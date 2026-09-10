LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.440.180 dinara: Teška priča!

Ovaj tiket je definicija sportske sudbine – s kvotama proporcionalan koeficijet sreće delio je igrača od neverovatnog dobitka, ali je na kraju ipak uzeo novac. Na uplatu od 50 dinara, ukupna kvota bila je astronomskih 28.803,6, što je moglo da donese isplatu od preko 1.400.000 dinara. Tiket je odigran sa četiri fudbalska para, gde su tri velika preokreta prošla savršeno, dok je samo jedan meč srušio san o milionskom dobitku.

Pravi igrači znaju koliko je teško pogoditi prelaz, naročito ako računaš na preokrete. Helsinki i Inter Turku su prošli iz 2-1, baš kao i švedski duel Ljungšile - Norbi. Kada je Štutgart pobedio Viking sa ubedljivih 3:1, čekao se još samo meč u Češkoj. Tamo su Hradec i Plzenj odigrali bez golova (0:0), čime je pad na tipu 1-2 postao konačan. I, nema tu mnogo polemike, jer se već na polubremenu pomenutog meča znalo da je ovaj tiket osuđen da padne.

Ipak, ova priča nema tužan kraj zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je milionski dobitak izmakao za dlaku, pogođene kvote na ostalim mečevima bile su toliko velike da je aktivirana utešna nagrada. Umesto da ostane praznih ruku, igraču je isplaćen bonus od 5.000 dinara, što je čak sto puta više od same uplate. Ovaj tiket je dokaz da sa ovom opcijom jedan promašaj više ne znači gubitak svega.

MOZZART RELAX - KOD NAS PROLAZ DOK KOD DRUGIH PADA