Pobeda ne menja dijagnozu: Zvezdi pod hitno potreban centar

Ipak, ogromna je potrošnja nigerijskog teškaša u prvih nekoliko utakmica i ma koliko da je još rana faza sezone toliko opterećenje može skupo da košta. Odželej je u prvih pet evroligaških kola prosečno provodio na parketu bezmalo 25 minuta, daleko najviše u ekipi, dok je protiv Asvela igrao nešto više od 27 minuta. Sama minutaža možda ne deluje preterano za jednog od najvažnijih igrača ekipe, ali treba uzeti u obzir kakve zadatke obavlja tokom tog vremena. Konstantna borba sa snažnijim centrima, zagrađivanje koša, preuzimanja, kontakt u reketu i sve veća napadačka odgovornost zahtevaju ozbiljna energetska davanja... Pritom govorimo o igraču koji ima 31 godinu i od kojeg se očekuje da bude jedan od temelja odbrane tokom kompletne sezone.

Protiv Asvela Odželej je napravio veliki posao na drugoj strani parketa. Utakmicu je završio sa 15 poena, šest skokova i indeksom korisnosti 19, pogodio sva tri pokušaja za dva poena i iznudio čak sedam prekršaja, što dovoljno pokazuje koliki je bio njegov uticaj na utakmicu. Posebno je važna bila njegova pojava u završnici, kada ga je Kris Džons pronašao duboko u reketu, a on iskoristio fizičku prednost nad nižim čuvarima da izvuče faul i realizuje dva slobodna bacanja.

Fizički je dovoljno snažan da izdrži kontakt sa protivničkim centrima, pokretljiv da prati niže igrače i disciplinovan da ostane u okviru dogovorenih defanzivnih rotacija. Ukratko, ima razvijenu defanzivnu svest i percepciju toga kada i gde treba da se nađe na parketu. To Navaru omogućava da koristi niže, mobilnije postave, sa više opcija za preuzimanja i agresivniju odbranu na perimetru. Takve kombinacije takođe otvaraju i drugačije mogućnosti u napadu, jer protivnički centri moraju da brane igrače koji se kreću i dalje od obruča...

Najveći teret na početku sezone pao je na Semija Odželeja – čak i pre nego što se Motli povredio - koji je praktično preko noći morao da preuzme obaveze klasičnog centra. Nije to njemu ništa strano, videli smo da se sa takvom ulogom sasvim solidno nosio i prošle sezone u crveno-beloj opremi. Ono što je sada drugačije jeste to što to više nisu intervali, već njegovo redovno stanje. Postao je svojevrsni vojnik ove ekipe, čovek tima i neko ko je spreman da obavi gotovo svaki zadatak koji mu stručni štab poveri, koliko god izlazio iz okvira njegove prirodne pozicije.

Ibon Navaro je u prethodnim utakmicama pronašao kombinacije koje funkcionišu i uspeo da se prilagodi situaciji. U Dubaiju su Dejan Davidovac i Semi Odželej završili posao, pre toga je proradila nigerijska konekcija Moneke-Odželej, no teško je očekivati da će stalna improvizacija biti dovoljna na duže staze. Pogotovo protiv evroligaških ekipa sa kvalitetnijim centarskim linijama od Asvelove, koje mogu da iskoriste prednost u visini i eventualne propuste u zaštiti obruča. Kakvih je, ipak, bilo...

Bez Džonatana Motlija i Ebuke Izundua , Crvena zvezda je protiv Asvela dobila skakačku bitku (38:34), uhvatila 13 lopti pod protivničkim obručem i postigla 15 poena iz sekundarnih napada, naspram samo šest domaćina. Za ekipu koja je praktično u dve nedelje ostala bez klasičnih centara, nema boljeg pokazatelja da je improvizacija bila uspešna. Međutim, recka u Lionu ne menja činjenicu da je crveno-belima definitivno neophodno pojačanje u reketu.

Zvezda sebi teško može da priušti da već tokom jeseni njegovu prilagodljivost pretvori u maltene obavezu da svake večeri pokriva nedostatke ostatka unutrašnje linije. Bilo fizičke, bilo kvalitativne. Odželej na poziciji “petice” može da bude ozbiljno taktičko oružje, naročito kada Navaro želi da ubrza igru ili promeni način odbrane, ali ako stalno mora da igra centra, Zvezda onda neminovno gubi taktičku opciju koju donosi upravo ta njegova moć adaptacije.

Posebna tema je uloga Čime Monekea. Nigerijski reprezentativac bio je najefikasniji igrač Zvezde u Vilerbanu sa 18 poena, uz četiri pogođene trojke iz šest pokušaja. Njegova tri vezana pogotka sa distance u razmaku od minut tokom prve četvrtine dala su Zvezdi krila posle slabog ulaska u meč i Moneke ima tu karakteristiku da može gotovo samostalno da promeni tok meča. Kada pogađa spolja, protivnička odbrana mora da mu prilazi mnogo agresivnije, što otvara prostor ostalim igračima, a takođe zna da pravovremenim utrčavanjima napravi pometnu i donese lake poene. Međutim, njegova statistika ponekad ume i da zavara...

Moneke je kroz jučerašnji meč imao i defanzivnih propusta, pre svega u situacijama kada je kasnio sa rotacijama i nije uspevao pravovremeno da zatvori prostor. Imao je sličnih momenata i u pobedi nad Efesom, kada je odigrao dva potpuno različita poluvremena i od čoveka koji je kvario igru svog tima postao je heroj evroligaškog prvenca. Njegova nekonstantnost zna da uvede Crvenu zvezdu u problem, a u postavama bez klasičnog centra takve greške posebno upadaju u oko jer struka u datom trenutku nema opciju kojom bi uspela da ublaži takve slapove i propuste.

Od njega neminovno mora da se traži više koncentracije i preciznosti u realizaciji defanzivnih zadataka, kao i mirnoće na drugom kraju parketa. Recimo, promašeno zakucavanje u poslednjoj četvrtini, u veoma osetljivom trenutku utakmice, moglo je potencijalno da košta Zvezdu pobede. Umesto sigurnih poena kojima je Zvezda mogla da ode na tri poena više, usledila je trojka Bota Gaha iz ugla kojom je Asvel stekao prednost. Srećom po ekipu, taj detalj na kraju nije uticao na rasplet jer je Kris Džons preuzeo stvari u svoje ruke.

Ne treba ovo shvatiti kao unižavanje onoga što je Moneke napravio u Astrobalu i njegovih 18 poena dali su značajan podsticaj trijumfu, ipak ne bi trebalo ni da potisne sve ono što treba da popravi, pre svega u odbrani. Jer kada Zvezda igra bez pravog centra, kao što je to sada slučaj, Monekeova, kao i odgovornost i ostalih krilnih igrača znatno je veća i svaki eventualni propust teže je nadomestiti...

Džonatan Motli (©MN Press)

Posle treće evropske pobede zaredom u oko upada to što je Zvezda počela da izgleda bolje upravo u periodu kada je Džonatan Motli ispao iz rotacije zbog povrede. Američki centar stigao je letos sa oreolom jednog od najznačajnijih pojačanja ekipe i reputacijom kvalitetnog evroligaškog igrača koji treba da nosi unutrašnju igru Zvezde. Međutim, njegova dosadašnja izdanja nisu opravdala očekivanja i na oko je evidentno koliko Motli deluje usporeno u odnosu na neke ranije godine, a pre svega fizički i atletski inferiornije.

Statistika tu tvrdnju dodatno potkrepljuje, jer je u prve tri utakmice Evrolige postigao je ukupno četiri poena, uz sedam skokova i čak deset izgubljenih lopti za nešto više od 37 minuta, dok je šutirao svega 2/10 iz igre. Daleko od toga da je problem samo u realizaciji i ma koliko se Ibon Navaro trudio da ublaži Motlijevu lošu igru, što bi nesumnjivo svaki trener uradio kako bi očuvao samopouzdanje igraču, nemoguće je zaobići neke stvari... Motli se jako mučio sa donošenjem odluka u odbrani i iskakanjem na piku, protivnici su ga ciljano napadali njegove spore noge, na sve to lako je gubio lopte, dok je na drugom kraju parketa bilo očigledno da situacije koje je nekada rešavao snažnim zakucavanjem, sada pokušava da realizuje poluhorogom... Sve to je jako problematično za ekipu koja insistira na tranziciji i brzom kretanju lopte, na pravovremenim dodavanjima i brzoj reakciji na promene u odbrani i Motli se zasad nije uklopio u Navarovu taktičku strukturu.

Treba, doduše, uzeti u obzir da je reč o samo tri utakmice i bilo bi prerano otpisati ga posle tako kratkog vremena. Opet teško je prevideti to da Zvezda izgleda dosta kompaktnije bez njega, da je vezala tri pobede, kao i da je igra u tom periodu postala organizovanija. Pre svega su defanzivne postavke bile funkcionalnije i najveći je napredak Zvezda ostvarila upravo u tom delu, iz čega crpi energiju na drugoj strani. Navaro je pronašao rotacije koje su donosile rezultat, no sve je to i dalje nešto što može samo kratkoročno da pomogne ekipi.

Sve ovo samo potvrđuje potrebu da Crvena zvezda ozbiljno razmotri dodatno pojačanje na centarskoj poziciji. Ta potreba postojala je praktično od prvog kola, a povrede su je u međuvremenu učinile još izraženijom.

Prethodnih dana ponovo se govorilo o mogućem povratku Filipa Petruševa, koji u Dubaiju nije bio zadovoljan minutažom i ulogom kod Ćavija Paskvala. Međutim, poslednja utakmica protiv Baskonije značajno je promenila utisak o njegovom statusu. Petrušev je na gostovanju u Vitoriji odigrao 23 minuta i postigao 17 poena, uz jednu uhvaćenu loptu i dve asistencije. Bio je najefikasniji pojedinac u pobedi Dubaija (93:79), a minutaža koju je dobio pokazala je da Paskval ipak računa na njega, ozbiljnije nego što je delovalo prethodnih dana.