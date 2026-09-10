Tramp u izbornoj kampanji: Dončićev trejd jedan od najgorih u istoriji, možda poništim taj ugovor

Nepunih godinu dana kasnije i Tramp se tokom govora u Amerikan Erlajns Centru u Dalasu osetio pozvanim da prozbori koju o tome.

“Moram da vam kažem, ne razumem taj trend… Mislim, šta ja znam o košarci? Ali, rekao bih da neće ostati upamćen kao jedan od najboljih u istoriji sporta. U stvari, mogao bi da bude upamćen kao najgori u istoriji sporta”, rekao je Tramp.

Doduše, odmah se ispravio rekavši da ipak to nije najgori trejd u istoriji sporta. Možda najgori u istoriji košarke. Ali kada govorimo o sportu uopšte, američkom pre svega, ništa ne može da se poredi sa odlukom Boston Red Soksa da posle tri uzastopne titule pošalju Bejba Ruta, verovatno najveću legend bejzbola, Njujork Jenkijima.

“Znate koji je najgori trejd u istoriji sporta, zar ne? veliki Bejb Rut. Za 100.000 dolara. To je otprilike kao danas 10.000.000. Pretpostavljam da su Bostonu bile potrebne pare, tako da će Bejb uvek da bude najgori trejd. Ili je to možda Luka?”, zapitao je Tramp svoje glasače.

Jer on, kao i uvek, ako njega pitate, ima rešenje za sve. Ma koliko ono nekonvencionalno bilo.

“To je je bilo dobro. Ali možda mogu da poništim taj trejd. Ja redovno poništavam dogovore. Moramo to da poništimo. Ne razumem taj posao. Znate kako neke poslove razumete. Ja ih razumem. Ali ovaj ne kapiram. Valjda će neko iz Dalasa uspeti da mi objasni”.