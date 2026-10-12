Baskonija poslala ponudu centru iz NBA

Koloko je zabeležio 37 nastupa za Lejkerse tokom sezone 2024/25, beležeći prosečno 2,4 poena i 2,5 skokova za 9,2 minuta u igri, uz 60,6% šuta iz igre. Iako se vratio u ekipu iz Los Anđelesa predvođenu Lukom Dončićem za narednu sezonu, odigrao je samo dve utakmice pre nego što je otpušten 25. novembra 2025. godine.

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Nakon odlaska iz Lejkersa, Koloko je u decembru 2025. potpisao desetodnevni ugovor sa Memfis Grizlisima, da bi se u januaru pridružio Atlanta Hoksima na osnovu dvosmernog ugovora. Tokom 27 nastupa u NBA ligi za Lejkerse, Grizlise i Hokse u sezoni 2025/26, Koloko je prosečno beležio 2,7 poena i 3,0 skoka za 13,2 minuta po utakmici.

Koloko je prvobitno ušao u NBA ligu kada su ga Toronto Reptorsi izabrali kao 33. pika na NBA draftu 2022. godine. Tokom 122 utakmice u regularnom delu sezone u tri godine, ostvario je proseke u karijeri od 2,8 poena i 2,8 skokova. Pre nego što je otišao u profesionalce, Koloko je proveo tri sezone na univerzitetu Arizona.