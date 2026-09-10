Tramp u izbornoj kampanji: Dončićev trejd jedan od najgorih u istoriji, možda poništim taj ugovor
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 08:31
Ume američki predsednik često da se zaleti i priča o stvarima u koje se ne razume najbolje. Ali ovde moramo da se saglasimo
Kampanja pred takozvane “midterm” izbore u punom je jeku, Donald Tramp putujući po SAD pokušava da popravi ugled ukaljan ne baš slavnom vojnom akcijom u Iranu. Ali zna on da narod uglavnom ne provodi slobodno vreme pričajući o tenkovima i ratu, već naglabajući o – sportu. I zato je tokom mitinga u Dalasu sipao so na živu rani vlasnika kluba ocenivši da su Maveriksi, kada su poslali Luku Dončića u Los Anđeles Lejkerse, napravili možda i najveću grešku u istoriji NBA lige.
Doduše, svi to govore još otkako je Dalas februara 2025. prosledio Dončića Lejkersima u zamenu za Entonija Dejvisa (u sklopu trejda su u Kaliforniju otišli i Maksi Kleber i Markif Moris, dok je Teksas stigao Majs Kristi i prvi pik na draftu 2029) što je izazvalo velike proteste navijača, a oni su dalje izazvali i smenu generalnog direktora Nika Harisona u novembru iste godine.
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Nepunih godinu dana kasnije i Tramp se tokom govora u Amerikan Erlajns Centru u Dalasu osetio pozvanim da prozbori koju o tome.
“Moram da vam kažem, ne razumem taj trend… Mislim, šta ja znam o košarci? Ali, rekao bih da neće ostati upamćen kao jedan od najboljih u istoriji sporta. U stvari, mogao bi da bude upamćen kao najgori u istoriji sporta”, rekao je Tramp.
Doduše, odmah se ispravio rekavši da ipak to nije najgori trejd u istoriji sporta. Možda najgori u istoriji košarke. Ali kada govorimo o sportu uopšte, američkom pre svega, ništa ne može da se poredi sa odlukom Boston Red Soksa da posle tri uzastopne titule pošalju Bejba Ruta, verovatno najveću legend bejzbola, Njujork Jenkijima.
“Znate koji je najgori trejd u istoriji sporta, zar ne? veliki Bejb Rut. Za 100.000 dolara. To je otprilike kao danas 10.000.000. Pretpostavljam da su Bostonu bile potrebne pare, tako da će Bejb uvek da bude najgori trejd. Ili je to možda Luka?”, zapitao je Tramp svoje glasače.
Jer on, kao i uvek, ako njega pitate, ima rešenje za sve. Ma koliko ono nekonvencionalno bilo.
“To je je bilo dobro. Ali možda mogu da poništim taj trejd. Ja redovno poništavam dogovore. Moramo to da poništimo. Ne razumem taj posao. Znate kako neke poslove razumete. Ja ih razumem. Ali ovaj ne kapiram. Valjda će neko iz Dalasa uspeti da mi objasni”.