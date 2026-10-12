Baskonija poslala ponudu centru iz NBA
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 13:44
Koloko meta tima iz Vitorije
Nedostaje Baskoniji kvaliteta ove sezone da se takmiči sa ostalima u Evroligi. Nedostaje joj i centar jer je Aleks Len dobio otkaz, pa je Kenet Farid ostao usamljen na poziciji pet.
Kako prenosi El Correo, klub iz Vitorije je poslao ponudu Kristijanu Koloku. Dvadesetšestogodišnjak je postao slobodan igrač nakon što su ga Nju Orleans Pelikansi otpustili 10. oktobra. Krajem jula je potpisao jednogodišnji ugovor sa Nju Orleansom, na kraju ipak nije uspeo da izbori mesto u konačnom sastavu za regularni deo sezone.
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Koloko je zabeležio 37 nastupa za Lejkerse tokom sezone 2024/25, beležeći prosečno 2,4 poena i 2,5 skokova za 9,2 minuta u igri, uz 60,6% šuta iz igre. Iako se vratio u ekipu iz Los Anđelesa predvođenu Lukom Dončićem za narednu sezonu, odigrao je samo dve utakmice pre nego što je otpušten 25. novembra 2025. godine.
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Nakon odlaska iz Lejkersa, Koloko je u decembru 2025. potpisao desetodnevni ugovor sa Memfis Grizlisima, da bi se u januaru pridružio Atlanta Hoksima na osnovu dvosmernog ugovora. Tokom 27 nastupa u NBA ligi za Lejkerse, Grizlise i Hokse u sezoni 2025/26, Koloko je prosečno beležio 2,7 poena i 3,0 skoka za 13,2 minuta po utakmici.
Koloko je prvobitno ušao u NBA ligu kada su ga Toronto Reptorsi izabrali kao 33. pika na NBA draftu 2022. godine. Tokom 122 utakmice u regularnom delu sezone u tri godine, ostvario je proseke u karijeri od 2,8 poena i 2,8 skokova. Pre nego što je otišao u profesionalce, Koloko je proveo tri sezone na univerzitetu Arizona.