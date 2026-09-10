Brazilci znaju kako se igra Kopa Libertadores: Korintijans preživeo u La Plati

Ovaj remi dolazi kao mentol bombona za Korintijans i njegovog trenera Fernanda Diniza. Posle četiri uzastopna poraza u domaćem prvenstvu, najzad jedan dobar rezultat. Nije baš brazilski sastav blistao na terenu, golman Hugo Souza je u finišu sačuvao svom timu glavu iznad vode. A, pogotovo je očajan meč odigrao napadač Memfis Depaj, po svim statističkim podacima bio je najgori pojedinac na terenu.

Za Estudijantes meč je počeo obećavajuće. Poveo je već u 4. minutu, kada je Kastro natrčao na odbitak posle kornera i sa peterca poslao fudbal u mrežu.

To rano vođstvo je možda malo poremetilo i studente, pa se Korintijans stabilizovao i održavao je ravnotežu na terenu. A, samo što je počelo drugo poluvreme gosti su odgovorili: Kajo Sezar je majstorski krunisao akciju koju mu je organizovao Rodrigo Garo.

Ostatak drugog poluvremena prošao je u inicijativi Estudijantesa, koji je imao nekoliko šansi, a najveću u sudijskoj nadoknadi, kada je golman gostiju Souza spasao svoj tim poraza.