NAJAVA DANA (četvrtak, 10. septembar): Sve čari Lige šampiona, plus Zvezda sa Radnikom

PSV – ŠAHTJOR, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Ako gledamo samo sastave, jasno je da je PSV na ovom meču apsolutni favorit, koji u meč ulazi osokoljen pobedom nad Ajaksom u derbiju okončanom sa 1:3. Ono što smo zapazili kod Holanđana, ukazuje na činjenicu da je njihovih poslednjih pet utakmica bilo izuzetno efikasno. Primera radi, GG je došao na svih pet mečeva, kao i pridružena 3+ igra.

BAJERN MINHEN – BODE GLIMT, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Bajern je na Alijanc areni bukvalno tvrđava koju niko ne može da izbaci iz koloseka. Sećanje na njihove mečeve u Ligi šampiona na svom stadionu potkrepljuje tvrdnju, pa Bode Glimt gotovo da ima samo teoretske šanse, mada je Kompanijeva formacija, pa slobodni smo da kažemo podbacila kada je sa Šalkeom odigrala meč bez postignutih golova.



KOMO – RB LAJPCIG, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Tim Seska Fabregasa se oslanja na izuzetno čvrstu odbranu, koja je prošle sezone bila najbolja u Italiji, ali su pokazali i veliku efikasnost postigavši šest golova u poslednja dva meča. RB Lajpcig ulazi u ovaj meč nakon poraza od Verdera, pri konačnih 3:1. Iako ekipa Martina Demikelisa poseduje ogroman napadački potencijal, njihovi defanzivni problemi u Evropi su hronični. Naime, oni nemaju sačuvanu mrežu na poslednjih 18 kontinentalnih utakmica.

MAN. JUN. – SABAH BAKU, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Utakmice poput ove jesu ono od čega se sastoje snovi za Sabah, koji će u nastavku odmeriti snage i sa Barselonom u okviru svog prvog istorijskog učešća u glavnoj fazi jednog velikog evropskog takmičenja. Mačester junajted je ovde apsolutni favorit, bez obzira na poraz od Hala i remi s Evertonom koji opominju Crvene đavole da moraju da zaigraju ozbiljnije.



SLAVIJA PRAG – LANS, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Slavija je u takmičarskom pogonu još od kraja jula, i taj uslovno rečeno trening, biće njihov glavni adut. Lans nije naivan, jer dovoljno je reći da su u finalu Superkupa Francuske savladali PSŽ, pa da potpuno padnu u vodu njihovi porazi od Strazbura i Lorjana, kao nešto što ne može da ukaže na činjenicu da nisu dovoljno opasni.

RADNIK SURDULICA – CRVENA ZVEZDA, 19.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga Srbije)

Ovaj odloženi meč trećeg kola Mozzart Bet Superlige Srbije, Zvezda dočekuje sa šest uzastopnih pobeda. Pobeda na derbiju s Partizanom od 2:1, svakako da daje krila Rijerinom timu pred gostovanje Radniku koji je šesti na tabeli sa 11 bodova i gol razlikom 9:10. Iz ovoga se vidi da Surduličani kubure sa odbranom, na šta dodajemo da je poslednje gostovanje Beograđana ovom klubu završeno bez pobednika.



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TELEOPTIK – PROLETER 023, 17.00

(Fudbal, Mozzart Bet PLS)

Teleoptik ima gol razliku 9:14 , samo jedan poraz sa prethodnih pet utakmica, dok Proleterova gol razlika iunosi 6:9. Razlika među njima trenutno je samo jedan bod, što potencijalno obećava uzbudljiv PLS okršaj. GG igra dolazila je na poslednjih pet utakmica Teleoptika.

ESTERELA – BRAGA, 21.15

(Fudbal, Portugalija)

Braga se plasirala u Ligu konferencije, i ostvarila dve pobede u Primeiri. Ni protivnik nije naivan, budući da je u šampionatu ostvario tri remija i jednu pobedu. Sa kladilačke strane, zapada za oko da su svi ti mečevi okončani sa GG4+ ishodom. Tako je bilo i na poslednja dva meča para, koja su okončana sa 3:3 i 2:2.

ASTERAS – ARIS, 16.45

(Fudbal, Kup Grčke)

Asteras je u seriji od tri poraza, tako da mu u fokusu svakako neće biti takmičenje u Kupu Grčke. Arisu ide mnogo bolje, mada je pred ovu utakmicu prekinuo dobar niz pobeda, porazom od AEK-a od 5:0. Ovaj rezultat može da utiče na njihovo samopouzdanje, tako da ova utakmica u načelu može da bude i napeta.