džekirija, dok je odranije povređen Derek Vilis, a tek se približava povratak Vanje Marinkovića na teren. Na sve to stiglo je i novo pojačanje u vidu Antonija Rivsa, ali sve to ne menja činjenicu da je večeras protiv Crvene zvezde sasvim objektivno reći da je Crvena zvezda u ovom momentu favorit.
Razlog je jednostavan. Ibon Navaro je posle uvodnih poraza u prva dva kola uspostavio svoj sistem koji trenutno izgleda sjajno. Zvezdin tim igra sa mnogo samopouzdanja, a kao predvodnik tog talasa pozitivne energije izdvaja se Čima Moneke. Crveno-beli su nanizali čak četiri trijumfa i nema dileme da su i više nego motivisani da taj niz nastave.
Šta će biti od presudnog značaja, teško je proceniti u ovakvim utakmicama. Svakako su i Penjaroja i Navaro poznati kao treneri koji vole brzu košarku i slobodu u napadu, ali je paradoks da oba tima ove sezone igraju odlično u odbrani, a muče se u napadu. Partizan posebno, gde skoro ništa ne funkcioniše ako Karlik Džons nije u stanju da nešto iskreira.
Zato će baš ta odbrana, tačnije ekstra energija nekog pojedinca, verovatno biti od presudnog značaja, a španski taktičari sa trenerskih klupa tu su da čitavu ovu utakmicu učine još zanimljivijom i daju joj istorijski pečet zbog činjenice koju smo već pomenuli — iako smo svesni da je i ranije bilo stranaca na klupi oba tima, od Janisa Sferopulosa do Andree Trinkijerija (naravno, ne računajući crnogorske i slovenačke stručnjake kao što su Dejan Radonjić i Sašo Filipovski).
Kako god bude bilo, 25. okršaj Ibona Navara i Đoana Penjaroje biće bez ikakve dileme njihov najupečatljiviji, jer prvi put stiže van granica Španije, u državu gde je večiti derbi mnogo više od same utakmice.
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81
/Ledej 22 - Alston 12/
Četvrtak:
19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)
20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)
20.05: (3,20) Makabi Tel Aviv (16,0) Real Madrid (1,45)
20.15: (1,05) Panatinaikos (27,0) Baskonija (11,0)
20.30: (1,60) Olimpija Milano (16,0) Barselona (2,65)
20.45: (2,10) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,00)
Petak:
19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)
20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)
*** Kvote su podložne promenama