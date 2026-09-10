Brazilci znaju kako se igra Kopa Libertadores: Korintijans preživeo u La Plati
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 04:36
Estudijantesu se nije isplatila ofanziva – 1:1
Brazilci su pravi maheri Kupa Libertadores. Sedam godina zaredom osvajaju ovaj najvredniji južnoamerički trofej. Ove sezone su čak četiri njihova kluba u četvrtfinalu, a dva imaju prednost posle prve utakmice.
Korintijans nema prednost, ali nema ni zaostatak posle gostovanja u La Plati. Estudijantes je imao ozbiljnu inicijativu, pritiskao, ređao šanse, međutim, Argentinci se nisu radovali ove noći – 1:1. Lopta sada prelazi na brazilsku teritoriju, revanš će se igrati u Sao Paolu za sedam dana.
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Ovaj remi dolazi kao mentol bombona za Korintijans i njegovog trenera Fernanda Diniza. Posle četiri uzastopna poraza u domaćem prvenstvu, najzad jedan dobar rezultat. Nije baš brazilski sastav blistao na terenu, golman Hugo Souza je u finišu sačuvao svom timu glavu iznad vode. A, pogotovo je očajan meč odigrao napadač Memfis Depaj, po svim statističkim podacima bio je najgori pojedinac na terenu.
Za Estudijantes meč je počeo obećavajuće. Poveo je već u 4. minutu, kada je Kastro natrčao na odbitak posle kornera i sa peterca poslao fudbal u mrežu.
To rano vođstvo je možda malo poremetilo i studente, pa se Korintijans stabilizovao i održavao je ravnotežu na terenu. A, samo što je počelo drugo poluvreme gosti su odgovorili: Kajo Sezar je majstorski krunisao akciju koju mu je organizovao Rodrigo Garo.
Ostatak drugog poluvremena prošao je u inicijativi Estudijantesa, koji je imao nekoliko šansi, a najveću u sudijskoj nadoknadi, kada je golman gostiju Souza spasao svoj tim poraza.